نانسى عجرم تهاجم مطار بلادها لهذا السبب (فيديو)

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص

الفنانة نانسي عجرم

شنت الفنانة نانسي عجرم، هجومًا عنيفًا ضد مطار بيروت، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بسبب اضطرارها للانتظار لساعات داخل المطار وهي تحمل ابنتها الرضيعة، وسط الزحام الشديد الذى يشهده المطار بلبنان، حيث نشرت فيديو لها على حسابها بـ«تويتر» بصحبة ابنتها (ليا) وعلقت عليه: «أنا اليوم مش فنانة أنا مواطنة لبنانية بنتي عمرها 5 شهور على كتفي عم تبكي لمدة ساعة من الوقت ع طلوع الفجر بمطار بلدي، ومثلي نساء كتار كانوا حواليي، هل هالشي مسموح؟ هل مقبول يكون في هلقد إهمال بحقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح نكون بعدنا هلقد بعاد عن أبسط حقوق الإنسان؟».

وتابعت: «بكل بلدان العالم يكون للمرأة الحامل والطفل الرضيع استثناءات؛ إلا عنا، يا حبايب قلبي هيدي من أبسط حقوق المرأة هيدا واجبكن تجاه كل امرأة.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار والإهمال؟»، ووجهت تسأل للمسؤولين عن المطار قائلة:«ما عندكن ولاد أو ما بتحسوا بولاد الناس؟ راضيين بكل أزماتنا