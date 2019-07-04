إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ ص

حادث تصادم - صورة أرشيفية

أصيب 9 أشخاص في حادثي تصادم على طريقي مصر إسكندرية الزراعي والصحراوي بنطاق محافظة البحيرة، إذ اصطدمت سيارتان بالطريق الزراعي أمام قرية البيضا بمركز كفر الدوار، وتلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين، أسفر الحادث عن إصابة "دينا ا"، 13 سنة، "فاتن ا"، 10 سنوات، "ملك ا"، 6 سنوات، "محمود ا"، 3 سنوات، "إبراهيم م"، 35 سنة، "مها ع"، 30 سنة، وتم نقلهم لمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم.

كما أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بكدمات وسحجات وكسور وجروح في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكى برصيف الطريق الصحراوى عند الكيلو 98 بدائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتلقى مدير أمن البحيرة بلاغا من الرائد محمد عوض رئيس مباحث مركز شرطة وادي النطرون، بالحادث، وبالانتقال والفحص تبين إصابة