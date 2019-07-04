«قرطام» يقترح بالبرلمان إنشاء منطقة صناعية بالبحيرة

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص

أكمل قرطام

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، باقتراح للدكتور علي عبد العال، بإنشاء منطقة صناعية بمحافظة البحيرة، بناءً على مقترح تقدمت به أمانة الحزب بمركز إدكو بالبحيرة، وإحالته إلى اللجنة المختصة بالبرلمان. وقال «قرطام»، إنه سبق وتقرر إقامة منطقة صناعية علي مساحة 250 فدان بمركز إدكو بمحافظة البحيرة، ولم يتم البدء في تنفيذ هذا المشروع الهام حتى الأن، لافتًا إلى أن المناطق الصناعية تعد هى البوابة الجاذبة للاستثمار، والتي يتمكن من خلالها الشباب إقامة مشروعاتهم المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف إيجاد فرص عمل لهم.

وأضاف قرطام، أن محافظة البحيرة من المحافظات الجاذبة للاستثمار، إذ يوجد بها أكثر من 350 مصنعا للنسيج، وحوالي 200 مصنع صغير للتطريز، فضلاً عن صناعات ضرب وتبييض الأرز وغيرها من الصناعات، مشيرًا إلى أن معظم هذه المصانع متناثرة وبعضها قائم داخل الوحدات السكنية، ولا يوجد بينها ترابط وتنسيق لافتقار المحافظة