13 موسما = 13 بطولة.. هل يكررها لامبارد مدربًا؟

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص

فرانك لامبارد

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، رسميا، عن تعاقده مع نجمه السابق فرانك لامبارد، اليوم الخميس، لتولي الإدارة الفنية للبلوز خلفًا للإيطالي ماوريسيو ساري. وجاء إعلان تشيلسي التعاقد مع مدرب ديربي كاونتي السابق، عبر الموقع الرسمي للنادي، بعد الاتفاق بين الطرفين في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، عقب 6 ساعات من المحادثات في ستامفورد بريدج، وذلك بعدما منح ديربي كاونتي الإذن للبلوز بالتفاوض مع لامبارد، الأسبوع الماضي، علمًا بأن لامبارد ظل داخل ملعب ستامفورد بريدج حتى الساعة 1:32 من صباح اليوم الخميس، لوضع اللمسات الأخيرة على عقده مع تشيلسي.

وفاز فرانك لامبارد بـ13 لقبًا خلال 13 عامًا مع تشيلسي، ويعد لامبارد أفضل هداف في تاريخ البلوز، برصيد 211 هدفًا، وخاض فرانك مع البلوز 648 مباراة، صنع خلالها 150 هدفا آخر. لامبارد توج مع البلوز بلقب الدوري الإنجليزي 3 مرات ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي 4 مرات ولقب كأس الرابطة الإنجليزية مرتين ولقب الدرع