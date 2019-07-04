رياضة

المنتخب يكشف موقف وردة من المشاركة أمام جنوب إفريقيا

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص
وردة
وردة
كشف إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، عن موقف عمرو وردة، لاعب المنتخب ونادي أتروميتوس اليوناني، من المشاركة مع الفراعنة أمام جنوب إفريقيا، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وذلك في دور الـ16 بمسابقة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري. وقال لهيطة، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، إن وردة أصبح متاحًا للمشاركة، إلا أن قرار الدفع به متوقف في يد خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب القومي.
وأوضح لهيطة: «أمر طبيعي حصول منتخبنا على العلامة الكاملة، نظرًا لإقامة البطولة على ملعبنا وبين جماهيرنا. البطولة بدأت من الآن فالخاسر سيودع المنافسات، على عكس دور المجموعات، إذ يتم تجميع النقاط». واستطاع المنتخب المصري أن ينجح في الحصول على العلامة الكاملة بعد الفوز في أول ثلاث مباريات
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فرانك لامبارد (7)

ماذا قال فرانك لامبارد عقب توليه قيادة تشيلسي؟

"أنا سعيد جدًا بشكل لا يوصف بعودتي إلى تشيلسي كمدرب للفريق الأول، الجميع يعلم حبي لهذا النادي والتاريخ الذي حققناه سويا، لكن تركيزي الآن على الوظيفة والتحضير للموسم القادم، أنا هنا للعمل بجد وتحقيق النجاح من أجل هذا النادي ولا أستطيع الانتظار للبدء.. أعتقد أنني سوف أنظر للأكاديمية طوال الوقت، هذا مهم جدا، لقد كنت لاعبا شابا يوما منذ سنوات طويلة وأنت بحاجة لتشعر أن بإمكانك أن تكون عنصرا مهما بالفريق الأول، الشعور أن بإمكانك العبور من طريق الأكاديمية إلى طريق الفريق الأول".. بتلك الكلمات تحدث فرانك لامبارد، عقب تعيينه مديرًا فنيًا لنادي تشيلسي.
فرانك لامبارد (3)

أول تعليق من تشيلسي بعد تولي لامبارد قيادة البلوز

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، رسميا تعاقده مع نجمه السابق فرانك لامبارد، اليوم الخميس، لتولي الإدارة الفنية للبلوز خلفًا للإيطالي ماوريسيو ساري. وجاء إعلان تشيلسي التعاقد مع مدرب ديربي كاونتي السابق، عبر الموقع الرسمي للنادي، بعد الاتفاق بين الطرفين في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، عقب 6 ساعات من المحادثات في ستامفورد بريدج، وذلك بعدما منح ديربي كاونتي الإذن للبلوز بالتفاوض مع لامبارد، الأسبوع الماضي، علمًا بأن لامبارد ظل داخل ملعب ستامفورد بريدج حتى الساعة 1:32 من صباح اليوم الخميس، لوضع اللمسات الأخيرة على عقده مع تشيلسي.
فرانك لامبارد (1)

13 موسما = 13 بطولة.. هل يكررها لامبارد مدربًا؟

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، رسميا، عن تعاقده مع نجمه السابق فرانك لامبارد، اليوم الخميس، لتولي الإدارة الفنية للبلوز خلفًا للإيطالي ماوريسيو ساري. وجاء إعلان تشيلسي التعاقد مع مدرب ديربي كاونتي السابق، عبر الموقع الرسمي للنادي، بعد الاتفاق بين الطرفين في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، عقب 6 ساعات من المحادثات في ستامفورد بريدج، وذلك بعدما منح ديربي كاونتي الإذن للبلوز بالتفاوض مع لامبارد، الأسبوع الماضي، علمًا بأن لامبارد ظل داخل ملعب ستامفورد بريدج حتى الساعة 1:32 من صباح اليوم الخميس، لوضع اللمسات الأخيرة على عقده مع تشيلسي.
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مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (4)

كيف بدأ أجيرى استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا؟

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني سيشاهد مباريات جنوب إفريقيا، لدراسة نقاط القوة والضعف، وذلك استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين الفراعنة والأولاد، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وذلك في دور الـ16 بمسابقة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وفي حالة تأهل المنتخب لدور الـ 8 سوف يواجه الفائز من الكاميرون ونيجيريا.
مصر-والكونغو (5)

الصحف العالمية: صلاح يدعم لاعبا متهما بالتحرش الجنسي

رصدت الصحف العالمية كلمات محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، التي كتبها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فجر اليوم الخميس، بعد أن حجز المنتخب الوطني بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الفوز الذي حققه الفراعنة على حساب الكونغو الديمقراطية بنتيجة (2-0)، باستاد القاهرة في ختام الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة، وسجل ثنائية الفراعنة أحمد المحمدي ومحمد صلاح في الدقيقتين 25 و44 من عمر اللقاء، الذي شهد حضورا جماهيريا بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة.
عمرو-وردة (3)

هل يتراجع أبو ريدة ويعيد وردة بعد ضغوط نجوم المنتخب؟

قبل ساعات من انطلاق لقاء المنتخب الوطني أمام الكونغو الديمقراطية، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد عمرو وردة، من المنتخب لأسباب انضباطية، ومغادرة لاعب أتروميتوس اليوناني، معسكر الفراعنة المقام لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، والتي يسعى خلالها الفراعنة للتتويج باللقب الثامن لتعزيز الرقم القياسي في التتويج، خصوصًا أن المنتخب الوطني لم يتوج باللقب منذ 9 سنوات، حيث كان آخر تتويج في كأس الأمم 2010.
عبد-الله-السعيد (1)

عبد الله السعيد يتحدث عن عادته مع محمد صلاح

أعرب عبد الله السعيد صانع ألعاب المنتخب الوطني ونادي بيراميدز، عن سعادته بعودته لصفوف الفراعنة، وأضاف السعيد خلال تصريحات تليفزيونية: "محمد صلاح هنأني بعودتي للمنتخب، وأتمنى تشكيل ثنائية جيدة معه كعادتنا، وصلاح دائما يساعدني أنا وزملائي داخل الملعب نظرا لامتلاكه حلولا كثيرة، بجانب أن جميع المنتخبات التي تواجهنا تسعى لإيقاف خطورته وهو ما يساعدنا على إيجاد مساحات كبيرة داخل المستطيل الأخضر، وفرصة إحراز البطولة جيدة جدا بالنسبة لنا، خاصة وأننا نخوض مبارياتنا على ملعبنا ووسط جماهيرنا".
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