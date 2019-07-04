صحف الإمارات: إيران تتجاهل التحذير وانفراجة بالسودان

الصحف كشفت عن إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستنفذ، اعتبارًا من الأحد، تهديدها بتخصيب اليورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق النووي المبرم بينها وبين الدول الكبرى

تحرير:وفاء بسيوني ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ ص

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، بين استعراض تصاعد التوتر بين إيران وأمريكا، وتناولت الأزمات في السودان والجزائر، كما أبرزت آخر تطورات الصراع في الشرق الأوسط بوجه عام. تحت عنوان "إيران تتجاهل التحذيرات وتعلن رفع تخصيب اليورانيوم"، كشفت صحيفة "الاتحاد" عن تجاهل إيران تحذيرات الولايات المتحدة وأوروبا، وأعلنت أنها ستنفذ تهديدها بتخصيب اليورانيوم، بمستوى يحظره الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى اعتبارًا من الأحد المقبل. يأتي ذلك في وقت حذرت فيه صحف غربية من أن الخطوة الإيرانية تمثل تهديدا حقيقيا.

وقالت فرنسا إن هدف إيران من استمرار التهديد بخرق الاتفاق النووي هو رفع التوتر في المنطقة، مؤكدة أن ضمان حصول إيران على المنافع الاقتصادية من الاتفاق النووي ليس بيد القوى الأوروبية وحدها، وحذرت فرنسا إيران، أمس، من أنها لن تربح شيئا بخروجها من اتفاق فيينا. وذكرت صحيفة "الخليج" أن الرئيس الإيراني حسن

وقالت فرنسا إن هدف إيران من استمرار التهديد بخرق الاتفاق النووي هو رفع التوتر في المنطقة، مؤكدة أن ضمان حصول إيران على المنافع الاقتصادية من الاتفاق النووي ليس بيد القوى الأوروبية وحدها، وحذرت فرنسا إيران، أمس، من أنها لن تربح شيئا بخروجها من اتفاق فيينا.



وذكرت صحيفة "الخليج" أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن أن بلاده ستقوم، اعتبارا من السابع من الشهر الجاري، بتخصيب اليورانيوم بمستوى أكثر من 3.67% وبالكمية التي تحتاج إليها، محملا من جديد الولايات المتحدة وأوروبا والصين وروسيا مسؤولية المأزق الحالي الذي وصل إليه الاتفاق النووي المبرم عام 2015.



ونقلت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية عن روحاني قوله لدى اجتماع مجلس الوزراء إن "تخصيب اليورانيوم لن يبقى عند مستوى 3.67% ونحن سنتخلى عن هذا الالتزام، وسنخصب اليورانيوم بالكمية التي نرغب فيها ونحتاج إليها"، مؤكدا أنه في حال لم تنفذ الدول الأوروبية جميع التزاماتها وفقا للجدول الزمني، فإن بلاده ستعيد مفاعل (أراك) للماء الثقيل إلى وضعه السابق الذي كانوا يصفونه بـ"الخطير".



وأشارت "الاتحاد" إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر إيران من أن لعبة التهديدات "ستنقلب عليها"، وذلك بعد إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستنفذ، اعتبارا من الأحد، تهديدها بتخصيب اليورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق النووي المبرم بينها وبين الدول الكبرى.

وكتب ترامب، عبر تويتر، أمس، أن "إيران أصدرت للتو تحذيرا جديدا، روحاني يقول إنهم سيخصبون اليورانيوم إلى أي مستوى نريده إذا لم يتم إبرام اتفاق نووي جديد".

وعن تطورات الأزمة السودانية، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن قوى الحرية والتغيير أعلنت شروط قرارها بالمشاركة في جلسة التفاوض المباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي، أمس، ومن أهم الشروط أن يكون التفاوض حول تشكيل المجلس السيادي فقط ولمدة 72 ساعة فقط، في إشارة إلى أهمية وضع جدول زمني للمفاوضات، بينما وصل وفد من الجامعة العربية إلى الخرطوم لدعم استئناف الحوار.



وعقدت القوى مؤتمرا صحفيا حول العودة للتفاوض، حيث أكد مدني عباس مدني، عضو قوى الحرية والتغيير، ضرورة التعامل الجدي من أجل التوصل إلى مرحلة انتقالية ديمقراطية في السودان.

وأشارت "الخليج" إلى حدوث انفراجة في مواقف أطراف الأزمة في السودان، حيث انخرط المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في مفاوضات مباشرة هي الأولى منذ فض اعتصام القيادة العامة في يونيو الماضي، وبحضور الوسطاء من إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، وذلك بعد إعلان قوى التغيير قبولها المشاركة في الجلسة شريطة أن يكون التفاوض حول تشكيل المجلس السيادي فقط، ولمدة 72 ساعة فقط.

بينما رحب المجلس العسكري بالخطوة، معلنا تفاؤله بتحقيق شراكة حقيقية مع قوى التغيير، وتحقيق أهداف الفترة الانتقالية، في حين وصل وفد من الجامعة العربية إلى الخرطوم أمس، لدعم جهود التوافق الوطني بين الأطراف.





وبالانتقال إلى القضية الفلسطينية، أفادت صحيفة "البيان" أن جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألمح، أمس، إلى أن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمسماة "صفقة القرن" ستسعى إلى تحسين دمج اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية، بينما أثار ما سماه "قضية المهاجرين اليهود".

وبعد حديث في الفترة الماضية عن استثمارات بقيمة 50 مليار دولار في إطار الشق الاقتصادي من الخطة، قال صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن عن الخطوات التالية في الخطة خلال الأسبوع المقبل على الأرجح.

وذكرت "الخليج" أن كوشنر صرح بأن ترامب معجب بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويريد إشراكه في الخطة الأمريكية للسلام "صفقة القرن"، ويرى الفلسطينيون أن هذه الخطة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين، في حين تعهد ترامب بحماية أمن إسرائيل خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.





الأزمة في الجزائر تصدرت عناوين الصحف أيضا، وأفادت "الاتحاد" تحت عنوان "ابن صالح يطلق مبادرة سياسية جديدة لحل أزمة الجزائر"، أن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح أعلن، مساء أمس، عن مبادرة سياسية جديدة للخروج من الأزمة السياسية الحالية، تتضمن الدعوة لحوار شامل لكل القوى السياسية دون تدخل من الدولة، يُفضي إلى تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وتعديل قانونها.





بينما تناولت "الخليج" الاحتجاجات الإثيوبية التي شهدتها فلسطين لليوم الثالث على التوالي على أثر مقتل شاب من أصل إثيوبي على يد شرطي إسرائيلي خارج أوقات عمله، بينما دعا القادة الإسرائيليون إلى التهدئة وسط اتهامات بالعنصرية. ومنذ الإثنين الماضي، أغلق متظاهرون يهود "الفلاشا" من أصول إثيوبية طرقات رئيسية في كل المدن وأشعلوا إطارات السيارات ونددوا بما يرونه تمييزا ضد الإسرائيليين من أصول إثيوبية.





وتحت عنوان "44 قتيلا و130 جريحا بغارة على مركز لاحتجاز المهاجرين في ليبيا"، ذكرت "الخليج" أن مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة، أمس الأربعاء، مخصصة للأزمة الليبية، بعد مقتل 44 مهاجرا في غارة جوية فجرا، استهدفت مركزا لاحتجازهم قرب طرابلس، وهو الحادث الذي أثار تنديدا عربيا وإفريقيا وأوروبيا ودوليا.

وأوضح دبلوماسي في مجلس الأمن أن الاجتماع عقد بشكل مغلق، وقد أُضيف إلى جدول أعمال المجلس بمبادرة من البيرو.

وأوقع قصف جوي على مركز لاحتجاز المهاجرين في تاجوراء، الضاحية الشرقية لطرابلس، 44 قتيلا، وأكثر من 130 جريحا من المهاجرين.



محليا، سلطت الصحف الضوء على تشييع الإمارات خالد بن سلطان، نجل حاكم الشارقة، إذ شيعت الإمارات العربية أمس، الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل حاكم الشارقة، ووُوري جثمان الفقيد الثرى في مقبرة الجبيل.

وأدى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، صباح أمس، صلاة الجنازة على الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي في مسجد الملك فيصل بالشارقة.