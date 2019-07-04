زوجة تخلع زوجها بسبب مظهر أسنانه: «متجوزة دراكولا»

كان وسيمًا أنيقًا مدخنًا أيضًا لكن 5 سنوات من التدخين والزواج قلبت أحواله الصحية والمادية وحتى مظهره إلى نحو سيئ وسرعان ما تبدلت أخلاقه كذلك وأصبح عنيفا مع زوجته وطفله

تحرير:سماح عوض الله ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

تدخين- أرشيفية

وافقت على الزواج به بالرغم من كونه مدخن شره، إذ رأته إنسان حسن المظهر، يعمل فى وظيفة مرموقة، وأسرته ذات مستوى اجتماعي لائق، ولديه شقة جميلة، وكان يعاملها بود ولطف شديدين، وكل هذا كان سببًا كافيًا لاقتناعها بالزواج منه، لكنه أخبرها أنه يدخن، إذ رأته «كامل من مجاميعه مفيهوش عيب إلا التدخين.. وما ضره لو فيه عيب واحد فقط.. فلا يوجد إنسان كامل.. وأين ستجد عريسا آخر به كل الصفات التى تتمناها.. وكثير من الشباب يدخنون» ولتفكيرها بهذه الطريقة وافقت على الزواج منه، دون أن تعلم أن هذا العيب الوحيد سيدفعها إلى طلب الخلع بمحكمة الأسرة.

تروي صاحبة دعوى الخلع التى أقامتها بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، أن زوجها حين كان يزورهم فى وقت الخطوبة لم يكن يدخن خلال الزيارة، وذلك احترامًا منه لوالدها، إذ لم يكن يدخن نهائيًا أمام والده، وكذلك وضع والدها بذات المكانة، وخلال تنزههم خارج المنزل لم يكن يطيق صبرًا للامتناع عن التدخين كل نصف ساعة على