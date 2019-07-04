رياضة

الأهلي يحسم اليوم صفقة تجديد إعارة رمضان صبحي

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
يحسم النادي الأهلي اليوم الخميس، صفقة تجديد إعارة رمضان صبحي، من نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي، عندما يجتمع خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، ونادر شوقي وكيل اللاعب، مع مسؤولي النادي الإنجليزي، لحسم صفقة تجديد إعارة رمضان إلى القلعة الحمراء الموسم المقبل، وكان النادي الإنجليزي بالغ في مطالبه المالية لبيع اللاعب نهائيًا للأهلي، أو إعارته إلا أن مسؤولى القلعة الحمراء قرروا استخدام سلاح التفاوض مع مسؤولي النادي الإنجليزي، حيث يعولون على رحلة المهندس خالد مرتجى للإبقاء على اللاعب داخل حصون القلعة الحمراء.
وكان مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، قال إن الرحلة ستكون حاسمة في إنهاء الاتفاق مع نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، باستعارة رمضان صبحي لمدة موسم واحد، وأوضح في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الأمور تسير بشكل جيد وإيجابي، ومن المنتظر أن يتم إنهاء كل شيء في غضون الساعات القليلة المقبلة. وأكد
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مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل جديدة لاستعارة رمضان صبحي

كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، أن الـ24 ساعة المقبلة، ستكون حاسمة في إنهاء الاتفاق مع نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، على استعارة رمضان صبحي لمدة موسم واحد، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأربعاء، إن الأمور تسير بشكل جيد وإيجابي، ومن المنتظر أن يتم إنهاء كل شيء في غضون الساعات القليلة المقبلة، وأوضح المصدر أن النادي الأهلي يتفاوض مع نظيره الإنجليزي، من أجل تخفيض القيمة المالية التي يطلبها هيدرسفيلد والمقدرة بـ2 مليون جنيه إسترليني.
رمضان-صبحي

نادر شوقي : الزمالك لم يطلب التعاقد مع رمضان صبحي

نفى نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي كافة الأنباء التي ترددت خلال الأيام الماضية عن تقدم نادي الزمالك بعرض رسمي لللنادي الإنجليزي من أجل ضم رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقال نادر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: "مسؤولو هيدرسفيلد لم يبلغوني بوصول أي عروض رسمية من القلعة البيضاء حتى الآن للتعاقد مع رمضان صبحي". كانت بعض التقارير الصحفية قد ذكرت أن الزمالك قدم عرضًا رسميا لهيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي بعد انتهاء إعارته للأهلي.
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الأهلي يتحرك إلى إنجلترا لإتمام صفقة رمضان صبحي

كلف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمفوض بشئون كرة القدم، المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، بالسفر إلى إنجلترا برفقة نادر شوقي، وكيل رمضان صبحي؛ وذلك لإتمام عملية التفاوض بشكل مباشر مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لاستمرار رمضان مع الأهلي في الموسم الجديد، وجاء قرار رئيس النادي لرغبة الأهلي الشديدة في بقاء رمضان صبحي ضمن صفوفه وبعد فترة طويلة من التفاوض مع النادى الإنجليزى للوصول لاتفاق منطقى بخصوص الشروط المالية وهناك وقت يتم استهلاكه فى إرسال واستقبال المكاتبات بين الطرفين.
رمضان-صبحى (4)

بعد صدمة هدرسفيلد.. هل يلعب رمضان صبحي للزمالك؟

أكد نادر شوقي، مدير شركة ألفن (11) المسئولة عن تسويق اللاعب رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، أن الزمالك ليس طرفًا حتى الآن في محاولات شراء رمضان صبحي، من ناديه الإنجليزي، وقال نادر شوقي في مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو إفريقيا» على إذاعة «أون سبورت إف إم»، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعلم إذا كان نادي الزمالك سيتقدم بعرض رسمي لهيدرسفيلد أم لا، مضيفًا: «من المؤكد أن رمضان صبحي رغبته هو الاستمرار مع الأهلي».
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