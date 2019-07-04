إيران تعلن شروط الحوار مع الولايات المتحدة

تحرير:وكالات ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قالت إيران، اليوم الخميس، إنه إذا رفعت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات عنها، فطهران وواشنطن يمكن أن يشرعا في حوار، بشرط أن يسمح المرشد، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. وفي يونيو الماضي، صرح نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية حسين علي أميري، بأن بلاد عازمة على بذل كل الجهود للتقليل من آثار العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، موضحا أن فرض عقوبات على وزير الخارجية جواد ظريف، الشخص المسؤول عن العلاقات الدبلوماسية والسياسة الخارجية للبلاد، سيغلق طريق الدبلوماسية في العلاقات بين الدولتين.

وفي ذات السياق، صرح القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر: "لا نسعى لصراع مسلح مع إيران، لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة"، مضيفا: "يجب ألا يظن أحد أن ضبط النفس هو ضعف، والولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية الملاحة في مضيق هرمز، ونحن على دراية بما يحدث