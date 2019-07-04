150 ألفا من يهود الفلاشا يواصلون التظاهر بتل أبيب

تحرير:وكالات ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص

مظاهرات يهود الفلاشا في إسرائيل

يواصل آلاف الإسرائيليين من أصول إثيوبية المعروفين بيهود "الفلاشا" التظاهرات، اليوم الخميس، احتجاجا على مقتل شاب إثيوبي، يوم الأحد الماضي، واندلعت مشادات بين المحتجين والقوات الإسرائيلية، إثر الاحتجاجات التي تسببت في إغلاق شوارع كبرى في تل أبيب، وعدة مدن أخرى. وتستمر احتجاجات "الفلاشا"، البالغ أعدادهم نحو 150 ألفا، موزعين على 19 بلدة، يعيشون في أحياء فقيرة ومهملة، لليوم الثالث على التوالي، وسط اتهامات للشرطة والسلطات الإسرائيلية بالعنصرية، والتحريض عليهم، وذلك بحسب ماذ كرته "وكالة الأنباء الفلسطينية".

ويأتي ذلك بعد قتل الشاب سلمون تاكا، 19 عاما، برصاص الشرطة الإسرائيلية، بذريعة أنه ألقى نحوه حجرا هدد حياته خلال شجار في حديقة عامة.اقرأ أيضا| احتجاجات عنيفة بعد مقتل إثيوبي على يد شرطي بإسرائيلوهذه ليست المرة الأولى التي ينظم "الفلاشا" مظاهرات احتجاجا على التمييز العنصري الذي يواجهونه في اسرائيل، فقد