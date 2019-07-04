تدمير مخزن أسلحة للحوثيين في الحديدة

تحرير:وكالات ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص

الحوثيون - صورة أرشيفية

أعلنت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الخميس، أن القوات المشتركة دمرت مخزن أسلحة، وآلية قتالية تابعة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في شمال شرق مطار الحديدة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، من عناصر الميليشيات سقطوا داخل نفق ملغوم في نفس المنطقة، موضحة أن تدمير مدفعية القوات المشتركة للآلية القتالية أسفر عن انفجارات أخرى، من بينها خندق، هربت إليها عناصر حوثية، وسبق وأن فخخته الميليشيات، وهذه العملية تأتي ردا على قصف الميليشيات الأحياء السكنية والمؤسسات الحيوية في الأحياء المحررة، داخل مدينة الحديدة غربي اليمن.

ونشرت القوات المشتركة مشاهد للحظة تدمير الآلية القتالية المتحركة والانفجارات داخل النفق، وفرار الميليشيات الحوثية، فضلا عن ظهور أنفاق وخنادق جديدة، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية.وفي محافظة البيضاء (وسط اليمن)، قالت مصادر عسكرية إن 3 من عناصر الحوثي لقوا مصرعهم، وأصيب آخرون، في كمين، نفذته