ضبط 54 مشتبها بهم و4 عناصر إجرامية خطرة في الهرم

تحرير:محمد الشاملي ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ ص

حملة أمنية

نفذت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة لضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين بالمنطقة الأثرية بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير السياح والمواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، بوصفها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة للتحقيق.

تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى، وتم خلالها القبض على 54 حالة اشتباه، وذلك فى سياق الفحص الجنائي للموجودين بالمكان، لمنع عمليات السرقة والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن طلبهم فى وقائع جنائية من عدمه. وتمكنت الحملة فى نطاق المنطقة

تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى، وتم خلالها القبض على 54 حالة اشتباه، وذلك فى سياق الفحص الجنائي للموجودين بالمكان، لمنع عمليات السرقة والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن طلبهم فى وقائع جنائية من عدمه.



وتمكنت الحملة فى نطاق المنطقة الأثرية من ضبط 4 نوعيات خطرة، وتنفيذ 11 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 3 بائعين متجولين، وقضيتي تسول، وحجز 4 دراجات نارية مخالفة "توك توك" فضلا عن إزالة 173 حالة تعدّ على الطريق العام أبرزها رفع 1755 كرسيا و5 ألواح خشبية.



حُررت المحاضر حيال كل واقعة على حدة، وأحالها اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.



