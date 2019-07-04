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150 ألفا من يهود الفلاشا يواصلون التظاهر بتل أبيب

تحرير:وكالات ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص
مظاهرات يهود الفلاشا في إسرائيل
مظاهرات يهود الفلاشا في إسرائيل
يواصل آلاف الإسرائيليين من أصول إثيوبية المعروفين بيهود "الفلاشا" التظاهرات، اليوم الخميس، احتجاجا على مقتل شاب إثيوبي، يوم الأحد الماضي، واندلعت مشادات بين المحتجين والقوات الإسرائيلية، إثر الاحتجاجات التي تسببت في إغلاق شوارع كبرى في تل أبيب، وعدة مدن أخرى. وتستمر احتجاجات "الفلاشا"، البالغ أعدادهم نحو 150 ألفا، موزعين على 19 بلدة، يعيشون في أحياء فقيرة ومهملة، لليوم الثالث على التوالي، وسط اتهامات للشرطة والسلطات الإسرائيلية بالعنصرية، والتحريض عليهم، وذلك بحسب ماذ كرته "وكالة الأنباء الفلسطينية".
ويأتي ذلك بعد قتل الشاب سلمون تاكا، 19 عاما، برصاص الشرطة الإسرائيلية، بذريعة أنه ألقى نحوه حجرا هدد حياته خلال شجار في حديقة عامة.اقرأ أيضا| احتجاجات عنيفة بعد مقتل إثيوبي على يد شرطي بإسرائيلوهذه ليست المرة الأولى التي ينظم "الفلاشا" مظاهرات احتجاجا على التمييز العنصري الذي يواجهونه في اسرائيل، فقد
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دونالد ترامب

إيران تعلن شروط الحوار مع الولايات المتحدة

قالت إيران، اليوم الخميس، إنه إذا رفعت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات عنها، فطهران وواشنطن يمكن أن يشرعا في حوار، بشرط أن يسمح المرشد، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. وفي يونيو الماضي، صرح نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية حسين علي أميري، بأن بلاد عازمة على بذل كل الجهود للتقليل من آثار العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، موضحا أن فرض عقوبات على وزير الخارجية جواد ظريف، الشخص المسؤول عن العلاقات الدبلوماسية والسياسة الخارجية للبلاد، سيغلق طريق الدبلوماسية في العلاقات بين الدولتين.
احتجاجات في إسرائيل

احتجاجات عنيفة بعد مقتل إثيوبي على يد شرطي بإسرائيل

تشهد إسرائيل احتجاجات عنيفة لمتظاهرين يهود من أصول إثيوبية، وذلك بعد قيام شرطي إسرائيلي بقتل شاب إثيوبي الأصل بالرصاص يوم الأحد الماضى. وبحسب موقع «روسيا اليوم»، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم تفريق المتظاهرين واعتقال عدد منهم. وأظهرت مقاطع فيديو، تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعى، عمليات تكسير واسعة النطاق نفذها المتظاهرون، طالت سيارات الشرطة. جاء ذلك فى إطار تصعيد أبناء الطائفة اليهودية الإثيوبية «الفلاشا»، الذين تظاهروا قبالة مركز الشرطة في حيفا.
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تجديد الدماء.. الاتحاد الأوروبي يختار قادة مؤسساته

مع تنامي أهمية الاتحاد الأوروبي على الساحة العالمية، فإن الساحة السياسية الأوروبية بدأت في التفتت، حيث حققت الأحزاب الأصغر ذات التوجهات المختلفة بما في ذلك الشعوبيون والقوميون، مكاسب في الانتخابات الأخيرة للبرلمان الأوروبي، وأضعفت الأحزاب التقليدية الأكثر مركزية. وردا على ذلك، دعا قادة الاتحاد الأوروبي، للإجماع على اختيار قادة أقوياء لرئاسة مؤسساتها الرئيسية، التي ستقود الكتلة الأوروبية خلال السنوات المقبلة. خيارات رئاسة المؤسسة الأوروبية، شهدت تنوعات عدة، حيث تضمنت امرأتين لرئاسة منصبين مهمين، بالإضافة إلى احتفاظ إيطاليا بمنصب كبير في الكتلة.
الاتفاق-النووى

هل تنجح أوروبا في إعادة إيران إلى الاتفاق النووي؟

رغم تأكيد إيران اتجاهها لوقف تنفيذ بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي من خلال زيادة مخزون اليورانيوم المخصب في خرق صريح للاتفاق النووي، هناك مساعٍ ومحاولات أوروبية لإرجاع طهران عن تلك الخطوة، إذ سارعت الدول الأوروبية إلى احتواء الخرق الإيراني للاتفاق النووي، من خلال إصدار تحذيرات من قبَل شركائها في الاتفاق. الخطوة الإيرانية أثارت حالة من القلق الدولي، وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"اللعب بالنار"، بينما أكد الجانب الأوروبي أن التزامه بالاتفاق النووي يعتمد على التزام إيران به بشكل كامل.
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وفد شبابي مصري يزور إثيوبيا‎

رئيس أول وفد مصري يزور إثيوبيا: لم نشعر أننا خارج الوطن

لم تمض أشهر قليلة على تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي رسميا، حتى بدأت الأنظار تتوجه صوب القارة السمراء، لزيادة التعاون المشترك وإذابة الجليد بين مصر ودول إفريقيا، وإعادة العلاقات إلى مكانها الطبيعي، وهو النهج الذي بدأت تسلكه العديد من الوزارات والأجهزة التنفيذية، وبدا جليا في إرسال أول وفد شبابي مصري من وزارة الشباب والرياضة لزيارة إثيوبيا تزامنا مع رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي. "التحرير" التقت أعضاء من الوفد الشبابي المصري، الذي شارك في زيارة إثيوبيا، للتعرف على كواليس الزيارة وأهدافها وما تحقق من ورائها وانطباعاتهم عن الزيارة.
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كيف تحاول فلسطين التأثير على الانتخابات الإسرائيلية؟

منذ الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة التي عقدت في أبريل الماضي، أجرى كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية محادثات مع رؤساء البلديات والنشطاء السياسيين من عرب الداخل لاستكشاف إمكانية التعاون معهم. حيث تحاول السلطة الفلسطينية تعزيز التعاون السياسي اليهودي العربي في إسرائيل، إما عن طريق إقامة حزب جديد أو عن طريق دعم حزب "ميرتس" اليساري. إلا أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لم يتواصل في الأشهر الأخيرة مع رؤساء الأحزاب العربية الإسرائيلية، بسبب عدم رضا رام الله عن قرارهم بتفكيك القائمة المشتركة التي شاركوا فيها في انتخابات عام 2015.
السفير-ابراهيم-يسرى

إبراهيم يسري.. معارض حتى الرحيل

غيب الموت عن عالمنا اليوم السفير إبراهيم يسري، السياسي المحنك، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 89 عاما. ولد يسري عام 1930، بقرية السلامون التابعة لمركز ههيا في محافظة الشرقية. ساهمت البيئة التى نشأ فيها يسري فى صقل مواهبه من الصغر وتكوين أفكاره ومعتقداته، إذ ترعرع فى كنف والده العالم الأزهري، كما أنه كان شاهدا على حرب 1952 وحرب الاستنزاف، ما أسهم في تشكيل حسه الوطني، ودرس النقد الفني في جامعة كاليفورنيا، وتعلم الموسيقى الهندية، واللغة الهندوستانية.
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قمة البحرين.. هل تفشل الخطوة الأولى في صفقة القرن؟

بعد فترة طويلة من الترقب والتأخير المتكرر، أعلن المسؤولون الأمريكيون في وقت سابق من شهر مايو الماضي، أنهم سيعقدون ورشة عمل اقتصادية في البحرين في أواخر يونيو كخطوة أولى في خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأمريكية للتوصل إلى سلام بين إسرائيل وفلسطين. يهدف المؤتمر الذي سيعقد في العاصمة البحرينية المنامة، في 25 يونيو الجاري، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" إلى تقديم رؤية للاستثمار في الضفة الغربية وغزة والبلدان المجاورة من خلال التركيز على أربعة مكونات رئيسية، هي البنية التحتية والصناعة وتمكين الناس والاستثمار، بالإضافة إلى إصلاح الحكم.
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