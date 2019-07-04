المنتخب يكشف موقف وردة من المشاركة أمام جنوب إفريقيا

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص

وردة

كشف إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، عن موقف عمرو وردة، لاعب المنتخب ونادي أتروميتوس اليوناني، من المشاركة مع الفراعنة أمام جنوب إفريقيا، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وذلك في دور الـ16 بمسابقة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري. وقال لهيطة، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، إن وردة أصبح متاحًا للمشاركة، إلا أن قرار الدفع به متوقف في يد خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب القومي.

وأوضح لهيطة: «أمر طبيعي حصول منتخبنا على العلامة الكاملة، نظرًا لإقامة البطولة على ملعبنا وبين جماهيرنا. البطولة بدأت من الآن فالخاسر سيودع المنافسات، على عكس دور المجموعات، إذ يتم تجميع النقاط». واستطاع المنتخب المصري أن ينجح في الحصول على العلامة الكاملة بعد الفوز في أول ثلاث مباريات

وأوضح لهيطة: «أمر طبيعي حصول منتخبنا على العلامة الكاملة، نظرًا لإقامة البطولة على ملعبنا وبين جماهيرنا. البطولة بدأت من الآن فالخاسر سيودع المنافسات، على عكس دور المجموعات، إذ يتم تجميع النقاط».



واستطاع المنتخب المصري أن ينجح في الحصول على العلامة الكاملة بعد الفوز في أول ثلاث مباريات على حساب كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.



وتحدث لهيطة عن محمود عبد الرحيم (جنش) حارس الفراعنة المصاب، قائلا: «أجريت اتصالا هاتفيا مع اللاعب أمس بعد إجراء العملية، والمنتخب بالكامل اطمأن على نجاح العملية التي خضع لها جنش. هو لاعب يستحق أن نخدمه بأعيننا لأنه (جدع) ومشاعره مع المنتخب من قبل البطولة يلاحظها الجميع حتى وهو لم يشارك في المباريات. نتمنى له سرعة الشفاء والعودة إلى الملاعب للتألق مرة أخرى».



