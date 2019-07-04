خالد سليم المرشح الأول لمسلسل «بلا دليل» أمام درة

تحرير:التحرير ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص

الفنان خالد سليم

وقع اختيار شركة «سينرجي» للمنتج تامر مرسي، على الفنان خالد سليم، ليكون بطلا أمام التونسية درة فى مسلسل «بلا دليل»، الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ومن المقرر أن تبدأ تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وتنتظر الشركة عودة الفنان من أمريكا من أجل التعاقد معه بشكل رسمي، حيث يجرى حاليًأ ترشيح باقى الأبطال الذين سيشاركون فى المسلسل، إلى جانب قيام المؤلفة إنجي علاء، بكتابة السيناريو حيث انتهت حتى الآن من كتابة أول 20 حلقة، وتستعد المخرجة منال الصيفى لبدء التصوير قريبًا، حيث تجرى حاليًا جلسات عمل مع الأبطال الذين تم التعاقد معهم بشكل رسمى.

وكان آخر أعمال الفنان خالد سليم، الدرامية مسلسل «أبواب الشك» بطولة لقاء الخميسي والذى عرض فى فبراير الماضى، ومن قبلها مسلسل «رسايل» بطولة مى عز الدين، الذى عرض فى رمضان العام الماضى، فيما كان آخر أعمال دُرة في الموسم الرمضاني الماضي المسلسل التونسي «المايسترو»، وهو