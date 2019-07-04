جريمة

بعد إحالتهم للمفتي.. وفاة أحد المتهمين بذبح «بسمة»

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
توفي أحد السجناء داخل مقر احتجازه بمركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الخميس، وتبين أنه أحد المتهمين الثلاثة بذبح ابنة خالته، وتُدعى «بسمة» الطالبة بالصف الأول الثانوي الفني التجاري، والتي أقدمَ شقيقه على ذبحها وكسر رقبتها داخل مسكنها بقرية «هرية رزنة»، بينما أفادت التحقيقات أن المتهم المتوفى فارق الحياة دون شبهة جنائية، وصرحت النيابة العامة بدفنه، وذلك بعد صدور قرار المحكمة في وقت سابق، بإحالة أوراق المتهمين الثلاثة إلى مفتي الجمهورية.
تعود تفاصيل القضية إلى يوم الأربعاء 24 مايو 2017 عندما عُثر على جثة «بسمة. ح» 16 عامًا، طالبة بالصف الأول الثانوي التجاري، وتبين وجود آثار ذبح حول رقبة المجني عليها، وتبين أن وراء الواقعة ابن خالتها، ويُدعى «محمود. ع» 28 عاما، عامل بمحل حلويات، وشقيقه «أحمد» 24 عامًا،
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التوصيلة الأخيرة.. حكاية جريمة عجوز وابن الأخ العاق

هرج ومرج، حركة غريبة بعيدة عن المألوف لأهالي القرية البسيطة، صوت سارينة سيارات الشرطة يثير انتباه الحضور، يتجمع قاطنو القرية من كل حدب وصوب بحثًا عن إجابة للسؤال الأبرز حينها "إيه اللي بيحصل.. الشرطة دي كلها علشان إيه؟" حتى جاءت الإجابة قاطعة من أحد أفراد إدارة البحث الجنائي "إحنا جايين نمثل جريمة قتل حصلت هنا من كام يوم.. الواد اللي قتل عمته" بدت الصورة جلية لدى الحضور مع تذكرهم تفاصيل تلك الجريمة المؤسفة بعد العثور على جثة عجوز ملقاة بأحد المصارف.
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زوجة تخلع زوجها بسبب مظهر أسنانه: «متجوزة دراكولا»

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مرور الجيزة تضبط 4 آلاف مخالفة خلال 24 ساعة

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سقوط 20 تاجر مخدرات في قبضة مباحث الجيزة

قدمت قوات الشرطة جهودا مضنية طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.
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محكمة

المشدد لـ4 متهمين حاولوا قتل شرطي لسرقة قضبان قطار

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، وعضوية المستشارين أيمن إبراهيم حنفي، وعبد العاطى مسعود شعلة، وأمانة سر محمد عثمان، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين لاتهامهم بالشروع في قتل أمين شرطة وسرقة مهمات أميرية. تعود الواقعة في القضية رقم 17717 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة مينا البصل والمقيدة كلي برقم 1937 غرب عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل يفيد إصابة مساعد شرطة بالسكة الحديد أثناء خدمته الليلية بخط مرور القطارات بمنطقة القباري دائرة القسم.
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المؤبد لعاطل شرع في قتل محام بسبب «حبس شهر»

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة، والمستشار محمود الربيعي، وأمانة سر ناصر عبد المنعم، بالسجن المؤبد للمدعو "م. ص.م" لشروعه في قتل المجني عليه "أ.إ.م" محامٍ. وتعود أحداث الواقعة في القضية رقم 7902 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، والمقيدة كلي برقم 472 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول بوصول محام إلى أحد المستشفيات مصابا بطعنة في البطن بدائرة القسم.
محكمة

«مش عايز أبقى مرشد».. المؤبد لسائق قتل أمين شرطة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار جمال جمعة غضب رئيس المحكمة، وعضوية كلًا من المستشار أمير عادل رمزي، والمستشار هشام شريف الشريف، وأمانة سر سعيد عبد العظيم، بالسجن المؤبد للمتهم "م. م. ال" سائق لقتله المجني عليه "م. ن. ر". تعود أحداث الواقعة في القضية رقم 28426 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، والمقيدة كلي برقم 2907 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بمقتل أمين شرطة مصاب بعدة طعنات.
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العثور على جثة شخص مجهول مذبوحًا في كفر الدوار

عثر أهالي بندر كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، على جثة شاب مجهول الهوية مذبوحا وملقى في الطريق بجوار مكتبة الطفل بدائرة القسم، ويكثف ضباط المباحث الجنائية في البحيرة، جهودهم لكشف غموض الحادث، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام. وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث والطب الشرعي لمعاينة الجثة، حيث تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث، يفيد بعثور أهالي منطقة الميزانة بكفر الدوار على جثة شخص مجهول الهوية.
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