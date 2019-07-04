كلاب ضالة تهاجم طفلا وتمزقه في شبرا الخيمة (صور)

تحرير:هيثم بطاح ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

صورة أرشيفية

هاجمت كلاب ضالة، اليوم الخميس، طفلا فى أحد شوارع منطقة بيجام بشبرا الخيمة وعقرته في عدة مناطق متفرقة من جسده، ونجح بعض الأهالي في تخليصه من بين أنياب الكلاب، وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطرة. تلقى حى غرب شبرا الخيمة بلاغًا من بعض المواطنين بهجوم مجموعة كلاب ضالة على طفل يدعى "عبد الرحمن أشرف- 14 عامًا" وإصابته بجروح وعقرات بالغة، وتم نقله إلى مستشفى حميات العباسية، وتم حجزه للعلاج وسط حالة من الاستياء والغضب بين المواطنين بسبب انتشار الكلاب الضالة بأعداد كبيرة في الشوارع بشكل يهدد حياتهم وحياة أبنائهم.

وطالب الأهالي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بسرعة شن حملات مكبرة للتخلص من الكلاب الضالة التي باتت تشكل كارثة وتثير الرعب في الشوارع قبل فوات الأوان ووقوع ضحايا ومصابين. وكان الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، وجه مديرية الطب البيطري بشن حملات مكثفة واتخاذ إجراءات وقائية بكل المناطق تجاه الكلاب