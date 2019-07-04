هل يمكن أن تكون الخلايا الجذعية علاجًا للصلع؟

حتى الآن تمت تجربة هذه التقنية فقط على الفئران، وقد لا تكون النتائج كما هي مع البشر، لكن أكد الباحثون أنهم تمكنوا من إنماء شعر طبيعي عبر الجلد باستخدام الخلايا الجذعية
هل يمكن أن تصبح الباروكات أو عمليات زرع الشعر يومًا ما شيئا من الماضي؟ يعد الصلع من المشكلات الطبيعية والمعتادة، التي تبدأ عادةً بتداخلات على جانبي الجبهة أو في قمة الرأس، ثم تستمر في الانتشار في جميع أنحاء فروة الرأس.
هل يمكن علاج الصلع عند الرجال؟ سؤال يشغل بال الكثيرين، ويرجع الصلع إلى عدة عوامل، منها العوامل الوراثية على الأغلب، ومنها عوامل غير وراثية؛ مثل نقص نشاط الغدة الدرقية، أو وجود فطريات في فروة الرأس، أو تناول أدوية معينة تؤدي إلى الصلع، أو حالات الضغط النفسي.
يحاول العلماء من جميع أنحاء العالم ابتكار العديد من التجارب لإيجاد حل جذري لمشكلات الصلع، ليأتوا باكتشاف مذهل حول نمو الشعر بالخلايا الجذعية في الدراسات على الحيوانات.
حتى الآن تمت تجربة هذه التقنية فقط على الفئران، وقد لا تكون النتائج كما هي مع البشر، لكن أكد الباحثون أنهم تمكنوا من إنماء شعر طبيعي
يحاول العلماء من جميع أنحاء العالم ابتكار العديد من التجارب لإيجاد حل جذري لمشكلات الصلع، ليأتوا باكتشاف مذهل حول نمو الشعر بالخلايا الجذعية في الدراسات على الحيوانات.
حتى الآن تمت تجربة هذه التقنية فقط على الفئران، وقد لا تكون النتائج كما هي مع البشر، لكن أكد الباحثون أنهم تمكنوا من إنماء شعر طبيعي عبر الجلد باستخدام الخلايا الجذعية.
قال الباحثون إن هذا قد يجلب أملا جديدا للرجال والنساء، الذين يعانون من تساقط الشعر، إذا أثبتت هذه التقنية نجاحها مع البشر.
قال أليكسي تيرسكيخ، وهو أستاذ في معهد "سانفورد بورنهام بريبيس" للاكتشافات الطبية في لا جولا بكاليفورنيا (معهد أبحاث غير ربحي): "لدينا الآن طريقة قوية وفعالة للغاية لتوليد شعر طبيعي ينمو من خلال الجلد".
تم تقديم النتائج في اجتماع للجمعية الدولية لأبحاث الخلايا الجذعية، في لوس أنجلوس، وتعد الأبحاث المقدمة في الاجتماعات إجراءً مبدئيا حتى يتم نشرها في المجلات الطبية للتأكد من صحة الفرضيات.
قال الباحثون إن النظام يستخدم خلايا تسمى الحليمة الجلدية، وهذه الخلايا الموجودة في بصيلات الشعر تتحكم في سماكة الشعر وطوله ومدى سرعة نمو الشعر.
وتشبه عملية زراعة الشعر عن طريق الخلايا الجذعية، زراعة الشعر التقليدية، ولكن بدلا من إزالة عدد كبير من الشعر للزرع في منطقة تساقط الشعر، تقوم عملية زراعة الشعر عن طريق الخلايا الجذعية بإزالة عينة صغيرة من الجلد يتم حصاد بصيلات الشعر منها.
ثم يتم تحليل البصيلات في المختبر وتزرع مرة أخرى في فروة الرأس في مناطق تساقط الشعر، ما يسمح للشعر بالنمو حيث تم أخذ البصيلات منها، وكذلك مكان زرعها.
أضاف تيرسكيخ في بيان صحفي للاجتماع: "يعد ذلك إنجازا مهما في تطوير علاجات تساقط الشعر والخلايا في مجال الطب التجديدي".
ومن أجل تجاربهم، زرع الباحثون مزيجًا من الخلايا البشرية على الفئران، ويعمل المختبر الآن مع الخلايا البشرية لصنع بصيلات الشعر التي يمكن زرعها.
قال الدكتور ريتشارد شافو، وهو جراح تجميل: "يؤثر تساقط الشعر بشكل كبير فى حياة الكثير من الناس، وجزء كبير من ممارساتي العملية يشمل الرجال والنساء الذين يبحثون عن حلول لتساقط شعورهم".
أضاف شافو في بيان صحفي: "أنا متحمس لتطوير هذه التكنولوجيا الرائدة، والتي يمكن أن تحسن حياة الملايين من الناس الذين يعانون من تساقط الشعر".
إلى أن يتم تأكيد هذا الاكتشاف والإفصاح عنه بشكل رسمي، يمكن الوقاية من هذه المشكلة من خلال اتباع بعض التدابير، وتتنوع الإجراءات بين ما إذا كان الصلع عند النساء أو الرجال، ومنها "تجنب الاستعمال المستمر لأجهزة التجفيف، تجنب صبغ الشعر، تجنب قصات الشعر الضيقة، عدم ربط الشعر بشدة، تجنب تمشيط الشعر وهو رطب، استخدام الشامبو والبلسم الغنيين بالبروتين، تجنب الإجهاد والتوتر، تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات وأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين سي والحديد والزنك، عدم استخدام المواد غير المعروفة على الشعر، تجنب التعرض للغبار والشمس، تدليك فروة الرأس لتحفيز نمو الشعر، الحصول على النوم الكافي".