الأهلي يحسم اليوم صفقة تجديد إعارة رمضان صبحي

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ ص

رمضان صبحي

يحسم النادي الأهلي اليوم الخميس، صفقة تجديد إعارة رمضان صبحي، من نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي، عندما يجتمع خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، ونادر شوقي وكيل اللاعب، مع مسؤولي النادي الإنجليزي، لحسم صفقة تجديد إعارة رمضان إلى القلعة الحمراء الموسم المقبل، وكان النادي الإنجليزي بالغ في مطالبه المالية لبيع اللاعب نهائيًا للأهلي، أو إعارته إلا أن مسؤولى القلعة الحمراء قرروا استخدام سلاح التفاوض مع مسؤولي النادي الإنجليزي، حيث يعولون على رحلة المهندس خالد مرتجى للإبقاء على اللاعب داخل حصون القلعة الحمراء.

وكان مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، قال إن الرحلة ستكون حاسمة في إنهاء الاتفاق مع نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، باستعارة رمضان صبحي لمدة موسم واحد، وأوضح في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الأمور تسير بشكل جيد وإيجابي، ومن المنتظر أن يتم إنهاء كل شيء في غضون الساعات القليلة المقبلة. وأكد

وكان مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، قال إن الرحلة ستكون حاسمة في إنهاء الاتفاق مع نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، باستعارة رمضان صبحي لمدة موسم واحد، وأوضح في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الأمور تسير بشكل جيد وإيجابي، ومن المنتظر أن يتم إنهاء كل شيء في غضون الساعات القليلة المقبلة.



وأكد المصدر أن النادي الأهلي يتفاوض مع نظيره الإنجليزي، من أجل تخفيض القيمة المالية التي يطلبها هيدرسفيلد والمقدرة بـ2 مليون جنيه إسترليني.



وأكد شوقي أنه لم يتم التوصل حتى الآن لاتفاق نهائي بين الأهلي وهيدرسفيلد بشأن استمرار رمضان صبحي ضمن صفوف القلعة الحمراء على سبيل الإعارة لموسم جديد.