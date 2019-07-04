هل سيكون لامبارد الرجل المناسب لقيادة تشيلسي؟
٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١١ ص
فرانك لامبارد
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، رسميًا تعاقده مع نجمه السابق، فرانك لامبارد، اليوم الخميس، لتولي الإدارة الفنية للبلوز خلفًا للإيطالي ماوريسيو ساري، وجاء إعلان تشيلسي التعاقد مع مدرب ديربي كاونتي السابق، عبر الموقع الرسمي للنادي، بعد الاتفاق بين الطرفين في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، عقب 6 ساعات من المحادثات في ستامفورد بريدج، وذلك بعدما منح ديربي كاونتي الإذن للبلوز بالتفاوض مع لامبارد، الأسبوع الماضي، علمًا بأن لامبارد ظل داخل ملعب ستامفورد بريدج حتى الساعة 1:32 من صباح اليوم الخميس، لوضع اللمسات الأخيرة على عقده مع تشيلسي.
فرانك لامبارد، قاد ديربي كاونتي للأدوار الإقصائية المؤهلة إلى البريميرليج، وقدم عملا مميزًا مع مجموعة من لاعبي تشيلسي الشباب المعارين إلى ديربي، وأبرزهم فيكايو توموري وماسون ماونت، وكان ديربي كاونتي يمني النفس ببقاء لامبارد من أجل محاولة الصعود بالفريق الموسم المقبل.
ومنح فرانك لامبارد اللاعبين تحت
فرانك لامبارد، قاد ديربي كاونتي للأدوار الإقصائية المؤهلة إلى البريميرليج، وقدم عملا مميزًا مع مجموعة من لاعبي تشيلسي الشباب المعارين إلى ديربي، وأبرزهم فيكايو توموري وماسون ماونت، وكان ديربي كاونتي يمني النفس ببقاء لامبارد من أجل محاولة الصعود بالفريق الموسم المقبل.
ومنح فرانك لامبارد اللاعبين تحت 21 عامًا بالشامبيونشيب الموسم الماضي مع ديربي كاونتي، نحو 13137 دقيقة، أكثر من أي فريق آخر، لذلك يبقى السؤال الأهم هل سيكون لامبارد الرجل المناسب لقيادة البلوز؟.
وأصبح لامبارد المدرب رقم 12 الذي يشرف على تدريب البلوز تحت قيادة مالك الفريق رومان أبراموفيتش الذي امتلك النادي منذ 16 عامًا.
ويسعى لامبارد صاحب الـ41 عامًا للحصول على تأكيدات من رومان أبراموفيتش، بشأن الصفقات الجديدة وتدعيم الفريق، عقب انتهاء حظر الانتقالات.