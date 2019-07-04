صحف سعودية: ترامب يهدد إيران بضربة لم يتلقاها أحد

الصحف تناولت سقوط 46 قتيلاً وأكثر من 88 جريحاً، معظمهم أفارقة، في غارة جوية استهدفت في وقت مبكر من صباح أمس، مركزاً للمهاجرين غير الشرعيين في ضاحية تاجوراء.

تحرير:وفاء بسيوني ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

تصدر إصرار إيران على خرق الاتفاق النووي عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما سلطت الضوء على الأزمة السودانية والهجوم الذي شهده مركز للمهاجرين في ليبيا، إضافة إلى مباشرة سفيرة المملكة لمهامها في واشنطن. ذكرت صحيفة "الحياة" في إيران صعدت مواجهتها مع الولايات المتحدة وأوروبا، وأعلنت أنها ستبدأ بعد أيام بتخصيب اليورانيوم "بأي مستوى" تراه مناسباً، منتهكة بذلك الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ، وسخرت طهران من الآلية المالية التي أعدها الأوروبيون للالتفاف على العقوبات الأمريكية، معتبرة أنها "فارغة".

جاء ذلك بعدما أعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا عن "قلق شديد" وطالبوا إيران بـ "مراجعة قرارها" تجاوز سقف حدّده الاتفاق النووي بـ 300 كيلوجرام لمخزونها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 3.67 في المئة. ونبّهوا إلى أن تلك الخطوة "تضعف" الاتفاق. وتحت عنوان "ترامب يهدد إيران بـ"ضربة

جاء ذلك بعدما أعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا عن "قلق شديد" وطالبوا إيران بـ "مراجعة قرارها" تجاوز سقف حدّده الاتفاق النووي بـ 300 كيلوجرام لمخزونها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 3.67 في المئة. ونبّهوا إلى أن تلك الخطوة "تضعف" الاتفاق.



وتحت عنوان "ترامب يهدد إيران بـ"ضربة لم يتلقاها أحد من قبل" ، أوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر إيران من مغبة إطلاق التهديدات، مهددًا إياها بضربها "كما لم يتعرض أحد لهذا في التاريخ".

ونشر ترامب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها "إيران أصدرت تحذيرًا جديدًا، روحاني يقول إن بلاده ستخصب اليورانيوم "إلى أي مدى يريدون"، إذا لم يكن هناك اتفاقًا نوويًا... أحذر إيران من التهديدات، فبسببها قد تتعرض للضرب كما لم يتعرض أحد من قبل".



وتحت عنوان "إيران تنسف 1+5"، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن الرئيس الأمريكي وصف قرار إيران تجاوز الحد المسموح به لاحتياطاتها من اليورانيوم المخصّب بالسيئ، مؤكداً في تغريدات على حسابه في "تويتر" أمس أن إيران كانت تنتهك الصفقة النووية البالغة قيمتها 150 مليار دولار إضافة إلى 1.8 مليار دولار من النقد الدولي مع الولايات المتحدة، وغيرها من الدول قبل فترة طويلة من انتخابه رئيساً.



وتناولت صحيفة "سبق" تحذير السفارة السعودية في جمهورية تركيا، من عمليات نشل وسرقة لجوازات سفر ومبالغ مالية تعرض لها مواطنون ومواطنات.

جاء ذلك التحذير بعد تعرض بعض المواطنين والمواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوازات سفرهم ومبالغ مالية في بعض المناطق في جمهورية تركيا من قِبل أشخاص مجهولين.

وشددت السفارة على المواطنين بضرورة المحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة والحذر خصوصًا في الأماكن المزدحمة وعدم التردد في التواصل مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في إسطنبول في حالات الطوارئ.

وكشفت "الشرق الأوسط" عن توجه المبعوث الدولي إلى سوريا، غير بيدرسن، إلى موسكو اليوم، للقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ومسؤولين آخرين، بهدف تسريع تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وتحريك التسوية السياسية المجمدة منذ فترة طويلة.





وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، أن بيدرسن يبدأ زيارة إلى موسكو، يلتقي خلالها لافروف ومسؤولين آخرين. وأفادت مصادر دبلوماسية بأن موسكو ترغب في مناقشة الرؤية التي يقوم بيدرسن ببلورتها حول سبل استئناف العملية السياسية، مشيرة إلى أن موسكو ستركز على تشكيل اللجنة الدستورية، وإطلاق عملها في أسرع وقت.



وتحت عنوان "عشرات الضحايا في قصف مركز لاحتجاز المهاجرين بطرابلس"، كشفت "الشرق الأوسط" عن سقوط 46 قتيلاً وأكثر من 88 جريحاً، معظمهم أفارقة، في غارة جوية استهدفت في وقت مبكر من صباح أمس، مركزاً للمهاجرين غير الشرعيين في ضاحية تاجوراء، الواقعة على بُعد نحو 15 كيلومتراً شرقي وسط العاصمة الليبية طرابلس.





وقال محمود الطوير، مدير مكتب الإعلام والتوثيق بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بضاحية تاجوراء، لـ"الشرق الأوسط"، إن عدد القتلى يفوق 46 وأكثر من 88 جريحاً، لافتاً إلى أن من بين الضحايا المنتمين إلى جنسيات أفريقية مختلفة، عدداً من المصريين والمغاربة والتونسيين.





صحيفة "الجزيرة" استعرضت مباشرة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مهام عملها سفيرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم سفارة المملكة بواشنطن فهد ناظر قائلاً: "باشرت الأميرة ريما بنت بندر مهمتها على الفور لتعزيز الشراكة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكدًا أنها ستعمل على تطوير العلاقة الاستراتيجية، ومواصلة بناء مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين.



فيما نقلت "سبق" عن السفيرة عبر حسابها في "تويتر"، في أول تعليق لها عقب مباشرتها مهام عملها كسفيرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية: "بدأت اليوم مهمتي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أسأل الله لي ولزملائي التوفيق في ‏مهمتنا لخدمة وطننا الحبيب".





تناولت "الشرق الأوسط" الشأن السواداني تحت عنوان "72 ساعة لإبرام اتفاق بين الأطراف السودانية"، أن الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة أفلحت في إعادة الفرقاء السودانيين لطاولة التفاوض المباشر مجدداً، بعد توقف دام أكثر من شهر، عقب عملية فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة، التي راح ضحيتها أكثر من مائة قتيل، وإصابة المئات.

واجتمع ثلاثة من العسكريين، بينهم نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي" وخمسة ممثلين عن "تحالف الحرية والتغيير" الذي يقود الاحتجاجات، بحضور الوسطاء من إثيوبيا والاتحاد الإفريقي بفندق في الخرطوم، وسط أجواء من التفاؤل بإعلان اتفاق وشيك.



"الجزيرة" أوضحت أن مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة يستقبلان اليوم أولى رحلات موسم حج هذا العام 1440 هـ.

يأتي ذلك بعد أن أكملت الهيئة العامة للطيران المدني جميع استعداداتها اللازمة لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين جواً خلال موسم حج هذا العام، في إطار خطة تشغيلية متكاملة لاستقبال ضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات اللازمة لهم.

