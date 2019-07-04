رياضة

بوفون يخضع للفحص الطبي في يوفنتوس (فيديو)

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص
بوفون
بوفون
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، وصول الحارس الأسطورة جانلويجي بوفون، إلى مدينة تورينو؛ من أجل الخضوع للكشف الطبي، تمهيدًا لعودته لناديه يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الحالية (الميركاتو الصيفي)، وخرج بوفون من يوفنتوس الموسم الماضي بعد تاريخ طويل مع السيدة العجوز، إذ لعب موسمًا واحدًا مع باريس سان جيرمان، ومع تعيين ماوريسيو ساري مدربًا جديدًا للفريق الإيطالي عاد بوفون مجددًا لناديه، بعدما رفض صاحب الـ41 عامًا، تمديد عقده مع باريس سان جيرمان خلال الفترة الأخيرة.
وأشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن الحارس الأسطوري يخضع حاليًا للكشف الطبي، بعد وصوله اليوم الخميس، إلى مدينة تورينو، وأكد شبكة «سكاي»، على أن يكون الانتقال مجاني بعد نهاية عقده مع النادي الباريسي. ولعب بوفون في صفوف يوفنتوس لما يقرب من 17 عامًا وتحديدًا من 2001 وحتى 2018، وتوج بـ9 ألقاب
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رابيو‎

رسميا.. يوفنتوس يعلن تعاقده مع نجم سان جيرمان

أعلن نادى يوفنتوس الإيطالى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر " عن مفاجأة من العيار الثقيل، بضم أدريان رابيو لاعب خط وسط فريق باريس سان جيرمان إلى صفوفه فى موسم الانتقالات الصيفية. وتعاقد البيانكونيري مع صاحب الـ24 عاما اليوم، وذلك تزامنا مع انتهاء عقده، حيث انتقل فى صفقة مجانية بدون أى التزامات للنادي الباريسي. وقرر رابيو فى وقت سابق عدم تجديد عقده -الذى ينتهى اليوم الأحد- مع باريس سان جيرمان، الأمر الذى أدى إلى اتخاذ المدير الفنى للفريق توماس توخيل قرارا بتجميده منذ شهر ديسمبر.
رابيو‎

رابيو يقترب من الانضمام إلى يوفنتوس

يبدو أن الدراما التي أثيرت حول اللاعب الفرنسي أدريان رابيو في طريقها إلى الانتهاء، وذلك مع اقتراب اللاعب من الانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، وترغب الكثير من الأندية الأوروبية في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، ليس فقط بسبب الجودة الكبيرة التي يتمتع بها، بل ولإمكانية التعاقد معه بالمجان بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان يوم 30 يونيو، بعدما قرر عدم تجديد تعاقده مع سان جيرمان، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ مدرب الفريق توماس توخيل، قرارًا بتجميده منذ شهر ديسمبر الماضي.
بوفون (4)

بوفون يضع شرطين للعودة إلى يوفنتوس من جديد

يرتبط اسم الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، بالعودة من جديد إلى صفوف يوفنتوس، وذلك بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وبات بوفون قريبا للغاية من العودة إلى اليوفي مقابل الحصول على 1.5 مليون يورو سنويا، على أن يتولى منصبا إداريا بعد اعتزاله في نهاية الموسم المقبل، وذلك مع موافقة بوفون على الجلوس احتياطيا للحارس تشيزني، ولكنه يشترط أمرين، الأول هو المشاركة في 8 مباريات على الأقل بالدوري الإيطالي، حيث يبتعد عن باولو مالديني صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات في المباريات (674 مباراة) بالكالتشيو بـ8 مباريات.
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