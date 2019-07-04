تصل إلى 400 ألف جنيه.. تفاصيل قروض الحج في البنوك

تقدم بعض البنوك العاملة في مصر أشكالا مختلفة من القروض الخاصة برحلات الحج والعمرة، خاصة مع اقتراب الموسم، وتتراوح هذه القروض ما بين 30 و400 ألف جنيه
تتنافس البنوك الحكومية والعاملة في مصر على تقديم أفضل العروض والتمويلات الخاصة برحلات الحج والعمرة، خاصة مع اقتراب موسم الحج، فتقدم هذه البنوك للعملاء تمويلات بصيغة المرابحة طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية للموظفين وأصحاب المهن الحرة.
وتتراوح هذه القروض في البنوك ما بين 400 ألف جنيه كحد أقصى لتمويل رحلات الحج، ونحو 50 ألف جنيه كحد أقصى أيضًا لتمويل رحلات العمرة.
وتحتل مصر المرتبة الأولى عربيا فى أعداد المعتمرين، حيث بلغ عدد المعتمرين المصريين الذين أدوا مناسك العمرة لعام 1440هـ منذ انطلاق الموسم وحتى الآن، 541 ألفا و951 معتمرا.
ونعرض في هذا التقرير تفاصيل قروض الحج والعمرة في البنوك وفقا لما يلي:
بنك مصر
يقدم بنك مصر مجموعة من البرامج لتمويل الرحلات الدينية، حيث يصل الحد الأقصى لقيمة القرض في تمويل الحج إلى 400 ألف جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى لقيمة القرض في تمويل العمرة نحو 100 ألف جنيه.
ويقوم البنك بتمويل 100% من قيمة القرض،
ونعرض في هذا التقرير تفاصيل قروض الحج والعمرة في البنوك وفقا لما يلي:
بنك مصر
يقدم بنك مصر مجموعة من البرامج لتمويل الرحلات الدينية، حيث يصل الحد الأقصى لقيمة القرض في تمويل الحج إلى 400 ألف جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى لقيمة القرض في تمويل العمرة نحو 100 ألف جنيه.
ويقوم البنك بتمويل 100% من قيمة القرض، بسعر عائد يبلغ نحو 14.5%، بينما تصل فترة السداد إلى 120 شهرا.
ويشترط البنك أن يكون الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما، والحد الأقصى لعمر المقترض 60 عاما عند استحقاق القرض أو بلوغ سن المعاش أيهما أقرب للموظفين، و65 عاما في حالة أصحاب المعاشات وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية، وبدون حد أقصى للعملاء بضمان أوعية ادخارية.
كما يمنح البنك العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة القرض.
بنك التعمير والإسكان
يقدم بنك التعمير والإسكان مجموعة من التمويلات المتنوعة لرحلات الحج والعمرة، بتمويل يصل إلى 75% من قيمة هذه الرحلات.
وبالنسبة لسعر الفائدة فيصل إلى 20% متناقصة وذلك في حالة قيام العميل بتحويل راتبه على البنك، وتكون فترة سداد القرض 7 سنوات، بينما إذا لم يحول العميل راتبه أو كان ذا مهنة حرة، فتكون الفائدة 22.25% متناقصة، على أن تكون فترة السداد نحو 7 سنوات دون تحويل الراتب، و5 سنوات الحد الأقصى لسداد القرض لأصحاب المهن الحرة.
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بنك البركة
يقدم بنك البركة تمويلات لرحلات الحج والعمرة تصل إلى 200 ألف جنيه كحد أقصى، بينما يبلغ الحد الأدنى لتمويل القرض نحو 30 ألف جنيه، مع سداد نحو 20% مقدمًا من قيمة التمويل، وتصل فترة السداد إلى 36 شهرا.
ويشترط البنك أن يكون الحد الأدنى للدخل 3000 جنيه، في ما عدا أصحاب الأنشطة التجارية والمصريين العاملين بالخارج، فإن الحد الأدنى لإجمالي الدخل 5000 جنيه.
كما يشترط البنك ألا يزيد القسط الشهري على 35% من قيمة الدخل الشهري بعد استقطاع (الضرائب والتأمينات الاجتماعية).
ويقوم البنك بإصدار شيك مصرفي لصالح شركة السياحة المنظمة للرحلة السياحية، كما يقدم البنك مجموعة من الجوائز للعملاء في حالة السداد المبكر.
بنك فيصل الإسلامي
يقدم بنك فيصل الإسلامي عروضا متنوعة على تمويل رحلات الحج والعمرة، حيث يبلغ الحد الأقصى للتمويل نحو 50 ألف جنيه، ويقوم البنك بتمويل نحو 90% من قيمة هذه الرحلات.
وتتراوح أسعار فائدة القرض ما بين 11 و12% على حسب مدة سداد القرض، التى قد تصل إلى 5 سنوات كحد أقصى.
ويشترط البنك أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري نحو 1500 جنيه، كما يشترط ألا تتجاوز سن العميل نحو 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.
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الشروط المطلوبة للحصول على قروض الحج والعمرة في البنوك
الموظفون
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (كهرباء أو غاز أو مياه).
- مفردات الراتب الشهري.
- تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري.
أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية
- صورة ترخيص وتصريح مزاولة المهنة.
- صورة البطاقة الضريبية.
- صورة مستخرج رسمى حديث من السجل التجاري.
- شهادة من محاسب قانوني معتمد بإجمالي الدخل الشهري.
أصحاب ومستحقو المعاشات
- بيان بقيمة المعاش.
- بيان بالمستفيدين من المعاش (في حالة مستحقي المعاشات).
- تعهد بتحويل المعاش الشهري (في حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل).