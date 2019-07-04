بعد إحالتهم للمفتي.. وفاة أحد المتهمين بذبح «بسمة»
تحرير:إسلام عبد الخالق
٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص
صورة أرشيفية
توفي أحد السجناء داخل مقر احتجازه بمركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الخميس، وتبين أنه أحد المتهمين الثلاثة بذبح ابنة خالته، وتُدعى «بسمة» الطالبة بالصف الأول الثانوي الفني التجاري، والتي أقدمَ شقيقه على ذبحها وكسر رقبتها داخل مسكنها بقرية «هرية رزنة»، بينما أفادت التحقيقات أن المتهم المتوفى فارق الحياة دون شبهة جنائية، وصرحت النيابة العامة بدفنه، وذلك بعد صدور قرار المحكمة في وقت سابق، بإحالة أوراق المتهمين الثلاثة إلى مفتي الجمهورية.
تعود تفاصيل القضية إلى يوم الأربعاء 24 مايو 2017 عندما عُثر على جثة «بسمة. ح» 16 عامًا، طالبة بالصف الأول الثانوي التجاري، وتبين وجود آثار ذبح حول رقبة المجني عليها، وتبين أن وراء الواقعة ابن خالتها، ويُدعى «محمود. ع» 28 عاما، عامل بمحل حلويات، وشقيقه «أحمد» 24 عامًا،
تعود تفاصيل القضية إلى يوم الأربعاء 24 مايو 2017 عندما عُثر على جثة «بسمة. ح» 16 عامًا، طالبة بالصف الأول الثانوي التجاري، وتبين وجود آثار ذبح حول رقبة المجني عليها، وتبين أن وراء الواقعة ابن خالتها، ويُدعى «محمود. ع» 28 عاما، عامل بمحل حلويات، وشقيقه «أحمد» 24 عامًا، فني تبريد وتكييف، وصديقهما «أحمد. ع» 22 سنة، فني تبريد وتكييف.
وتبين اتفاق المتهمين على سرقة زوج خالة الشقيقين (والد المجني عليها) كهربائي السيارات، بعدما فشلوا في العثور على ضحية يقومون بسرقتها، فصعد الأول إلى الشقة ووجد المجني عليها وحدها، وحينما تركته وذهبت إلى إحدى الغرف هَم وراءها وذبحها على الفور، قبل أن يكسر رقبتها ويغادر مسرح الجريمة.
تم ضبط المتهمين وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات، التي أحالت أوراقهم للمفتي، لكن الثاني توفي في محبسه.