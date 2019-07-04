جريمة

إصابة 29 سودانيا في انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ ص
انقلاب أتوبيس - صورة أرشيفية
انقلاب أتوبيس - صورة أرشيفية
تعرض 29 شخصا يحملون الجنسية السودانية، للإصابة، اليوم الخميس، وذلك إثر انقلاب أتوبيس تابع لشركة نقل بالكيلو 50 على الطريق الصحراوي الشرقي "قنا - سوهاج"، وتم نقل المصابين لمستشفى قنا العام لتلقى العلاج. والبداية بتلقي اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارا من الدكتور خالد يوسف مدير مرفق إسعاف قنا، بالحادث، وكشفت تحريات العميد محمود حسن مدير المباحث الجنائية، أنه وقع انقلاب أتوبيس يقل مجموعة من السودانيين بالكيلو 50 على الطريق الصحراوى نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.
وأسفر الحادث عن إصابة 29 شخصا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، ونقل المصابين لمستشفى قنا العام بإشراف الدكتور محمد الديب مدير المستشفى؛ لتقديم العلاج اللازم لهم. وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته للنيابة العامة للتحقيق.ويفقد سنويا المئات من المواطنين أرواحهم نتيجة أخطاء القيادة على الطرق نتيجة أسباب
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حادث تصادم سيارتين بالبحيرة (10)

إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص في حادثي تصادم على طريقي مصر إسكندرية الزراعي والصحراوي بنطاق محافظة البحيرة، إذ اصطدمت سيارتان بالطريق الزراعي أمام قرية البيضا بمركز كفر الدوار، وتلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين، أسفر الحادث عن إصابة "دينا ا"، 13 سنة، "فاتن ا"، 10 سنوات، "ملك ا"، 6 سنوات، "محمود ا"، 3 سنوات، "إبراهيم م"، 35 سنة، "مها ع"، 30 سنة، وتم نقلهم لمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم.
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مباحث التموين تكشف عن 5 منشآت بدون رخصة بالجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط 50 قضية تموينية تنوعت ما بين 15 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 5 منشآت بدون ترخيص، وتحرير 19 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
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ضبط 54 مشتبها بهم و4 عناصر إجرامية خطرة في الهرم

نفذت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة لضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين بالمنطقة الأثرية بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير السياح والمواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، بوصفها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة للتحقيق.
المرور‎ (2)

متوفيان وحادثان.. خريطة كثافات محاور القاهرة والجيزة

بمعدلات سير تصل إلى 65 %، سجلت محافظتا القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات متوسطة بعدد من المحاور والميادين الرئيسية خلال الذروة الصباحية وسط انتشار مكثف لرجال المرور تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. ووجه اللواء عصام الدين شادي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بانتشار الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة بمختلف المحاور والطرق الصحراوية، خاصة التي تشهد ازدحاما مروريا خلال توقيت الذروة الصباحية مع طرح طرق بديلة للهرب من الزحام.
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حادث-تصادم

متوفى وإصابة 5 في حادثي مرور بالجيزة

حالة وفاة و5 مصابين كانوا حصيلة حادثي مرور متفرقين وقعا في محافظة الجيزة، مساء اليوم السبت، البداية من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في نطاق المحافظة، وتحديدا بالقرب من قرية السليمانية بمدينة الشيخ زايد، تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق بوقوع حادث مروري ووجود حالة وفاة ومصابين، ووجه اللواء عصام الدين شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور بانتقال القيادات الميدانية للوقوف على ملابسات الحادث.
اختناق- من -الغاز

غيبوبة وتلف بالمخ.. شقيقان حقنا بعضهما بأنسولين في سوهاج

أصيب طفل وطفلة شقيقان بحالة غيبوبة سكرية وتلف فـي خلايا المخ، فجر اليوم الجمعة، وذلك أثناء قيامهما باللهو بالمنزل، حيث قاما بحقن بعضهما بجرعات أنسولين خاصة بجدتهما بدائرة مركز جهينة، بمحافظة سوهاج، وتم نقلهما لمستشفى طهطا العام للعلاج. تلقى اللواء حسن محمود نائب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بوصول طفلين إلى مستشفى طهطا العام مصابين بـ"غيبوبة سكرية وتلف فـي خلايا المخ"، وعلى الفور أمر مدير الأمن بالانتقال لكشف أسباب الحادث.
انقلاب-اتوبيس

مصرع 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين في انقلاب أتوبيس بقنا

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 16 آخرون، اليوم الثلاثاء، في انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الغربي بجوار كمين بركة نجع حمادي اتجاه طريق فرشوط، والبداية جاءت بتلقي اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا، بمصرع 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس شركة نورس للنقل، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين والمتوفين لمستشفيي قنا العام ونجع حمادي، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري تحقيقات النيابة.
جثة-مدفونة-فى-حفرة

«جثة في البير».. جريمة «نسمة والعشيق» في الخيام

أوقف سيارته على حافة الرصيف، أخفض زجاجها ناحيته قليلا، مد يده على التابلوه وأخرج سيجارة كتب عليها أن تحترق، نظر من النافذة يستنشق هواء آخر الليل، نظرة خاطفة تأمل فيها شكل الغيوم التي تنذر بالمطر، ثمة تفكير في حياته لم يدم طويلا، سنين عمره تتسرسب، سفر ومشاوير وعمل ليل نهار، لا جديد يضيف للحياة البهجة ويكسر ملل روتينها، أخذ نفسا عميقا، دخان كثيف يخرج على شكل دوائر اقتحمت الظلام من حوله، مال برأسه على كرسيه، تذكر فتاة رآها في قريته قد وقع في غرامها من نظرة عين، لا يعرف حتى اسمها، ولكن ملامحها باتت محفورة في عقله كالطريق الذي يحفظ دروبه عن ظهر قلب.
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