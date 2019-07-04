«شباب توك» يودع متابعيه بعد ثمانية أعوام من النجاح

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص

جعفر عبد الكريم

بعد ثماني سنوات من انطلاق برنامج "شباب توك"، ودَّع جعفر عبد الكريم جمهوره في الحلقة الأخيرة من البرنامج، التي تمت إذاعتها أول من أمس، الموافق 2 يوليو، عبر شاشة "DW عربية"، ليُسدَل بذلك الستار على أحد أكثر البرامج الحوارية الشبابية تأثيرًا في العالم العربي. وقد أعلن مقدم البرنامج جعفر عبد الكريم عن عكوفه مع فريق البرنامج على التحضير لمشروع إعلامي جديد على منصات مؤسسة "دويتشه فيله".

وفي هذا السياق، كشف جعفر عبد الكريم عن حيثيات قرار إنهاء البرنامج، الذي وصفه بـ"غير السهل" قائلا: "بعد ثماني سنوات من التواصل الناجح والفعال مع الشباب العربي، قررنا أن تتوقف مسيرة (شباب توك) عند تلك المرحلة، على أن تكون هذه الخطوة هي نقطة انطلاق جديدة لفريق عمل البرنامج، فنحن على عهدنا بأن نستمر في