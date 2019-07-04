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صحف سعودية: ترامب يهدد إيران بضربة لم يتلقاها أحد

الصحف تناولت سقوط 46 قتيلاً وأكثر من 88 جريحاً، معظمهم أفارقة، في غارة جوية استهدفت في وقت مبكر من صباح أمس، مركزاً للمهاجرين غير الشرعيين في ضاحية تاجوراء.
تحرير:وفاء بسيوني ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص
صحف سعودية
صحف سعودية
تصدر إصرار إيران على خرق الاتفاق النووي عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما سلطت الضوء على الأزمة السودانية والهجوم الذي شهده مركز للمهاجرين في ليبيا، إضافة إلى مباشرة سفيرة المملكة لمهامها في واشنطن. ذكرت صحيفة "الحياة" في إيران صعدت مواجهتها مع الولايات المتحدة وأوروبا، وأعلنت أنها ستبدأ بعد أيام بتخصيب اليورانيوم "بأي مستوى" تراه مناسباً، منتهكة بذلك الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ، وسخرت طهران من الآلية المالية التي أعدها الأوروبيون للالتفاف على العقوبات الأمريكية، معتبرة أنها "فارغة".
جاء ذلك بعدما أعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا عن "قلق شديد" وطالبوا إيران بـ "مراجعة قرارها" تجاوز سقف حدّده الاتفاق النووي بـ 300 كيلوجرام لمخزونها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 3.67 في المئة. ونبّهوا إلى أن تلك الخطوة "تضعف" الاتفاق.  وتحت عنوان "ترامب يهدد إيران بـ"ضربة
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الحوثيون

تدمير مخزن أسلحة للحوثيين في الحديدة

أعلنت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الخميس، أن القوات المشتركة دمرت مخزن أسلحة، وآلية قتالية تابعة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في شمال شرق مطار الحديدة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، من عناصر الميليشيات سقطوا داخل نفق ملغوم في نفس المنطقة، موضحة أن تدمير مدفعية القوات المشتركة للآلية القتالية أسفر عن انفجارات أخرى، من بينها خندق، هربت إليها عناصر حوثية، وسبق وأن فخخته الميليشيات، وهذه العملية تأتي ردا على قصف الميليشيات الأحياء السكنية والمؤسسات الحيوية في الأحياء المحررة، داخل مدينة الحديدة غربي اليمن.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: إيران تتجاهل التحذير وانفراجة بالسودان

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، بين استعراض تصاعد التوتر بين إيران وأمريكا، وتناولت الأزمات في السودان والجزائر، كما أبرزت آخر تطورات الصراع في الشرق الأوسط بوجه عام. تحت عنوان "إيران تتجاهل التحذيرات وتعلن رفع تخصيب اليورانيوم"، كشفت صحيفة "الاتحاد" عن تجاهل إيران تحذيرات الولايات المتحدة وأوروبا، وأعلنت أنها ستنفذ تهديدها بتخصيب اليورانيوم، بمستوى يحظره الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى اعتبارًا من الأحد المقبل. يأتي ذلك في وقت حذرت فيه صحف غربية من أن الخطوة الإيرانية تمثل تهديدا حقيقيا.
اجتماع المجلس العسكري السوداني بالمعارضة

«العسكري السوداني» يجتمع بالمعارضة ويفرج عن سياسيين

عقد المجلس العسكري الانتقالي السودانى، والتحالف الرئيسي للمعارضة، اجتماعا، في أحد فنادق الخرطوم لاستئناف المحادثات بشأن من يتولى قيادة السودان لحين إجراء انتخابات. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت قوى إعلان الحرية والتغيير، تحالف المعارضة الرئيسي في السودان، إنها مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن قيادة المجلس السيادي الذي من المقرر أن يتولى قيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات، مؤكدة أن المحادثات التي تأتي استجابة لدعوة الوسيط الإثيوبي، ستستمر 3 أيام.
الجيش-الليبى

الجيش الليبي يعلن تدمير غرفة تحكم الطائرات التركية المسيرة

أعلن الجيش الوطني الليبي، تدمير غرفة التحكم بالطائرات التركية المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة طرابلس، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بصفته قائدا للقوات الليبية، أعلن، في 30 يونيو الماضي، حالة التعبئة والنفير العام على كامل ليبيا، ردا على التهديدات التركية. وقال آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي، اللواء محمد منفور، إنه تم استهداف طائرة مسيرة تركية في طرابلس، كانت تستعد لتنفيذ غارات على مواقع الجيش الليبي.
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صحف-سعودية (1)

صحف سعودية: الإطاحة بزعيم داعش في اليمن وترامب يتوعد

تصدّر القبض على زعيم تنظيم داعش في اليمن عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما تناولت فعاليات مؤتمر المنامة الذي احتضنته البحرين، وأطلعتنا أيضًا على زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية. وذكرت صحيفة "الحياة" أن القوات الخاصة السعودية أوقفت أمير "داعش" في اليمن وقيادات من التنظيم، وأسفرت عملية نوعية نفذتها القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية أخيرا، عن إلقاء القبض على أمير تنظيم "داعش" الإرهابي في اليمن الملقب بأبي أسامة المهاجر، والمسؤول المالي للتنظيم، وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.
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صحف سعودية: واشنطن تقود تحالفا للتصدي لإرهاب إيران

تصدرت العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، كما استعرضت الصحف العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين تناول الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. ففي افتتاحيتها كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن فرض عقوبات أمريكية جديدة صارمة على إيران استهدفت بشكل مباشر المرشد علي خامنئي ومكتبه، فيما تعد الإدارة الأمريكية موجة عقوبات أخرى ضد النظام الإيراني الأسبوع المقبل ستطال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
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بعد ضرب إيران طائرته.. «موقع السقوط» يحدد قرار ترامب

تسير وتيرة الأحداث في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز بوتيرة تصاعدية تنذر بمزيد من التوترات التي قد تؤثر بشكل رئيسي على الاستقرار السياسي والأمني لمنطقة الشرق الأوسط، لا سيما حال حدوث صدام مباشر بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء إسقاط إيران لطائرة تجسس بدون طيار تتبع الولايات المتحدة الأمريكية، ليكون احتكاك عسكري مباشر بين الجانبين، منذ أن أعادت واشنطن نشر قواتها في منطقة الخليج خلال الشهر الماضي، الأمر الذي بدوره قد يكون له توابع مختلفة على المستوى السياسي والعسكري.
صحف-سعودية1

صحف سعودية: إيران تهدد.. ورسالة تهدئة من دمشق لأنقرة

أطلعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على آخر تطورات الصراع في الشرق الأوسط، وتناولت العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. في افتتاحيتها تحت عنوان "تعزيزات أمريكية.. وطهران تهدد باستهداف الأساطيل" ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه بينما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اعتزامها إرسال تعزيزات إلى منطقة الشرق الأوسط تشمل ألف جندي إضافي من أجل التصدي للتهديدات الجوية والبحرية والبرية، هدد قائد "الحرس الثوري" الإيراني حسين سلامي، أمس، باستهداف الأساطيل المنتشرة.
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