لغط في تفسير قرارات ترامب بشأن شركة هواوي

لا يزال تفسير بعض القرارات السياسية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أعقاب لقائه بنظيره الصيني في قمة العشرين، تُسبب لغطًا كبيرًا في الولايات المتحدة.
على الرغم من النتائج الطيبة التي خرجت بها قمة مجموعة العشرين، والتي أقيمت في اليابان بداية الأسبوع الجاري، بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فإنها لا تزال مصدر إزعاج للبيت الأبيض خلال الساعات القليلة الماضية.
عندما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية الأسبوع الماضي، عن قراره بتخفيف الحظر على المبيعات الأمريكية لشركة هواوي، فقد كان ذلك بمثابة أخبار سارة لعمالقة الاتصالات الصينية ومورديها، غير أن بعض الأسئلة لا تزال بلا إجابة بشأن الموقف الأمريكي.
وأبرزت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، التفسيرات المختلفة لقرار ترامب بشأن استئناف الشركات الأمريكية التعامل مع هواوي، ما لم يمثل ذلك تهديدًا للأمن القومي في الولايات المتحدة، حيث قالت إن الإدارة في البيت الأبيض لا تزال تتعامل مع الطموحات التكنولوجية في الصين، والتي تتمثل في النشر العالمي لشبكات الجيل الخامس
وأبرزت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، التفسيرات المختلفة لقرار ترامب بشأن استئناف الشركات الأمريكية التعامل مع هواوي، ما لم يمثل ذلك تهديدًا للأمن القومي في الولايات المتحدة، حيث قالت إن الإدارة في البيت الأبيض لا تزال تتعامل مع الطموحات التكنولوجية في الصين، والتي تتمثل في النشر العالمي لشبكات الجيل الخامس 5G اللاسلكية على أنها مشكلة أمن قومي.
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وأشارت إلى أن إعلان ترامب عن قراره في أعقاب لقائه بالرئيس الصيني شي جين بينج، جاء في أعقاب ضغوط من شركات التكنولوجيا التي قالت إن الحظر يضر بأرباحها، وهو الأمر الذي يخلق حالة من عدم الشفافية بشأن الموقف الأمريكي النهائي في المستقبل القريب من الشركات الصينية.
وفي ظل حالة التعتيم الأمريكية، لم ترد وزارة التجارة على طلبات التعليق من وسائل الإعلام المختلفة، كما لم تصدر أي إرشادات إضافية حول تصريحات ترامب، في حين لا تزال الشركات تنتظر إجابة واضحة بشأن كيف ومتى سوف تكون قادرة على استئناف مبيعاتها مع هواوي، والتي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.
ومن الناحية السياسية، شككت الشبكة الأمريكية في أن يكون هذا القرار، والذي يشير إلى تخفيف القيود المفروضة على التعامل التجاري مع هواوي، سيكون كافيًا لإقناع الزعماء الصينيين بالتوقيع على صفقة تجارية، غير أن ترامب استبق الأحداث بالتحدث عن تنازلات إضافية في التعامل مع الشركة الصينية، حتى وسط المخاوف الأمنية، وذلك حال التوصل إلى صيغة توافقية في المهلة الممنوحة للتفاوض.
وعبر اتصالاتها بالبيت الأبيض، قالت "سي إن إن" إن تعليقات ترامب في مجموعة العشرين لم تغير القانون، وهو أمر أكده مسؤولو البيت الأبيض في الأيام الأخيرة.
ونظرًا لأن هواوي مُدرجة في قائمة سوداء للكيانات الاقتصادية حتى الآن، لا يزال يتعين على الشركات الأمريكية التقدم بطلب للحصول على ترخيص للتعامل التجاري مع العملاقة الصينية.
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وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو في قناة فوكس نيوز، إن شركة هواوي ستبقى مُدرجة على هذه القائمة المقيدة للصادرات ما لم تحصل الشركات الأمريكية على ترخيص لممارسة الأعمال التجارية مع العملاقة الصينية، إلا أنه أكد وجود مرونة واضحة من جانب وزارة التجارة في منح المزيد من التراخيص، والتي كان من الصعب الحصول عليها في الشهر الماضي منذ أن تم تنفيذ الحظر.
وقال مسؤولو إدارة ترامب إن القيود المخففة ستسمح فقط بمبيعات "البضائع العامة".
ليس من الواضح ما هي المنتجات التي لا تشمل ذلك، لكن الخبراء يتوقعون أن ذلك سيعني استئناف مبيعات الهواتف المحمولة أو مكونات أجهزة الجيل الرابع 4G، في حين أن مبيعات المنتجات المستخدمة في بناء معدات شبكة الجيل الخامس 5G من هواوي فإنها ستبقى محظورة.
ويريد البيت الأبيض في المقام الرئيسي، كبح طموحات هواوي في إنشاء شبكات الجيل الخامس، وذلك بسبب مخاوفها من إمكانية استخدام الحكومة الصينية لها كمعدات تجسس على دول أخرى.