رسميًا.. لامبارد مديرًا فنيًا لتشيلسي

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص

لامبارد

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الخميس، تعيين نجمه السابق فرانك لامبارد، مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات، بعدما تخلى النادي الإنجليزي عن مدربه السابق الإيطالي ماوريسيو ساري، في الأسابيع الأخيرة، والذي أصبح الآن مديرا فنياً لنادي يوفنتوس، وقال لامبارد بعد التوقيع: «أنا فخور جدًا بالعودة إلى تشيلسي كمدير فني، الجميع يعرف حبي لهذا النادي والتاريخ الذي شاركناه، ومع ذلك، فإن تركيزي الوحيد هو في الوظيفة الحالية والاستعداد للموسم المقبل.. أنا هنا للعمل بجد وتحقيق المزيد من النجاح للنادي ولا يمكنني الانتظار للبدء».

وكان قائد البلوز السابق قد نجح في لفت الأنظار إليه بالموسم الماضي، بعدما قاد ديربي كاونتي للتواجد بالمباراة النهائية لتصفيات التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكنه في النهاية خسر أمام أستون فيلا. ويعد لامبارد هو المدرب رقم 12 الذي يشرف على تدريب البلوز تحت قيادة مالك الفريق رومان أبراموفيتش الذي