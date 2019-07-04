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«شباب توك» يودع متابعيه بعد ثمانية أعوام من النجاح

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص
جعفر عبد الكريم
جعفر عبد الكريم
بعد ثماني سنوات من انطلاق برنامج "شباب توك"، ودَّع جعفر عبد الكريم جمهوره في الحلقة الأخيرة من البرنامج، التي تمت إذاعتها أول من أمس، الموافق 2 يوليو، عبر شاشة "DW عربية"، ليُسدَل بذلك الستار على أحد أكثر البرامج الحوارية الشبابية تأثيرًا في العالم العربي. وقد أعلن مقدم البرنامج جعفر عبد الكريم عن عكوفه مع فريق البرنامج على التحضير لمشروع إعلامي جديد على منصات مؤسسة "دويتشه فيله".
وفي هذا السياق، كشف جعفر عبد الكريم عن حيثيات قرار إنهاء البرنامج، الذي وصفه بـ"غير السهل" قائلا: "بعد ثماني سنوات من التواصل الناجح والفعال مع الشباب العربي، قررنا أن تتوقف مسيرة (شباب توك) عند تلك المرحلة، على أن تكون هذه الخطوة هي نقطة انطلاق جديدة لفريق عمل البرنامج، فنحن على عهدنا بأن نستمر في
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خالد سليم المرشح الأول لمسلسل «بلا دليل» أمام درة

وقع اختيار شركة «سينرجي» للمنتج تامر مرسي، على الفنان خالد سليم، ليكون بطلا أمام التونسية درة فى مسلسل «بلا دليل»، الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ومن المقرر أن تبدأ تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وتنتظر الشركة عودة الفنان من أمريكا من أجل التعاقد معه بشكل رسمي، حيث يجرى حاليًأ ترشيح باقى الأبطال الذين سيشاركون فى المسلسل، إلى جانب قيام المؤلفة إنجي علاء، بكتابة السيناريو حيث انتهت حتى الآن من كتابة أول 20 حلقة، وتستعد المخرجة منال الصيفى لبدء التصوير قريبًا، حيث تجرى حاليًا جلسات عمل مع الأبطال الذين تم التعاقد معهم بشكل رسمى.
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شقيق شيرين عبد الوهاب يوضح حقيقة مرضها

انتشرت خلال الساعات الماضية تقارير صحفية تفيد بتعرض الفنانة شيرين عبد الوهاب لوعكة صحية، وعلى أثرها سافرت إلى لندن لتلقي العلاج، وأنها اضطرت لإلغاء حفلها بمهرجان قرطاج، المقرر إقامته فى 17 أغسطس القادم، وأن إدارة المهرجان اختارت اللبناني عاصي الحلاني، ليحل محلها في ذلك اليوم، وتكهن البعض أن السبب فى إلغاء حفلتها وسفرها هو أنها حامل، ولكن شقيقها محمد حرص على توضيح الصورة، حيث خرج من خلال حسابه على «تويتر» ونفى كل ما تردد حول مرض شقيقته وعن إلغاء حفلتها، وقام بنشر مجموعة من الصور التي تجمعه بشقيقته، وعلق عليها: «كفاية إشاعات بقى قرفتونا».
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نانسى عجرم تهاجم مطار بلادها لهذا السبب (فيديو)

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