رياضة

رسميًا.. لامبارد مديرًا فنيًا لتشيلسي

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص
لامبارد
لامبارد
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الخميس، تعيين نجمه السابق فرانك لامبارد، مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات، بعدما تخلى النادي الإنجليزي عن مدربه السابق الإيطالي ماوريسيو ساري، في الأسابيع الأخيرة، والذي أصبح الآن مديرا فنياً لنادي يوفنتوس، وقال لامبارد بعد التوقيع: «أنا فخور جدًا بالعودة إلى تشيلسي كمدير فني، الجميع يعرف حبي لهذا النادي والتاريخ الذي شاركناه، ومع ذلك، فإن تركيزي الوحيد هو في الوظيفة الحالية والاستعداد للموسم المقبل.. أنا هنا للعمل بجد وتحقيق المزيد من النجاح للنادي ولا يمكنني الانتظار للبدء».
وكان قائد البلوز السابق قد نجح في لفت الأنظار إليه بالموسم الماضي، بعدما قاد ديربي كاونتي للتواجد بالمباراة النهائية لتصفيات التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكنه في النهاية خسر أمام أستون فيلا. ويعد لامبارد هو المدرب رقم 12 الذي يشرف على تدريب البلوز تحت قيادة مالك الفريق رومان أبراموفيتش الذي
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فرانك لامبارد (7)

ماذا قال فرانك لامبارد عقب توليه قيادة تشيلسي؟

"أنا سعيد جدًا بشكل لا يوصف بعودتي إلى تشيلسي كمدرب للفريق الأول، الجميع يعلم حبي لهذا النادي والتاريخ الذي حققناه سويا، لكن تركيزي الآن على الوظيفة والتحضير للموسم القادم، أنا هنا للعمل بجد وتحقيق النجاح من أجل هذا النادي ولا أستطيع الانتظار للبدء.. أعتقد أنني سوف أنظر للأكاديمية طوال الوقت، هذا مهم جدا، لقد كنت لاعبا شابا يوما منذ سنوات طويلة وأنت بحاجة لتشعر أن بإمكانك أن تكون عنصرا مهما بالفريق الأول، الشعور أن بإمكانك العبور من طريق الأكاديمية إلى طريق الفريق الأول".. بتلك الكلمات تحدث فرانك لامبارد، عقب تعيينه مديرًا فنيًا لنادي تشيلسي.
فرانك لامبارد (3)

أول تعليق من تشيلسي بعد تولي لامبارد قيادة البلوز

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، رسميا تعاقده مع نجمه السابق فرانك لامبارد، اليوم الخميس، لتولي الإدارة الفنية للبلوز خلفًا للإيطالي ماوريسيو ساري. وجاء إعلان تشيلسي التعاقد مع مدرب ديربي كاونتي السابق، عبر الموقع الرسمي للنادي، بعد الاتفاق بين الطرفين في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، عقب 6 ساعات من المحادثات في ستامفورد بريدج، وذلك بعدما منح ديربي كاونتي الإذن للبلوز بالتفاوض مع لامبارد، الأسبوع الماضي، علمًا بأن لامبارد ظل داخل ملعب ستامفورد بريدج حتى الساعة 1:32 من صباح اليوم الخميس، لوضع اللمسات الأخيرة على عقده مع تشيلسي.
عمرو-وردة

المنتخب يكشف موقف وردة من المشاركة أمام جنوب إفريقيا

كشف إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، عن موقف عمرو وردة، لاعب المنتخب ونادي أتروميتوس اليوناني، من المشاركة مع الفراعنة أمام جنوب إفريقيا، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وذلك في دور الـ16 بمسابقة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري. وقال لهيطة، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، إن وردة أصبح متاحًا للمشاركة، إلا أن قرار الدفع به متوقف في يد خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب القومي.
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تشيلسي

تشيلسي يتسبب في غياب لامبارد عن تدريبات ديربي

أعفى ديربي كاونتي مدربه فرانك لامبارد من الوجود اليوم الإثنين، في تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد، وذلك لمنحه الفرصة للتفاوض مع إدارة تشيلسي التي تبحث تعيينه مدربًا للبلوز الموسم المقبل، خلفًا للإيطالي ماوريسيو ساري الذي رحل لتدريب يوفنتوس، وقال ديربي في بيانه: "نفسح المجال أمام لامبارد لحسم مفاوضاته مع تشيلسي، بشأن احتمالية تدريبه للفريق في أقرب وقت ممكن، وإذا حسم لامبارد أموره، فسينتظرنا مجهود كبير لنبذله كي نجد بديلا له"، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
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على رأسهم هيجواين.. 5 لاعبين خارج تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الاثنين، في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، رحيل 5 لاعبين عن صفوف البلوز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، عقب انتهاء عقودهم بنهاية شهر يونيو الماضي، وذكر تشيلسي، في بيانه أن الإنجليزي جاري كاهيل (قائد الفريق صاحب الـ33 عامًا) والأرجنتيني جونزالو هيجواين والحارس روبيرت جرين وإدواردو وكيلي سكوت، سيرحلون عن صفوف الفريق، بعد نهاية عقودهم،، كما عبر النادي الأزرق عن امتنانه للخماسي، كما تمنى التوفيق للاعبين في مسيرتهم الكروية.
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رسميًا.. تشيلسي يعلن رحيل مدربه ماوريسيو ساري

وافق نادي تشيلسي على رحيل مدربه ماوريسيو ساري رسميًا إلى يوفنتوس الإيطالي، مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني، وأشار موقع "فور فور تو" إلى اقتراب ساري من التوقيع على عقد يمتد لثلاث سنوات مع السيدة العجوز، ليخلف بالتالي ماسيمليانو أليجري، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن وصول ساري إلى يوفنتوس يوم الجمعة المقبل، ويأتي ذلك بعدما أشرف ساري على تدريب تشيلسي الصيف الماضي خلفًا لأنطونيو كونتي، بعد 3 سنوات قضاها في نابولي، ليعود سريعًا من جديد إلى أجواء الدوري الإيطالي.
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ساري يمهد طريق لامبارد لتدريب تشيلسي

أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن يوفنتوس يستعد للظفر بخدمات المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني، الأمر الذي سيفتح بدوره الباب أمام تولي فرانك لامبارد المهمة الفنية للبلوز، وعلى الرغم من طلب تشيلسي الحصول على مقابل مالي أكبر لترك ساري ليوفنتوس، فإن الناديين على وشك إنهاء الاتفاق، وسيكون لامبارد المرشح الأبرز لتدريب تشيلسي وترك ديربي كاونتي، ومع ذلك لم يتخذ لامبارد قراره بعد بشأن تدريب البلوز، بعدما قدم عملا مميزا مع ديربي كاونتي.
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