أول تعليق من تشيلسي بعد تولي لامبارد قيادة البلوز

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

مارينا جرانوفسكايا - فرانك لامبارد

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، رسميا تعاقده مع نجمه السابق فرانك لامبارد، اليوم الخميس، لتولي الإدارة الفنية للبلوز خلفًا للإيطالي ماوريسيو ساري. وجاء إعلان تشيلسي التعاقد مع مدرب ديربي كاونتي السابق، عبر الموقع الرسمي للنادي، بعد الاتفاق بين الطرفين في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، عقب 6 ساعات من المحادثات في ستامفورد بريدج، وذلك بعدما منح ديربي كاونتي الإذن للبلوز بالتفاوض مع لامبارد، الأسبوع الماضي، علمًا بأن لامبارد ظل داخل ملعب ستامفورد بريدج حتى الساعة 1:32 من صباح اليوم الخميس، لوضع اللمسات الأخيرة على عقده مع تشيلسي.

وقالت مديرة نادي تشيلسي، مارينا جرانوفسكايا: "ببالغ السرور نرحب بعودة فرانك لامبارد إلى تشيلسي مدربًا، هو لديه معرفة هائلة بالفريق ويفهم النادي، وفي الموسم الماضي أثبت أنه من أفضل المواهب التدريبية الشابة في العالم". وواصلت مارينا جرانوفسكايا: "بعد مسيرة 13 عامًا لاعبا، أصبح لامبارد أسطورة تشيلسي والهداف

وقالت مديرة نادي تشيلسي، مارينا جرانوفسكايا: "ببالغ السرور نرحب بعودة فرانك لامبارد إلى تشيلسي مدربًا، هو لديه معرفة هائلة بالفريق ويفهم النادي، وفي الموسم الماضي أثبت أنه من أفضل المواهب التدريبية الشابة في العالم".



وواصلت مارينا جرانوفسكايا: "بعد مسيرة 13 عامًا لاعبا، أصبح لامبارد أسطورة تشيلسي والهداف التاريخي للنادي. نحن نؤمن بأن هذا الوقت المناسب للعودة ونحن سعداء بوصوله، وسنحاول توفير كامل الدعم له من أجل أن ينجح مع النادي".



لامبارد تُوج لاعبًا مع البلوز بلقب الدوري الإنجليزي 3 مرات ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي 4 مرات ولقب كأس الرابطة الإنجليزية مرتين ولقب الدرع الخيرية مرتين، إضافةً إلى لقب وحيد في كل من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

