هل بيتك يجعلك مريضًا؟.. غرف النوم محملة بالأتربة

إذا لم يكن لديك مروحة في الحمام، حاول الاستحمام مع فتح الباب، فيمكن للرطوبة أن تتسلل إلى باقي أجزاء المنزل، وبدلا من ذلك يمكنك فتح النافذة إذا كان لديك واحدة
هل سألت نفسك إذا كان بيتك يجعلك مريضًا؟ ستكون الإجابة المتوقعة بالفعل لا، فأنت تقوم بتنظيف الأسطح بشكل يومي، وتهتم دائمًا بإزالة الأتربة وتنظيف الحمام، وجعل أطفالك في أحسن صورة، ولكن قامت عالمة أسترالية في العلوم البيئية بتوضيح بعض الأشياء التي تغفل عنها، فكشفت عن أن منزلك من المحتمل أن يجعلك تصاب بالعدوى من الأمراض، وأعطت بعض النصائح في ما يتعلق باستخدام الصابون المضاد للبكتيريا، إضافة إلى عدم استخدام مياه الصنبور مباشرة دون وجود فلتر. وذلك نقلا عن "daily mail".
قالت العالمة الأسترالية نيكول بيلسما إن العديد من المنتجات المنزلية التي نستخدمها تعد ضارة بشكل كبير لصحتنا، إضافة إلى أنها من المحتمل أن تسبب أنواعا كثيرة من السرطان، وتعمل أيضًا على تعطيل الهرمونات والتقليل من معدل الذكاء؛ لذا حاولت قدر الإمكان فك رموز بعض المشكلات الأساسية في ما يتعلق بنظافة كل غرفة
قالت العالمة الأسترالية نيكول بيلسما إن العديد من المنتجات المنزلية التي نستخدمها تعد ضارة بشكل كبير لصحتنا، إضافة إلى أنها من المحتمل أن تسبب أنواعا كثيرة من السرطان، وتعمل أيضًا على تعطيل الهرمونات والتقليل من معدل الذكاء؛ لذا حاولت قدر الإمكان فك رموز بعض المشكلات الأساسية في ما يتعلق بنظافة كل غرفة في المنزل، بما في ذلك نظافة الحوائط، لذا قامت بتقديم بعض الحلول البسيطة من أجل الحفاظ على البيت نظيفًا، وعدم الإصابة بأي مرض.
الحمام
بينما يعتقد العديد أن هذا المكان هو إحدى أكثر المساحات المحمَّلة بالعديد من الجراثيم، قالت نيكول إن السبب هو وجود البكتيريا في كل مكان وبجانب أي شيء وعلى الأسطح أيضًا، وأخبرت "FEMAIL": "يعتقد العديد أن البيت الصحي النظيف لديه حقا معدلات أقل من البكتيريا، كما تتناقص معدلات الإصابة بالحساسية"، ولكن الذي يجب أن ننظر إليه في ما يتعلق بنظافة الحمام هو تراكم الحشرات غير المرئية على الأسطح إذا تُرك المكان رطبًا خلال 24 ساعة، وعلقت على ذلك قائلة: "توجد العديد من الميكروبات على الأسطح، وعند التعرض لدرجات حرارة عالية يمكن أن تتحول إلى مواد سامة".
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وإذا لم يكن لديك مروحة في الحمام، حاول الاستحمام مع فتح الباب، فيمكن للرطوبة أن تتسلل إلى باقي أجزاء المنزل، وبدلًا من ذلك يمكنك فتح النافذة إذا كان لديك واحدة، فبمرور الوقت من المحتمل أن تتسبب الرطوبة في الشعور بالتعب والإرهاق ومشكلات في الرئة والصداع.
غرفة المعيشة
تقول نيكول إنها تنظف بيتها مرتين في الأسبوع، وذلك لأن لديها طفلا يعاني من الحساسية، ولكن بالنسبة للأسر الأخرى، أوصت نيكول بالتنظيف مرة واحدة في الأسبوع، مع استخدام قطعة قماش مبللة رطبة فوق الأسطح المحملة بالأتربة، وقالت أيضًا إن معظم الأتربة العالقة في غرفة المعيشة تأتي من الأحذية، لذا نصحت بتركها خارجًا بدلا من انتشار الأتربة في أنحاء المنزل، كما أن الأتربة من المحتمل أن تتسبب في أعراض مشابهة لنزلات البرد؛ مثل الحكة في العين والربو وسيلان الأنف.
كما نصحت مالكي المنازل بعدم استخدام الطلاء المصنوع من الرصاص عند طلاء المنزل، فأوضحت قائلة إن الرصاص يعد مرتبطا بالإصابة بالأنيميا، إضافة إلى المشكلات السلوكية والتعليمية، بما في ذلك قلة الانتباه وتغير نمو الحركة وضعف الأداء عند الأطفال.
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غرف النوم
تعد المرتبة من أكثر الأشياء المثيرة للجدل في ما يتعلق بانتشار الأتربة، فبالنسبة لنيكول فإن غطاء (كفَر) المراتب يعد من المفاتيح الأساسية لتقليل الأتربة والجراثيم؛ لذا حاول قدر الإمكان وضع المراتب في الشمس والهواء ثلاث مرات في العام، كما يجب عليك شراء مراتب جديدة كل 10 أعوام، لأن الرطوبة الناتجة عن التعرق في الليل قد تتسبب في نمو الجراثيم، وعند وضع عطر، عليك أن تضعه بالخارج، فذلك يعد خيارا آمنا؛ لأن المواد الكيميائية من المحتمل أن تغير من الهرمونات.
غرفة الأطفال
إحدى المشكلات المتعلقة بانتشار الأتربة في غرفة الأطفال هي الفوضى التي تنتشر في جميع أنحاء الغرفة، فتقول نيكول إنه يجب تجنب استخدام الألعاب اللينة قدر الإمكان، لأنها تسهل بشكل كبير من انتشار الأتربة.
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