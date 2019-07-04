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هل بيتك يجعلك مريضًا؟.. غرف النوم محملة بالأتربة

إذا لم يكن لديك مروحة في الحمام، حاول الاستحمام مع فتح الباب، فيمكن للرطوبة أن تتسلل إلى باقي أجزاء المنزل، وبدلا من ذلك يمكنك فتح النافذة إذا كان لديك واحدة
تحرير:إسراء سليمان ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص
تنظيف المنزل
تنظيف المنزل
هل سألت نفسك إذا كان بيتك يجعلك مريضًا؟ ستكون الإجابة المتوقعة بالفعل لا، فأنت تقوم بتنظيف الأسطح بشكل يومي، وتهتم دائمًا بإزالة الأتربة وتنظيف الحمام، وجعل أطفالك في أحسن صورة، ولكن قامت عالمة أسترالية في العلوم البيئية بتوضيح بعض الأشياء التي تغفل عنها، فكشفت عن أن منزلك من المحتمل أن يجعلك تصاب بالعدوى من الأمراض، وأعطت بعض النصائح في ما يتعلق باستخدام الصابون المضاد للبكتيريا، إضافة إلى عدم استخدام مياه الصنبور مباشرة دون وجود فلتر. وذلك نقلا عن "daily mail".
قالت العالمة الأسترالية نيكول بيلسما إن العديد من المنتجات المنزلية التي نستخدمها تعد ضارة بشكل كبير لصحتنا، إضافة إلى أنها من المحتمل أن تسبب أنواعا كثيرة من السرطان، وتعمل أيضًا على تعطيل الهرمونات والتقليل من معدل الذكاء؛ لذا حاولت قدر الإمكان فك رموز بعض المشكلات الأساسية في ما يتعلق بنظافة كل غرفة
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معركة حطين - تعبيرية

في مثل هذا اليوم..هزم صلاح الدين الصليبيين في «حطين»

في مثل هذا اليوم 4 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1187: انتصار المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين في معركة حطين. وفي عام 1953: افتتاح إذاعة صوت العرب في العاصمة المصرية القاهرة. وفي عام 1886: إقامة تمثال الحرية في ولاية نيويورك الأمريكية. وفي عام 1837: تدشين أول خط للسكة الحديدية طويلة المدى في العالم يربط بين برمنغهام وليفربول بإنجلترا.
انتصار طفلة على سرطان المخ.

انتصار طفلة في عمر السابعة على سرطان المخ

لا يزال يوجد في حياتنا قصص بطولة صغيرة لم تُحك بعد، فعندما ترى طفلة صغيرة تحارب مرضًا شاقا يقتل براءتها وكل ما فيها من قوة، عليك أن تتعلم الإرادة منها، تتعلم كيف تنظر إلى الحياة بعين قادرة على التغلب والانتصار، فالاستسلام ليس من شيم الأقوياء، والدليل على ذلك ما فعلته الطفلة روكسان نايت البالغة من العمر سبعة أعوام عندما استطاعت التغلب على سرطان المخ بعد رحلة طويلة من العلاج والجراحات التي قام بها الأطباء، لذا لا تستسلم فالانتصار على المرض يحتاج فقط إلى الصبر، نقلًا عن "dailymail".
جواز السفر البريطاني

اليابان وسنغافورة تتصدران قائمة أقوى جوازات السفر

جاءت ثلاثة دول آسيوية على صادرة قوائم جوازات السفر الأكثر قوة لعام 2019. الآن، ونحن ندخل النصف الثاني من عام 2019 ، احتفظت اليابان وسنغافورة بمركزهما كأكثر جوازات السفر ودية في العالم، مع احتلال كوريا الجنوبية للمركز الثاني، حسب مؤشر هنلي لجوازات السفر "Henley Passport Index" ، الذي يقيس بشكل دوري إمكانية الوصول إلى وثيقة سفر كل دولة. تصدرت جوازات سفر سنغافورة واليابان التصنيف العالمي، حيث نالتا 189 درجة للإعفاء من التأشيرة عند الوصول إلى كل منها.
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