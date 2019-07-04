إصابة 29 سودانيا في انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ ص

انقلاب أتوبيس - صورة أرشيفية

تعرض 29 شخصا يحملون الجنسية السودانية، للإصابة، اليوم الخميس، وذلك إثر انقلاب أتوبيس تابع لشركة نقل بالكيلو 50 على الطريق الصحراوي الشرقي "قنا - سوهاج"، وتم نقل المصابين لمستشفى قنا العام لتلقى العلاج. والبداية بتلقي اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارا من الدكتور خالد يوسف مدير مرفق إسعاف قنا، بالحادث، وكشفت تحريات العميد محمود حسن مدير المباحث الجنائية، أنه وقع انقلاب أتوبيس يقل مجموعة من السودانيين بالكيلو 50 على الطريق الصحراوى نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وأسفر الحادث عن إصابة 29 شخصا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، ونقل المصابين لمستشفى قنا العام بإشراف الدكتور محمد الديب مدير المستشفى؛ لتقديم العلاج اللازم لهم. وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته للنيابة العامة للتحقيق.ويفقد سنويا المئات من المواطنين أرواحهم نتيجة أخطاء القيادة على الطرق نتيجة أسباب