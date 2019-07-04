تصل إلى 400 ألف جنيه.. تفاصيل قروض الحج في البنوك

تقدم بعض البنوك العاملة في مصر أشكالا مختلفة من القروض الخاصة برحلات الحج والعمرة، خاصة مع اقتراب الموسم، وتتراوح هذه القروض ما بين 30 و400 ألف جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

الحج

تتنافس البنوك الحكومية والعاملة في مصر على تقديم أفضل العروض والتمويلات الخاصة برحلات الحج والعمرة، خاصة مع اقتراب موسم الحج، فتقدم هذه البنوك للعملاء تمويلات بصيغة المرابحة طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية للموظفين وأصحاب المهن الحرة. وتتراوح هذه القروض في البنوك ما بين 400 ألف جنيه كحد أقصى لتمويل رحلات الحج، ونحو 50 ألف جنيه كحد أقصى أيضًا لتمويل رحلات العمرة. وتحتل مصر المرتبة الأولى عربيا فى أعداد المعتمرين، حيث بلغ عدد المعتمرين المصريين الذين أدوا مناسك العمرة لعام 1440هـ منذ انطلاق الموسم وحتى الآن، 541 ألفا و951 معتمرا.

ونعرض في هذا التقرير تفاصيل قروض الحج والعمرة في البنوك وفقا لما يلي: بنك مصر يقدم بنك مصر مجموعة من البرامج لتمويل الرحلات الدينية، حيث يصل الحد الأقصى لقيمة القرض في تمويل الحج إلى 400 ألف جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى لقيمة القرض في تمويل العمرة نحو 100 ألف جنيه. ويقوم البنك بتمويل 100% من قيمة القرض،