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إيران تعلن شروط الحوار مع الولايات المتحدة

تحرير:وكالات ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
قالت إيران، اليوم الخميس، إنه إذا رفعت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات عنها، فطهران وواشنطن يمكن أن يشرعا في حوار، بشرط أن يسمح المرشد، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. وفي يونيو الماضي، صرح نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية حسين علي أميري، بأن بلاد عازمة على بذل كل الجهود للتقليل من آثار العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، موضحا أن فرض عقوبات على وزير الخارجية جواد ظريف، الشخص المسؤول عن العلاقات الدبلوماسية والسياسة الخارجية للبلاد، سيغلق طريق الدبلوماسية في العلاقات بين الدولتين.
وفي ذات السياق، صرح القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر: "لا نسعى لصراع مسلح مع إيران، لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة"، مضيفا: "يجب ألا يظن أحد أن ضبط النفس هو ضعف، والولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية الملاحة في مضيق هرمز، ونحن على دراية بما يحدث
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مظاهرات-يهود-الفلاشا-في-إسرائيل (3)

150 ألفا من يهود الفلاشا يواصلون التظاهر بتل أبيب

يواصل آلاف الإسرائيليين من أصول إثيوبية المعروفين بيهود "الفلاشا" التظاهرات، اليوم الخميس، احتجاجا على مقتل شاب إثيوبي، يوم الأحد الماضي، واندلعت مشادات بين المحتجين والقوات الإسرائيلية، إثر الاحتجاجات التي تسببت في إغلاق شوارع كبرى في تل أبيب، وعدة مدن أخرى. وتستمر احتجاجات "الفلاشا"، البالغ أعدادهم نحو 150 ألفا، موزعين على 19 بلدة، يعيشون في أحياء فقيرة ومهملة، لليوم الثالث على التوالي، وسط اتهامات للشرطة والسلطات الإسرائيلية بالعنصرية، والتحريض عليهم، وذلك بحسب ماذ كرته "وكالة الأنباء الفلسطينية".
احتجاجات في إسرائيل

احتجاجات عنيفة بعد مقتل إثيوبي على يد شرطي بإسرائيل

تشهد إسرائيل احتجاجات عنيفة لمتظاهرين يهود من أصول إثيوبية، وذلك بعد قيام شرطي إسرائيلي بقتل شاب إثيوبي الأصل بالرصاص يوم الأحد الماضى. وبحسب موقع «روسيا اليوم»، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم تفريق المتظاهرين واعتقال عدد منهم. وأظهرت مقاطع فيديو، تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعى، عمليات تكسير واسعة النطاق نفذها المتظاهرون، طالت سيارات الشرطة. جاء ذلك فى إطار تصعيد أبناء الطائفة اليهودية الإثيوبية «الفلاشا»، الذين تظاهروا قبالة مركز الشرطة في حيفا.
الاتحاد الأوروبي

تجديد الدماء.. الاتحاد الأوروبي يختار قادة مؤسساته

مع تنامي أهمية الاتحاد الأوروبي على الساحة العالمية، فإن الساحة السياسية الأوروبية بدأت في التفتت، حيث حققت الأحزاب الأصغر ذات التوجهات المختلفة بما في ذلك الشعوبيون والقوميون، مكاسب في الانتخابات الأخيرة للبرلمان الأوروبي، وأضعفت الأحزاب التقليدية الأكثر مركزية. وردا على ذلك، دعا قادة الاتحاد الأوروبي، للإجماع على اختيار قادة أقوياء لرئاسة مؤسساتها الرئيسية، التي ستقود الكتلة الأوروبية خلال السنوات المقبلة. خيارات رئاسة المؤسسة الأوروبية، شهدت تنوعات عدة، حيث تضمنت امرأتين لرئاسة منصبين مهمين، بالإضافة إلى احتفاظ إيطاليا بمنصب كبير في الكتلة.
الاتفاق-النووى

هل تنجح أوروبا في إعادة إيران إلى الاتفاق النووي؟

رغم تأكيد إيران اتجاهها لوقف تنفيذ بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي من خلال زيادة مخزون اليورانيوم المخصب في خرق صريح للاتفاق النووي، هناك مساعٍ ومحاولات أوروبية لإرجاع طهران عن تلك الخطوة، إذ سارعت الدول الأوروبية إلى احتواء الخرق الإيراني للاتفاق النووي، من خلال إصدار تحذيرات من قبَل شركائها في الاتفاق. الخطوة الإيرانية أثارت حالة من القلق الدولي، وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"اللعب بالنار"، بينما أكد الجانب الأوروبي أن التزامه بالاتفاق النووي يعتمد على التزام إيران به بشكل كامل.
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حسن-روحانى

روحاني: رفع تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.67%

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستتخذ بدءا من السابع من يوليو الجاري، إجراءات إضافية للتقليص من التزاماتها بالاتفاق النووي، متعهدا برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة تفوق 3.67%، إذ نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن روحاني، قوله: «لن تكون نسبة التخصيب 3.67%، وسنقوم بالتخصيب بأي نسبة نشاء»، وخاطب أوروبا بشأن مفاعل أراك، مؤكدا: «إن لم تنفذوا كل التزاماتكم، فإننا سنعيد المفاعل إلى الظروف السابقة»، معتبرا أن تقليص التزامات إيران في الاتفاق النووي هو إجراء متبادل ردا على عدم تنفيذ الطرف المقابل التزاماته.
دونالد ترامب

ترامب: إيران تجاوزت الحد المسموح به من اليورانيوم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران كانت تنتهك الاتفاق النووي الذي سمح لها بالحصول على 150 مليار دولار، إذ نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء، عن ترامب قوله في تغريدة على موقع تويتر: «إن إيران الآن تتجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم المخصب». وكان الرئيس الأمريكي، قد حذر طهران أمس من اللعب بالنار بعد إعلانها تجاوز الحد الذي يسمح به الاتفاق لإنتاج اليورانيوم المنخفض التخصيب. وتم الاتفاق على الخطة عام 2015 بين إيران والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلا أن واشنطن انسحبت فيما بعد من الاتفاقية.
مفاعل نووي إيراني

رسالة أوروبية وتحذير فرنسي لإيران بسبب اليورانيوم

جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، التزامه بتنفيذ الاتفاق النووي مع إيران، طالما واصلت تنفيذ تعهداتها، داعيا طهران إلى التراجع عن تقليص التزامها بالنووي.. وجاءت الدعوة بالتزامن مع تحذيرات فرنسية لإيران، من اتخاذ أي إجراءات تجعل الاتفاق "محل شك"، في أعقاب تجاوز الأخيرة، الحد المسموح به لتخزين اليورانيوم منخفض التخصيب، إذ أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان اليوم "التزامه بالاحترام الكامل للاتفاق النووي لعام 2015، ويطلب من إيران العدول عن هذه الزيادة دون تأخير، وتفادي كل الإجراءات الإضافية التي تجعل التزاماتها النووية في موضع شك".
روحاني في مفاعل نووي إيراني

إيران تتجاوز مستوى 300 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الاثنين، أن "كميات اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوزت حاجز الـ 300 كيلوجرام. وقالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وزنوا كميات اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67%، ووجدوا أنها تجاوزت حاجز الـ 300 كيلوجرام. ونقلت "العربية" عن كمالوندي قوله "بدء العد العكسي لإنتاج 300 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب في غضون 10 أيام"، مضيفا أن "إنتاجنا من اليورانيوم منخفض التخصيب سيزداد بسرعة بعد 27 يونيو".
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