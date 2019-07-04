ماذا قال فرانك لامبارد عقب توليه قيادة تشيلسي؟

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص

فرانك لامبارد

"أنا سعيد جدًا بشكل لا يوصف بعودتي إلى تشيلسي كمدرب للفريق الأول، الجميع يعلم حبي لهذا النادي والتاريخ الذي حققناه سويا، لكن تركيزي الآن على الوظيفة والتحضير للموسم القادم، أنا هنا للعمل بجد وتحقيق النجاح من أجل هذا النادي ولا أستطيع الانتظار للبدء.. أعتقد أنني سوف أنظر للأكاديمية طوال الوقت، هذا مهم جدا، لقد كنت لاعبا شابا يوما منذ سنوات طويلة وأنت بحاجة لتشعر أن بإمكانك أن تكون عنصرا مهما بالفريق الأول، الشعور أن بإمكانك العبور من طريق الأكاديمية إلى طريق الفريق الأول".. بتلك الكلمات تحدث فرانك لامبارد، عقب تعيينه مديرًا فنيًا لنادي تشيلسي.

وواصل لامبارد: "من المهم أن يشعر اللاعبون الصغار أن مدرب الفريق الأول يؤمن بهم وعلى أن أظهر ذلك لهم، وإذا كانوا يستحقون فسوف يأتوا ويتدربون مع الفريق الأول، لكن أمامهم عمل شاق أولا، إنه صعب لكن علينا أن نساعدهم على عبور ذلك". وأردف فرانك: "أنا سعيد أني لدي طاقم على علم جيد جدًا بأكاديمية تشيلسي، ونأمل