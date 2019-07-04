جريمة

إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ ص
حادث تصادم - صورة أرشيفية
حادث تصادم - صورة أرشيفية
أصيب 9 أشخاص في حادثي تصادم على طريقي مصر إسكندرية الزراعي والصحراوي بنطاق محافظة البحيرة، إذ اصطدمت سيارتان بالطريق الزراعي أمام قرية البيضا بمركز كفر الدوار، وتلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين، أسفر الحادث عن إصابة "دينا ا"، 13 سنة، "فاتن ا"، 10 سنوات، "ملك ا"، 6 سنوات، "محمود ا"، 3 سنوات، "إبراهيم م"، 35 سنة، "مها ع"، 30 سنة، وتم نقلهم لمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم.
كما أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بكدمات وسحجات وكسور وجروح في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكى برصيف الطريق الصحراوى عند الكيلو 98 بدائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتلقى مدير أمن البحيرة بلاغا من الرائد محمد عوض رئيس مباحث مركز شرطة وادي النطرون، بالحادث، وبالانتقال والفحص تبين إصابة
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مباحث التموين تكشف عن 5 منشآت بدون رخصة بالجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط 50 قضية تموينية تنوعت ما بين 15 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 5 منشآت بدون ترخيص، وتحرير 19 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
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ضبط 54 مشتبها بهم و4 عناصر إجرامية خطرة في الهرم

نفذت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة لضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين بالمنطقة الأثرية بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير السياح والمواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، بوصفها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة للتحقيق.
انقلاب-اتوبيس

إصابة 29 سودانيا في انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي

تعرض 29 شخصا يحملون الجنسية السودانية، للإصابة، اليوم الخميس، وذلك إثر انقلاب أتوبيس تابع لشركة نقل بالكيلو 50 على الطريق الصحراوي الشرقي "قنا - سوهاج"، وتم نقل المصابين لمستشفى قنا العام لتلقى العلاج. والبداية بتلقي اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارا من الدكتور خالد يوسف مدير مرفق إسعاف قنا، بالحادث، وكشفت تحريات العميد محمود حسن مدير المباحث الجنائية، أنه وقع انقلاب أتوبيس يقل مجموعة من السودانيين بالكيلو 50 على الطريق الصحراوى نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.
المرور‎ (2)

متوفيان وحادثان.. خريطة كثافات محاور القاهرة والجيزة

بمعدلات سير تصل إلى 65 %، سجلت محافظتا القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات متوسطة بعدد من المحاور والميادين الرئيسية خلال الذروة الصباحية وسط انتشار مكثف لرجال المرور تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. ووجه اللواء عصام الدين شادي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بانتشار الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة بمختلف المحاور والطرق الصحراوية، خاصة التي تشهد ازدحاما مروريا خلال توقيت الذروة الصباحية مع طرح طرق بديلة للهرب من الزحام.
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انقلاب-اتوبيس

إصابة 29 سودانيا في انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي

تعرض 29 شخصا يحملون الجنسية السودانية، للإصابة، اليوم الخميس، وذلك إثر انقلاب أتوبيس تابع لشركة نقل بالكيلو 50 على الطريق الصحراوي الشرقي "قنا - سوهاج"، وتم نقل المصابين لمستشفى قنا العام لتلقى العلاج. والبداية بتلقي اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارا من الدكتور خالد يوسف مدير مرفق إسعاف قنا، بالحادث، وكشفت تحريات العميد محمود حسن مدير المباحث الجنائية، أنه وقع انقلاب أتوبيس يقل مجموعة من السودانيين بالكيلو 50 على الطريق الصحراوى نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.
انقلاب-اتوبيس

مصرع 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين في انقلاب أتوبيس بقنا

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 16 آخرون، اليوم الثلاثاء، في انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الغربي بجوار كمين بركة نجع حمادي اتجاه طريق فرشوط، والبداية جاءت بتلقي اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا، بمصرع 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس شركة نورس للنقل، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين والمتوفين لمستشفيي قنا العام ونجع حمادي، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري تحقيقات النيابة.
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إصابة أمين شرطة ومساعد في حادث سير بالبحيرة

أصيب، اليوم الجمعة، أمين ومساعد شرطة بكسور وسحجات وكدمات بـأنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة شرطة على الطريق الزراعي السريع في نطاق مركز كفر الدوار في البحيرة، بسبب السرعة الزائدة وانفجار إطار السيارة، ما أدى إلى عدم تحكم السائق في عجلة القيادة وانقلبت على الطريق، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجاري إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها، بواسطة قوات الحماية المدنية بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالبحيرة.
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إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

أصيب 10 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة أمام قرية المصري على طريق "مصر-إسكندرية" الزراعي بدائرة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، بسبب انفجار إطار السيارة نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى انقلابها على الطريق لعدم قدرة السائق على التحكم في عجلة القيادة واصطدمت بالرصيف، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى الشاملة بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم. بعد وصول إخطار للواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من العميد حازم خيري وكيل فرع البحث يفيد بحادث انقلاب سيارة على الطريق المشار إليه.
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