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نانسى عجرم تهاجم مطار بلادها لهذا السبب (فيديو)

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص
الفنانة نانسي عجرم
الفنانة نانسي عجرم
شنت الفنانة نانسي عجرم، هجومًا عنيفًا ضد مطار بيروت، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بسبب اضطرارها للانتظار لساعات داخل المطار وهي تحمل ابنتها الرضيعة، وسط الزحام الشديد الذى يشهده المطار بلبنان، حيث نشرت فيديو لها على حسابها بـ«تويتر» بصحبة ابنتها (ليا) وعلقت عليه: «أنا اليوم مش فنانة أنا مواطنة لبنانية بنتي عمرها 5 شهور على كتفي عم تبكي لمدة ساعة من الوقت ع طلوع الفجر بمطار بلدي، ومثلي نساء كتار كانوا حواليي، هل هالشي مسموح؟ هل مقبول يكون في هلقد إهمال بحقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح نكون بعدنا هلقد بعاد عن أبسط حقوق الإنسان؟».
وتابعت: «بكل بلدان العالم يكون للمرأة الحامل والطفل الرضيع استثناءات؛ إلا عنا، يا حبايب قلبي هيدي من أبسط حقوق المرأة هيدا واجبكن تجاه كل امرأة.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار والإهمال؟»، ووجهت تسأل للمسؤولين عن المطار قائلة:«ما عندكن ولاد أو ما بتحسوا بولاد الناس؟ راضيين بكل أزماتنا
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شيرين-عبد الوهاب

شقيق شيرين عبد الوهاب يوضح حقيقة مرضها

انتشرت خلال الساعات الماضية تقارير صحفية تفيد بتعرض الفنانة شيرين عبد الوهاب لوعكة صحية، وعلى أثرها سافرت إلى لندن لتلقي العلاج، وأنها اضطرت لإلغاء حفلها بمهرجان قرطاج، المقرر إقامته فى 17 أغسطس القادم، وأن إدارة المهرجان اختارت اللبناني عاصي الحلاني، ليحل محلها في ذلك اليوم، وتكهن البعض أن السبب فى إلغاء حفلتها وسفرها هو أنها حامل، ولكن شقيقها محمد حرص على توضيح الصورة، حيث خرج من خلال حسابه على «تويتر» ونفى كل ما تردد حول مرض شقيقته وعن إلغاء حفلتها، وقام بنشر مجموعة من الصور التي تجمعه بشقيقته، وعلق عليها: «كفاية إشاعات بقى قرفتونا».
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علي ربيع: لن نواصل تقديم «مسرح مصر» في هذه الحالة

علق الفنان علي ربيع، على تصريح الفنان أشرف عبدالباقي بشأن تقديم موسم سابع وأخير من مسرح مصر خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن عبدالباقي عقد اجتماعًا مع فرقة "مسرح مصر"، وطالبهم بالتركيز كي يخرج الموسم بشكل لائق. وكشف ربيع، أن عبدالباقي قال إن الموسم الجديد سيكون الأخير "في حال عدم تحقيق نجاح يوازي ما حصدته المواسم السابقة"، معقبًا: "لو لدينا نصوص مسرحيات على نفس المستوى الذي نقدمه، فأعتقد أنه لن يوقف أحد المسرح، ولا حقيقة لما يردده البعض بشأن أن مسرح مصر لم يعد يتسع لنجومه".
شيكو وماجد

شيكو وهشام ماجد يستكملان تصوير مسلسل «اللعبة»

يستكمل كل من الفنان شيكو وهشام ماجد، تصوير المشاهد المتبقية لهما فى مسلسل «اللعبة» بقيادة المخرج معتز التوني، من أجل الانتهاء منه خلال منتصف شهر يوليو الحالي. ولم يتحدد بعد هل سيتم عرض المسلسل فور الانتهاء منه أم ينضم إلى موسم شتاء 2020، أو يؤجل إلى خريطة مسلسلات رمضان المقبل. وكان من المفترض أن يعرض «اللعبة» خلال موسم رمضان المنقضى، إلا أن أبطاله فوجؤوا بخروجه من خريطة العرض، قبل انطلاق الماراثون الرمضاني، دون معرفة السبب الحقيقي وراء اتخاذ هذا القرار.
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نيكولا معوض: أحب كونى «جان» للفتيات (حوار)

يعيش الفنان اللبنانى نيكولا معوض انتعاشة فنية ونجاحا كبيرا، فقد شارك فى عدد من الأعمال الدرامية التى ساعدت على انتشاره فى الفترة الأخيرة، منها مسلسل "تشويش" الذى يعتبر أول دراما موسمية بالعالم العربى، وهو مكوّن من 8 حلقات، كما عُرض له مسلسل "الباشا" وهو عمل لبنانى ينتمى إلى الدراما الطويلة 60 حلقة، وقادته كل تلك الأعمال، لأن يشارك فى فيلم روائى طويل يتتبع لأول مرة رحلة العائلة المقدسة فى مصر، وهو فيلم "المسيح والآخرون"، حيث يجسد خلاله دور "المسيح"، ومن المقرر أن يبدأ التصوير نهاية 2019.
هاني-شاكر

هاني شاكر بعد مكالمة ميريام فارس: الموضوع انتهى

كشف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن كواليس المكالمة التي دارت بينه وبين الفنانة اللبنانية ميريام فارس، اليوم الأحد، والتي أعتذرت فيها عن تصريحاتها بحق مصر، والتي وصفت بـ"المسيئة". وقال شاكر، في تصريحات صحفية، إن "ميريام" أكدت أن حديثها فهم غلط، وأنها لم تقصد المعنى الذي وصل إلى الناس، معقبًا: "نحب حبها لمصر"، وتابع: "نعتبر أن ما بدر منها زلة لسان، ولن تتخذ النقابة أي إجراء ضدها، فنحن لا نتصيد الأخطاء لزملائنا، والموضوع انتهى لهذا الحد".
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خريطة حفلات عيد الفطر.. أنغام وأصالة في الكويت

يستعد عدد كبير من المطربين لإحياء مجموعة من الحفلات، خلال عيد الفطر المبارك، فستحيي فرقة بلاك تيما حفلا يوم 6 يونيو الجاري بساقية عبدالمنعم الصاوي، وفي اليوم نفسه يُحيي الفنانان مصطفى حجاج وأحمد المصلاوي حفلا بفندق شيراتون، وأيضا هناك موعد مع المطربين محمود الليثي وعصام كاريكا بمشاركة أحمد شيبة والراقصة دينا يوم 6 يونيو بفندق سميراميس إنتركونتيننتال، كما يقدم الفنانان أدهم سليمان وأحمد شيبة حفلا في جرين بلازا فى اليوم نفسه، ويُحيي الفنان محمد رشاد حفلا بحديقة الدراجات.
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