سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الخميس، 3 قرارات جمهورية، إذ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رقم 537 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي والموقع في نيقوسيا والموقع بتاريخ 19 سبتمبر 2018، كما أصدر السيسي قرارا رقم 225 لسنة 2019 بشأن الموافقة على إعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لإقامة مشروعات تنموية عليها بمحافظة الإسكندرية.
وأيضا أصدر الرئيس، قرارا رقم 298 لسنة 2019 بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بنبان محافظة أسوان، لاستخدامها في إنشاء محطة معالجة صرف صحي وغلبة خشبية.وفي يونيو الماضي، أصدر قرارا جمهوريا رقم 291 لسنة 2019، بتعيين محمد أمين ابراهيم عبد النبي نصر مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون المالية،
اقرأ المزيد
طقس-حار (1)

الأرصاد: طقس اليوم حار.. ورياح مثيرة للأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم يرد على المشككين في نتائج أولى ثانوي

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن أعداد طلاب الصف الأول الثانوى الناجحين ونسب النجاح وعدد الطلاب الذين لهم فرصة ثانية على مستوى كل مادة. وقال وزير التربية والتعليم، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أردنا أن نعرض على حضراتكم بشكل علمي الأرقام الدقيقة والنهائية للناجحين في كل مادة، ومن يجب عليهم دخول الدور الثاني، وكذلك نسبة النجاح في كل مادة على حدة». وأضاف الوزير: «كثرت المحاولات من البعض بهدف التشكيك في الدرجات والتصحيح والنظام بأكمله».
جامعة القاهرة تستقبل طلاب المرحلة الأولى لتنسيق رغباتهم لليوم الثاني-18

«التعليم العالي» توضح خطوات التسجيل في اختبارات القدرات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خطوات تسجيل الطلبة في اختبارات القدرات. وقالت الوزارة في بيان لها، إن الطالب يمكنه التقدم لأداء اختبار القدرات، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني في الفترة من يوم السبت الموافق 6 / 7 / 2019 حتى يوم السبت الموافق 20 / 7 / 2019. وأوضحت الوزارة أن الطالب يقوم بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني (www.tansik.egypt.gov.eg) بالرقم القومي أو رقم الجلوس الخاص به، ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على الموقع، وبعد تسجيل الطالب في اختبارات القدرات، ستظهر له بياناته الشخصية، وعليه التأكد من صحتها.
فحص-العين-مرض-التراخوما

عمره 5 آلاف سنة.. شبح «التراخوما» يطارد سكان المنيا

لم يكن الأمر بالشيء العابر، الحدث جلل، الخبر انتشر كالنار في الهشيم، يجوب أزقة وشوارع عروس الصعيد مثل سرعة البرق وسط حالة من الفزع الشديد لدى صدمة انتشار مرض التراخوما والمعروف بـ"الرمد الحبيبي" وارتفاع حالات الإصابة به بين أهالي ثلاثة مراكز هي (مطاي، أبو قرقاص، ديرمواس) في محافظة المنيا، بينما تتدفق أسئلة في مخيلة الجميع تلوح غالبيتها في الأفق، تبحث عن إجابات قاطعة مع تناقل البعض معلومات طبية تفيد بأن ذلك الخطر الوشيك يتسبب في فقدان البصر وينتقل عن طريق العدوى.
اقرأ المزيد من الأخبار
السيسي-يوقع

قرار جمهوري بتعيين محمد أمين نصر مستشارا للرئيس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم 291 لسنة 2019، بتعيين محمد أمين ابراهيم عبد النبي نصر مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون المالية، لمدة عام، اعتبارا من 14 يونيو 2019، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر، اليوم الخميس. ومن ناحية أخرى، صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في وقت سابق اليوم، بأن السيسي وصل إلى مطار كانساي الدولي بمدينة أوساكا اليابانية للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، المقرر عقدها في مدينة أوساكا.
السيسى

مشروعات قومية ومستشار.. قرارات هامة لرئيس الجمهورية

نشر عدد الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، عدد من القرارات الهامة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وأصدر مدبولي 3 قرارات جديدة منها تخصيص قطع أراضي لإقامة مشروعات قومية، كما قرر تولي طارق على محمد سعدة، مذيع بقنوات النيل المتخصصة، القيام بأعمال رئيس اللجنة المؤقتة التي تتولي مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين «نقيب الإعلاميين». وأصدر السيسي قرار رقم 259 لسنة 2019 بتعيين المهندس أمير سيد أحمد حسن مستشارا لرئيس الجمهورية للتخطيط العمراني لمدة عام اعتباراً من 27 مايو 2019.
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يصدر قرارا بتعيين 174 مساعدا للنيابة العامة

السيسى يصدر قرارا بتعيين 174 مساعدا للنيابة العامة أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا رقم 286 لسنة 2019 بتعيين بعض معاونى النيابة العامة مساعدين للنيابة العامة . وشمل القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية تعيين 174 مساعدا للنيابة العامة. كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا رقم 285 لسنة 2019 بتعيين بعض رؤساء من الفئة الفئة «أ» والفئة «ب» بالنيابة العامة لدى محكمة النقض. وجاء القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية كالتالى: يعين رئيسا من الفئة «أ» بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، هشام حسن الإمام الرئيس من الفئة «أ» بمحكمة دكرنس الابتدائية.
وزير- الدخلية (2)

وزير الداخلية يستقبل وزراء أمن 8 دول بمنتدى مكافحة الفساد

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، وزراء الداخلية والأمن فى دول (أوغنداـــ سيراليون ــــ الكونغو ـــ غانا ـــ بوروندى ـــ تشاد ـــ زامبيا- ليسوتو) وذلك على هامش مشاركتهم بفعاليات المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد الذى يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية. وتم خلال اللقاءات استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمـام المشتـرك، إذ أكد الوزراء الضيوف حرص أجهزة الشرطة فى بلادهم على الاستفادة من الخبرات المصرية المشهود لها بالكفاءة فى مجالات الأمن ومكافحة الفساد وجرائم المال العام، بالإضافة لتطلعهم إلى تعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات، وبخاصة فيما يتصل بالكيانات الإرهابية وتتبع مصادر تمويلها.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org