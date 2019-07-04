هل بيتك يجعلك مريضًا؟.. غرف النوم محملة بالأتربة

إذا لم يكن لديك مروحة في الحمام، حاول الاستحمام مع فتح الباب، فيمكن للرطوبة أن تتسلل إلى باقي أجزاء المنزل، وبدلا من ذلك يمكنك فتح النافذة إذا كان لديك واحدة

تحرير:إسراء سليمان ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص

تنظيف المنزل

هل سألت نفسك إذا كان بيتك يجعلك مريضًا؟ ستكون الإجابة المتوقعة بالفعل لا، فأنت تقوم بتنظيف الأسطح بشكل يومي، وتهتم دائمًا بإزالة الأتربة وتنظيف الحمام، وجعل أطفالك في أحسن صورة، ولكن قامت عالمة أسترالية في العلوم البيئية بتوضيح بعض الأشياء التي تغفل عنها، فكشفت عن أن منزلك من المحتمل أن يجعلك تصاب بالعدوى من الأمراض، وأعطت بعض النصائح في ما يتعلق باستخدام الصابون المضاد للبكتيريا، إضافة إلى عدم استخدام مياه الصنبور مباشرة دون وجود فلتر. وذلك نقلا عن "daily mail".

قالت العالمة الأسترالية نيكول بيلسما إن العديد من المنتجات المنزلية التي نستخدمها تعد ضارة بشكل كبير لصحتنا، إضافة إلى أنها من المحتمل أن تسبب أنواعا كثيرة من السرطان، وتعمل أيضًا على تعطيل الهرمونات والتقليل من معدل الذكاء؛ لذا حاولت قدر الإمكان فك رموز بعض المشكلات الأساسية في ما يتعلق بنظافة كل غرفة