هل سيكون لامبارد الرجل المناسب لقيادة تشيلسي؟

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١١ ص

فرانك لامبارد

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، رسميًا تعاقده مع نجمه السابق، فرانك لامبارد، اليوم الخميس، لتولي الإدارة الفنية للبلوز خلفًا للإيطالي ماوريسيو ساري، وجاء إعلان تشيلسي التعاقد مع مدرب ديربي كاونتي السابق، عبر الموقع الرسمي للنادي، بعد الاتفاق بين الطرفين في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، عقب 6 ساعات من المحادثات في ستامفورد بريدج، وذلك بعدما منح ديربي كاونتي الإذن للبلوز بالتفاوض مع لامبارد، الأسبوع الماضي، علمًا بأن لامبارد ظل داخل ملعب ستامفورد بريدج حتى الساعة 1:32 من صباح اليوم الخميس، لوضع اللمسات الأخيرة على عقده مع تشيلسي.

فرانك لامبارد، قاد ديربي كاونتي للأدوار الإقصائية المؤهلة إلى البريميرليج، وقدم عملا مميزًا مع مجموعة من لاعبي تشيلسي الشباب المعارين إلى ديربي، وأبرزهم فيكايو توموري وماسون ماونت، وكان ديربي كاونتي يمني النفس ببقاء لامبارد من أجل محاولة الصعود بالفريق الموسم المقبل. ومنح فرانك لامبارد اللاعبين تحت