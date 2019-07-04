بعد إحالتهم للمفتي.. وفاة أحد المتهمين بذبح «بسمة»

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

صورة أرشيفية

توفي أحد السجناء داخل مقر احتجازه بمركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الخميس، وتبين أنه أحد المتهمين الثلاثة بذبح ابنة خالته، وتُدعى «بسمة» الطالبة بالصف الأول الثانوي الفني التجاري، والتي أقدمَ شقيقه على ذبحها وكسر رقبتها داخل مسكنها بقرية «هرية رزنة»، بينما أفادت التحقيقات أن المتهم المتوفى فارق الحياة دون شبهة جنائية، وصرحت النيابة العامة بدفنه، وذلك بعد صدور قرار المحكمة في وقت سابق، بإحالة أوراق المتهمين الثلاثة إلى مفتي الجمهورية.

تعود تفاصيل القضية إلى يوم الأربعاء 24 مايو 2017 عندما عُثر على جثة «بسمة. ح» 16 عامًا، طالبة بالصف الأول الثانوي التجاري، وتبين وجود آثار ذبح حول رقبة المجني عليها، وتبين أن وراء الواقعة ابن خالتها، ويُدعى «محمود. ع» 28 عاما، عامل بمحل حلويات، وشقيقه «أحمد» 24 عامًا،