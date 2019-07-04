بوفون يخضع للفحص الطبي في يوفنتوس (فيديو)

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص

بوفون

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، وصول الحارس الأسطورة جانلويجي بوفون، إلى مدينة تورينو؛ من أجل الخضوع للكشف الطبي، تمهيدًا لعودته لناديه يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الحالية (الميركاتو الصيفي)، وخرج بوفون من يوفنتوس الموسم الماضي بعد تاريخ طويل مع السيدة العجوز، إذ لعب موسمًا واحدًا مع باريس سان جيرمان، ومع تعيين ماوريسيو ساري مدربًا جديدًا للفريق الإيطالي عاد بوفون مجددًا لناديه، بعدما رفض صاحب الـ41 عامًا، تمديد عقده مع باريس سان جيرمان خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن الحارس الأسطوري يخضع حاليًا للكشف الطبي، بعد وصوله اليوم الخميس، إلى مدينة تورينو، وأكد شبكة «سكاي»، على أن يكون الانتقال مجاني بعد نهاية عقده مع النادي الباريسي. ولعب بوفون في صفوف يوفنتوس لما يقرب من 17 عامًا وتحديدًا من 2001 وحتى 2018، وتوج بـ9 ألقاب