القضاء الإداري يلغي قرار فرض رسوم على واردات البليت

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م

الحديد

ألغت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار اليوم، الخميس، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسوم على واردات البليت. وقررت المحكمة برئاسة المستشار منير عبد القدوس في حيثيات حكمها وقف تنفيذ الحكم وإحالتها إلى المفوضين لإبداء الرأي الفني. وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أصدرت قرارا بفرض رسوم بنسبة 15% على واردات البليت، مما أثر على مصانع درفلة الحديد في مصر ورفع تكلفتها الإنتاجية، وترتب على ذلك توقف 22 مصنعا وهي تمثل 20% من إنتاج الحديد في مصر.

وقدمت مصانع درفلة الحديد حافظة مستندات إلى وزارة الصناعة اعتراضًا على فرض رسوم على واردات البليت، الأمر الذي أدى إلى توقف المصانع عن الإنتاج بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج لمدة تقترب من ثلاثة أشهر. وأكد عدد من العمال والمهندسين بمصانع الدرفلة، أن قرار وزير الصناعة حل عليهم كالكارثة ولكن ثقتهم كبيرة في القضاء