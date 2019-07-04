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هل يمكن أن تكون الخلايا الجذعية علاجًا للصلع؟

حتى الآن تمت تجربة هذه التقنية فقط على الفئران، وقد لا تكون النتائج كما هي مع البشر، لكن أكد الباحثون أنهم تمكنوا من إنماء شعر طبيعي عبر الجلد باستخدام الخلايا الجذعية
تحرير:مي فؤاد ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
الصلع
الصلع
هل يمكن أن تصبح الباروكات أو عمليات زرع الشعر يومًا ما شيئا من الماضي؟ يعد الصلع من المشكلات الطبيعية والمعتادة، التي تبدأ عادةً بتداخلات على جانبي الجبهة أو في قمة الرأس، ثم تستمر في الانتشار في جميع أنحاء فروة الرأس. هل يمكن علاج الصلع عند الرجال؟ سؤال يشغل بال الكثيرين، ويرجع الصلع إلى عدة عوامل، منها العوامل الوراثية على الأغلب، ومنها عوامل غير وراثية؛ مثل نقص نشاط الغدة الدرقية، أو وجود فطريات في فروة الرأس، أو تناول أدوية معينة تؤدي إلى الصلع، أو حالات الضغط النفسي.
يحاول العلماء من جميع أنحاء العالم ابتكار العديد من التجارب لإيجاد حل جذري لمشكلات الصلع، ليأتوا باكتشاف مذهل حول نمو الشعر بالخلايا الجذعية في الدراسات على الحيوانات. حتى الآن تمت تجربة هذه التقنية فقط على الفئران، وقد لا تكون النتائج كما هي مع البشر، لكن أكد الباحثون أنهم تمكنوا من إنماء شعر طبيعي
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عصير الثوم

فقدان الوزن.. أهم فوائد عصير الثوم لصحتك

مع ارتفاع درجات الحرارة نلجأ إلى تناول العصائر منخفضة السكر وذلك من أجل الحصول على معدلات عالية من الترطيب والانتعاش، على سبيل المثال عصير الخوخ والتوت والبرقوق والبرتقال يمد الجسم بكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة التي يحتاجها، ولكن ماذا عن عصير الثوم؟ الثوم بشكل عام يمنح الجسم الكثير من الفوائد العلاجية، فمن المؤكد أن تناوله في صورة سائلة لن ينقص من فوائده، فهو يعمل على التقليل من الكوليسترول وتقوية الجهاز المناعي بجانب المساعدة في فقدان الوزن، نقلا عن "organicfacts".
اكتئاب الرجال

لماذا يصعب على الرجال البحث عن العلاج النفسي؟

العلاج النفسي وصمة عار في كثير من المجتمعات، ووفقا للمؤسسة الأمريكية لمنع الانتحار، فإن نسبة انتحار الرجال أعلى من النساء، إذ وصلت إلى 3.54%، كما تشير تقارير الصحة العقلية إلى إصابة 6 ملايين رجل بالاكتئاب. ويكشف المعهد الوطني للإدمان عن أن الرجال أكثر عرضة مرتين لإساءة استخدام المخدرات من النساء، ويتم تصنيف الاكتئاب والتفكير في الانتحار سببا رئيسيا للوفاة بين الرجال، ومع ذلك لا يزالون أقل سعيا للحصول على علاج للصحة العقلية من النساء. وذلك وفقا لما ذكره موقع "Health line".
التشنجات

دراسة: الصرع قد يؤدي إلى الموت المفاجئ

يحدث الموت المفاجئ غير المتوقع بسبب الصرع نادرًا وفي حالات خاصة جدا، ويُعتقد أن الموت المفاجئ يحدث بشكل أساسي للأشخاص الذين يعانون من نوبات يصعب علاجها، ولكن تشير دراسة جديدة إلى أنه حتى الأشخاص الذين يعانون من الصرع الخاضع للسيطرة قد يكونون في خطر أيضًا. وجد الباحثون أن هذا صحيح بشكل خاص إذا فاتت أحدهم آخر جرعة من الدواء أو إن لم يأخذ قسطا كافيا من النوم. وشرب الكثير من الكحول كان متورطا أيضًا في بعض حالات الوفاة المفاجئة غير المتوقعة في حالات الصرع التي درسوها.
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