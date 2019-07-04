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تصل إلى 400 ألف جنيه.. تفاصيل قروض الحج في البنوك

تقدم بعض البنوك العاملة في مصر أشكالا مختلفة من القروض الخاصة برحلات الحج والعمرة، خاصة مع اقتراب الموسم، وتتراوح هذه القروض ما بين 30 و400 ألف جنيه
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص
الحج
الحج
تتنافس البنوك الحكومية والعاملة في مصر على تقديم أفضل العروض والتمويلات الخاصة برحلات الحج والعمرة، خاصة مع اقتراب موسم الحج، فتقدم هذه البنوك للعملاء تمويلات بصيغة المرابحة طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية للموظفين وأصحاب المهن الحرة. وتتراوح هذه القروض في البنوك ما بين 400 ألف جنيه كحد أقصى لتمويل رحلات الحج، ونحو 50 ألف جنيه كحد أقصى أيضًا لتمويل رحلات العمرة. وتحتل مصر المرتبة الأولى عربيا فى أعداد المعتمرين، حيث بلغ عدد المعتمرين المصريين الذين أدوا مناسك العمرة لعام 1440هـ منذ انطلاق الموسم وحتى الآن، 541 ألفا و951 معتمرا.
ونعرض في هذا التقرير تفاصيل قروض الحج والعمرة في البنوك وفقا لما يلي: بنك مصر يقدم بنك مصر مجموعة من البرامج لتمويل الرحلات الدينية، حيث يصل الحد الأقصى لقيمة القرض في تمويل الحج إلى 400 ألف جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى لقيمة القرض في تمويل العمرة نحو 100 ألف جنيه. ويقوم البنك بتمويل 100% من قيمة القرض،
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أسعار الذهب اليوم الخميس 4 يوليو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك عقب صعودها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو1429 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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سعر الدولار اليوم الخميس 4 يوليو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.56 جنيه، ونحو 16.66 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.75 جنيه للبيع، و16.65 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك الأسكندرية، وبنك الكويت الوطني، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الاستثمار العربي نحو 16.66 جنيه للبيع، و16.56 جنيه للشراء.
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أقل مستوى في 45 يوما| أسباب تراجع العائد على السندات

سجلت عوائد سندات الخزانة المصرية أقل مستوى لها منذ مايو 2018 في العطاء الذي أصدره البنك المركزي الأسبوع الماضي، والذي شهد إقبالا كبيرا من البنوك على السندات المحلية المطروحة لأجل 3 و7 سنوات. وأظهرت بيانات البنك المركزي تراجع العائد على السندات لأجل 3 سنوات من 16.022% إلى 15.987%، في حين تراجعت العائدات على السندات لأجل 7 سنوات من 16.016% إلى 15.943%. وشهد عطاء لاحق تراجع العائد على السندات لأجل 5 سنوات من 16.005% إلى 15.97%، وتراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات من 15.988% إلى 15.969%.
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تباين مؤشرات البورصة.. والرئيسي يتجاوز 14 ألف نقطة

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تباين في الأداء وقفز مؤشرها الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 8.45% ليتخطى حاجز 14 ألف نقطة، وصولا إلى 14137.22 نقطة. في حين تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 30" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 602.53 نقطة وانخفض مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1539 نقطة. وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 410 ملايين جنيه وسط ضغوط بيعية مصرية وعربية. وارتفع إجمالي التداول على الأسهم إلى 830.65 مليون جنيه، بعد التداول على 231.81 ألف سهم عبر تنفيذ 19.12 ألف عملية منفذة.
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الدولار ينخفض إلى أدنى مستوى أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 8 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.68 جنيه للبيع، و16.58 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي بواقع 7 قروش ليسجل نحو 16.69 جنيه للبيع، و16.59 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي، والمصرف المتحد بواقع 5 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.70 جنيه للبيع، و16.60 جنيه للشراء.
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الدولار يرتفع في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في كل من بنك البركة، وبنك قناة السويس، والبنك المصري الخليجي، وبنك الاستثمار العربي، وبنك إتش إس بي سي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.76 جنيه للبيع، و16.66 جنيه للشراء، فيما انخفض سعر الدولار في كل من بنك عودة، وبنك مصر إيران بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.74 جنيه للبيع، و16.64 جنيه للشراء.
الجنيه-الاسترليني (2)

أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالجنيه الإسترليني

تسعى البنوك إلى تقديم أنماط متعددة من حسابات التوفير، والودائع، وشهادات الادخار، بهدف جذب أكبر قدر من العملاء للتعامل مع القطاع المصرفي، كما تتنافس البنوك على طرح أوعية ادخارية جديدة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، بعائد مرتفع، ومنها شهادات الادخار بالجنيه المصري أو الدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، ويتم إصدارها بعائد ثابت سواء كان شهريا أو ربع سنوى أو نصف سنوى أو سنويا، وتبدأ مدتها من عام أو عام ونصف أو 3 سنوات وحتى 10 سنوات، وتسهم هذه الشهادات فى خفض معدلات التضخم من خلال تراجع معدلات العرض والطلب على السلع.
اليورو (2)

بعائد 3.5%| أسعار الفائدة على شهادات الادخار باليورو

تطرح البنوك شهادات ادخار بعملات أجنبية سواء كانت بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، وذلك بعائد ثابت سواء كان شهريا أو ربع سنوى أو نصف سنوى أو سنويا، وتعد هذه الشهادات من أبرز الأوعية الادخارية التى يقبل عليها المواطنون من أجل الحفاظ على مدخراتهم والحصول على عائد ثابت جيد منها، يستطيع الأفراد الاستفادة منه من خلال المساهمة فى سداد بعض النفقات الشهرية. ويساهم إصدار هذه الشهادات فى خفض معدلات التضخم من خلال تراجع معدلات العرض والطلب على السلع، نظرا لاتجاه المواطنين إلى الادخار.
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