هل يمكن أن تكون الخلايا الجذعية علاجًا للصلع؟

حتى الآن تمت تجربة هذه التقنية فقط على الفئران، وقد لا تكون النتائج كما هي مع البشر، لكن أكد الباحثون أنهم تمكنوا من إنماء شعر طبيعي عبر الجلد باستخدام الخلايا الجذعية

تحرير:مي فؤاد ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

الصلع

هل يمكن أن تصبح الباروكات أو عمليات زرع الشعر يومًا ما شيئا من الماضي؟ يعد الصلع من المشكلات الطبيعية والمعتادة، التي تبدأ عادةً بتداخلات على جانبي الجبهة أو في قمة الرأس، ثم تستمر في الانتشار في جميع أنحاء فروة الرأس. هل يمكن علاج الصلع عند الرجال؟ سؤال يشغل بال الكثيرين، ويرجع الصلع إلى عدة عوامل، منها العوامل الوراثية على الأغلب، ومنها عوامل غير وراثية؛ مثل نقص نشاط الغدة الدرقية، أو وجود فطريات في فروة الرأس، أو تناول أدوية معينة تؤدي إلى الصلع، أو حالات الضغط النفسي.

يحاول العلماء من جميع أنحاء العالم ابتكار العديد من التجارب لإيجاد حل جذري لمشكلات الصلع، ليأتوا باكتشاف مذهل حول نمو الشعر بالخلايا الجذعية في الدراسات على الحيوانات. حتى الآن تمت تجربة هذه التقنية فقط على الفئران، وقد لا تكون النتائج كما هي مع البشر، لكن أكد الباحثون أنهم تمكنوا من إنماء شعر طبيعي