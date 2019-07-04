«شباب توك» يودع متابعيه بعد ثمانية أعوام من النجاح

بعد ثماني سنوات من انطلاق برنامج "شباب توك"، ودَّع جعفر عبد الكريم جمهوره في الحلقة الأخيرة من البرنامج، التي تمت إذاعتها أول من أمس، الموافق 2 يوليو، عبر شاشة "DW عربية"، ليُسدَل بذلك الستار على أحد أكثر البرامج الحوارية الشبابية تأثيرًا في العالم العربي.
وقد أعلن مقدم البرنامج جعفر عبد الكريم عن عكوفه مع فريق البرنامج على التحضير لمشروع إعلامي جديد على منصات مؤسسة "دويتشه فيله".
وفي هذا السياق، كشف جعفر عبد الكريم عن حيثيات قرار إنهاء البرنامج، الذي وصفه بـ"غير السهل" قائلا: "بعد ثماني سنوات من
التواصل الناجح والفعال مع الشباب العربي، قررنا أن تتوقف مسيرة (شباب توك) عند تلك المرحلة، على أن تكون هذه الخطوة هي نقطة انطلاق جديدة لفريق عمل البرنامج، فنحن على عهدنا بأن نستمر في
وفي هذا السياق، كشف جعفر عبد الكريم عن حيثيات قرار إنهاء البرنامج، الذي وصفه بـ"غير السهل" قائلا: "بعد ثماني سنوات من
التواصل الناجح والفعال مع الشباب العربي، قررنا أن تتوقف مسيرة (شباب توك) عند تلك المرحلة، على أن تكون هذه الخطوة هي نقطة انطلاق جديدة لفريق عمل البرنامج، فنحن على عهدنا بأن نستمر في طرح القضايا والآراء التي تمس المجتمعات العربية، وأن نفسح
المجال للجمهور العربي لمناقشة تحدياتهم وأحلامهم والمواضيع التي تهمهم".
واستكمل عبد الكريم كلامه قائلا: "شكلت الحلقات الخاصة لـ(شباب
توك) من البلدان العربية عاملا مهما لنجاح البرنامج، خاصة في سنواته الأخيرة، إذ قمنا بجولة في العراق والسودان، ومصر، والأردن، ولبنان، وقطر، وتونس، والمغرب،
وموريتانيا؛ ما أسهم بشكل واضح في زيادة أعداد متابعي البرنامج، لتصل إلى ما يزيد على
مليار مشاهدة ومليون ونصف المليون متابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وأشاد جعفر عبد الكريم بشركاء النجاح قائلا: "أتوجه بخالص الشكر
لكل متابعي (شباب توك) حول العالم، وكذلك لكل الضيوف والمؤسسات والشركاء الذين أسهموا في إنجاح البرنامج على مدار الأعوام الماضية، كما نتطلع للمزيد من التعاون المثمر
في مشاريعنا المستقبلية".
"شباب توك" برنامج حواري شبابي تفاعلي، حاز جائزة
أفضل برنامج حواري لعام 2017 من المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون لثلاث سنوات متتالية، وجائزة مسابقة صحافة البحر المتوسط التابعة لمؤسسة "آنا ليند"، علاوة على جائزة الهيثم للإعلام العربي
في فئة البرامج الحوارية الشبابية لسنة 2016، تقديرًا لنجاح البرنامج في التواصل ومخاطبة
الشباب من المنطقة العربية.
جعفر عبد الكريم ولد في ليبيريا
ونشأ في لبنان وسويسرا قبل أن يبدأ مشوار دراسته في فرنسا، وألمانيا وإنجلترا، ويقيم
حاليا في العاصمة الألمانية برلين.
واختير جعفر عبد الكريم كأفضل مراسل في ألمانيا
لعام 2016 في تصنيف مجلة "ميديوم".
ومؤسسة "دويتشه
فيله" هي المؤسسة الإعلامية الألمانية العامة التي تعمل على التعريف
بألمانيا ودعم التبادل الثقافي بين ألمانيا والعالم، وتوجه محتواها المقروء والمرئي والمسموع بـ30 لغة، عبر موقعها الإلكتروني وقنواتها التليفزيونية ومحطاتها الإذاعية.