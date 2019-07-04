التوصيلة الأخيرة.. حكاية جريمة عجوز وابن الأخ العاق

لم تدر العجوز أن عرض ابن شقيقها بتوصيلها إلى وجهتها المقصودة عبر "التوك توك" قيادته ستكون التوصيلة الأخيرة وسينتهي بها الحال جثة ممزقة في مصرف مائي

تحرير:محمد الشاملي ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص

جثة- تعبيرية

هرج ومرج، حركة غريبة بعيدة عن المألوف لأهالي القرية البسيطة، صوت سارينة سيارات الشرطة يثير انتباه الحضور، يتجمع قاطنو القرية من كل حدب وصوب بحثًا عن إجابة للسؤال الأبرز حينها "إيه اللي بيحصل.. الشرطة دي كلها علشان إيه؟" حتى جاءت الإجابة قاطعة من أحد أفراد إدارة البحث الجنائي "إحنا جايين نمثل جريمة قتل حصلت هنا من كام يوم.. الواد اللي قتل عمته" بدت الصورة جلية لدى الحضور مع تذكرهم تفاصيل تلك الجريمة المؤسفة بعد العثور على جثة عجوز ملقاة بأحد المصارف.

"أمين" شاب ثلاثيني دائم التعثر ماليا، عُرف بالشاب الطائش قليل الحيلة بين أصدقائه وجيرانه بمركز القنايات في محافظة الشرقية، لم يعرف طريق النجاح منذ انتهاء حياته الدراسية، تنقل بين مهن عدة إلا أن فشله في الاستمرار ظل قاسما مشتركا بينها جميعا. منذ فترة ليست بالقصيرة قرر صاحب الـ36 سنة خوض تجربة جديدة،

"أمين" شاب ثلاثيني دائم التعثر ماليا، عُرف بالشاب الطائش قليل الحيلة بين أصدقائه وجيرانه بمركز القنايات في محافظة الشرقية، لم يعرف طريق النجاح منذ انتهاء حياته الدراسية، تنقل بين مهن عدة إلا أن فشله في الاستمرار ظل قاسما مشتركا بينها جميعا.



منذ فترة ليست بالقصيرة قرر صاحب الـ36 سنة خوض تجربة جديدة، وقع اختياره على شراء دراجة نارية "توك توك" بالتقسيط، والعمل عليه لتوفير نفقاته الشخصية وتسديد ديون تراكمت عليه بمرور الوقت بسبب مسلسل فشله.



أخذ "أمين" عهدا على نفسه بأنه سيبذل قصارى جهده في سبيل الخروج من ويلات أزمة مالية باتت تحاصره جنبا إلى جنب الديانة الذين يترددون على منزله بشكل مستمر؛ طلبا للحصول على مستحقاتهم المالية إلا أنه كان أول من ضرب بذلك العهد عرض الحائط، دفع إيراد شهر كامل من عمله ليل نهار على "التوك توك" ملكه لملعب كان يعمل مديرًا له في وقت سابق.



بمرور الأيام أضحت الصورة قاتمة، بحث "أمين" عن ملاذ آمن من ملاحقات الديّانة، جلس وحيدا في أحد أركان منزله المتواضع يفكر في خطة تنتشله من الضائقة المالية التي تحاصره حتى وسوس له الشيطان بأن السبيل الوحيد "عمته" إذ ترتدي مشغولات ذهبية كفيلة بإنهاء أزمته.



محاولتان فاشلتان للشاب في سرقة مشغولات شقيقة والده حتى قرر في المرة الأخيرة اصطحابها إلى منطقة نائية بزعم توصيلها ومن ثم الاستيلاء على مجوهراتها بعدما سلم عقله إلى وساوس الشيطان.



مطلع الأسبوع الجاري تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بالعثور على "نادية.أ" ربة منزل، 66 سنة، جثةً هامدة في أحد المصارف المائية بدائرة قسم شرطة القنايات.



شكل اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام فريق بحث بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمديرية، تركزت جهوده على فحص علاقات المجني عليها، والوقوف على وجود خلافات بينها وبين آخرين ترقى للقتل، وفحص خط سيرها وآخر مشاهدات لها.



توصلت جهود فريق البحث إلى أن الجاني ليس غريبا، وأن وراء ارتكاب الواقعة "أيمن.أ" 36 سنة، نجل شقيق المجني عليها؛ وذلك أثناء قيامه بتوصيلها بـ"توك توك" يعمل عليه، حيث ضربها بقطعة حديدية على رأسها، قبل أن يتمكن من الاستيلاء على مشغولاتها الذهبية عدا "دبلة" ظلت في إصبعها ولم يتمكن المتهم من خلعها، وألقى بجثتها في مصرف مائي، وأمكن ضبطه في أحد الأكمنة، وأقر بجريمته وأرشد عن الأداة المستخدمة والمسروقات، عبارة عن (5 غوايش، خاتمين، قرط ذهبي)، ولكنه لم يتمكن من خلع الدبلة من إصبعها، حيث تمكن من بيع جزء من المسروقات بمبلغ 13 ألف جنيه.



وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية لجريمته متعللا بـ: "كنت عاوز أدفع قسط التوك توك" لافتا إلى أنها لم تكن محاولته الأولى، إذ سبقتها اثنتان، مشيرا إلى أنه استدرج عمته بحجة توصيلها، وفي الطريق ضربها بقطعة حديدية على رأسها، وذلك بعدما تأكد من خلو الشارع من المارة، قبل أن يقوم بنزع مصوغاتها الذهبية ثم التخلص من جثتها بإلقائها في مصرف مائي.



ظهر أمس الأربعاء، مثل المتهم أمام فريق النيابة العامة تحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، وذكر أنه فشل مرتين قبل ذلك في تنفيذ خطته لكن هذه المرة نفذ جريمته لكي يستولي على المصوغات ويسدد ديونه، ليتم اقتياده بعدها إلى محبسه.



