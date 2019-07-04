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لطيفة تتعرض لمؤامرة بتونس.. وتستنجد بوزير الثقافة

تحرير:التحرير ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص
الفنانة التونسية لطيفة
الفنانة التونسية لطيفة
كشفت الفنانة لطيفة، تعرضها لمؤامرة لمنعها من الغناء فى تونس، حيث كتبت عدة تغريدات على حسابها بموقع «تويتر» تستنجد فيها بوزير الثقافة فى بلادها، وكتبت: «جمهوري الغالي في بلادي تونس نحبكم برشه واذا انا وصلت لما وصلت إليه فهذا بفضل دعمكم لي أولا، ودعم كل جمهوري في الوطن العربي؛ ولكن للأسف هناك حملة ضدي، لا أعرف مصدرها ولا سببها، أعتذر لجمهوري الغالي في صفاقس، فقبل موعد الحفل الذي أعلنت عنه البارحة في برنامج (منا وجر)، بخمسة أيام وهو افتتاح مهرجان صفاقس الدولي وبعد أن تلقينا كل تذاكر السفر لمجموعة 12 شخص بلغت اليوم بأن الحفل ألغى، ولا أعرف السبب»
وأضافت التونسية لطيفة، «كذلك كان هناك اتفاق بيني وبين الله الفاضل المهدي السيفاوي على ختام مهرجان بنزرت الدولي يوم 20 /8، ابلغني اليوم ان الحفل ألغي أيضا، اتمنى إجابة رسمية من السيد وزير الثقافة محمد زين العابدين على ما يحصل معي منذ 9 سنوات ومن وراء هذه الحرب وما سببها». — Latifa Al-Tunisia
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