شقيق شيرين عبد الوهاب يوضح حقيقة مرضها

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

الفنانة شيرين عبد الوهاب

انتشرت خلال الساعات الماضية تقارير صحفية تفيد بتعرض الفنانة شيرين عبد الوهاب لوعكة صحية، وعلى أثرها سافرت إلى لندن لتلقي العلاج، وأنها اضطرت لإلغاء حفلها بمهرجان قرطاج، المقرر إقامته فى 17 أغسطس القادم، وأن إدارة المهرجان اختارت اللبناني عاصي الحلاني، ليحل محلها في ذلك اليوم، وتكهن البعض أن السبب فى إلغاء حفلتها وسفرها هو أنها حامل، ولكن شقيقها محمد حرص على توضيح الصورة، حيث خرج من خلال حسابه على «تويتر» ونفى كل ما تردد حول مرض شقيقته وعن إلغاء حفلتها، وقام بنشر مجموعة من الصور التي تجمعه بشقيقته، وعلق عليها: «كفاية إشاعات بقى قرفتونا».

وأضاف محمد عبد الوهاب: «شيرين زي الفل وصحتها بمب الحمد لله، ولا مسافرة تتعالج ولا أي حاجة من الكدب ده صح أصلاً، ولا كان في اتفاقات ولا عقود لغيتها، كفايه كذب وافترى واللي عنده عقد ممضي يطلعوا.. وبعد كده أي جريدة هتكتب حاجه مش مظبوطه هنقاضيها، شيرين في إجازة مع ولادها». كفاية إشاعات بقي