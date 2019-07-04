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القضاء الإداري يلغي قرار فرض رسوم على واردات البليت

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م
الحديد
الحديد
ألغت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار اليوم، الخميس، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسوم على واردات البليت. وقررت المحكمة برئاسة المستشار منير عبد القدوس في حيثيات حكمها وقف تنفيذ الحكم وإحالتها إلى المفوضين لإبداء الرأي الفني. وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أصدرت قرارا بفرض رسوم بنسبة 15% على واردات البليت، مما أثر على مصانع درفلة الحديد في مصر ورفع تكلفتها الإنتاجية، وترتب على ذلك توقف 22 مصنعا وهي تمثل 20% من إنتاج الحديد في مصر.
وقدمت مصانع درفلة الحديد حافظة مستندات إلى وزارة الصناعة اعتراضًا على فرض رسوم على واردات البليت، الأمر الذي أدى إلى توقف المصانع عن الإنتاج بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج لمدة تقترب من ثلاثة أشهر. وأكد عدد من العمال والمهندسين بمصانع الدرفلة، أن قرار وزير الصناعة حل عليهم كالكارثة ولكن ثقتهم كبيرة في القضاء
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تصل إلى 400 ألف جنيه.. تفاصيل قروض الحج في البنوك

تتنافس البنوك الحكومية والعاملة في مصر على تقديم أفضل العروض والتمويلات الخاصة برحلات الحج والعمرة، خاصة مع اقتراب موسم الحج، فتقدم هذه البنوك للعملاء تمويلات بصيغة المرابحة طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية للموظفين وأصحاب المهن الحرة. وتتراوح هذه القروض في البنوك ما بين 400 ألف جنيه كحد أقصى لتمويل رحلات الحج، ونحو 50 ألف جنيه كحد أقصى أيضًا لتمويل رحلات العمرة. وتحتل مصر المرتبة الأولى عربيا فى أعداد المعتمرين، حيث بلغ عدد المعتمرين المصريين الذين أدوا مناسك العمرة لعام 1440هـ منذ انطلاق الموسم وحتى الآن، 541 ألفا و951 معتمرا.
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أسعار الذهب اليوم الخميس 4 يوليو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك عقب صعودها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو1429 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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سعر الدولار اليوم الخميس 4 يوليو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.56 جنيه، ونحو 16.66 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.75 جنيه للبيع، و16.65 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك الأسكندرية، وبنك الكويت الوطني، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الاستثمار العربي نحو 16.66 جنيه للبيع، و16.56 جنيه للشراء.
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أقل مستوى في 45 يوما| أسباب تراجع العائد على السندات

سجلت عوائد سندات الخزانة المصرية أقل مستوى لها منذ مايو 2018 في العطاء الذي أصدره البنك المركزي الأسبوع الماضي، والذي شهد إقبالا كبيرا من البنوك على السندات المحلية المطروحة لأجل 3 و7 سنوات. وأظهرت بيانات البنك المركزي تراجع العائد على السندات لأجل 3 سنوات من 16.022% إلى 15.987%، في حين تراجعت العائدات على السندات لأجل 7 سنوات من 16.016% إلى 15.943%. وشهد عطاء لاحق تراجع العائد على السندات لأجل 5 سنوات من 16.005% إلى 15.97%، وتراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات من 15.988% إلى 15.969%.
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بهذه الطرق يمكن زيادة مساهمة الصناعة بالناتج المحلي

يعد القطاع الصناعي من أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة نمو سنوية تتعدى الـ 17%. وتعد الصناعة قاطرة النمو لأي دولة، ومصدرا من مصادر النقد الأجنبي، بالإضافة إلى إمكانيات القطاع في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتشغيل أكبر عدد من العمالة. ويواجه القطاع الصناعي في مصر تحديات عديدة تحول دون زيادة مساهمته في الناتج المحلي، من بينها نقص الأراضي الصناعية المرفقة وارتفاع أسعارها، وارتفاع نسبة الضرائب المفروضة على القطاع الصناعي وغيرها.
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بعد ارتفاع أسعار الحديد المحلي.. التركي يتصدر السوق

موجة ارتفاعات سيطرت على السوق المحلية من حديد التسليح خلال الأشهر الثلاثة الماضية وقدر الارتفاع الأول فى الأسعار بنحو 200 جنيه ثم تلتها زيادة أخرى بنحو 150 جنيها وآخر ارتفاع تراوح بين 150 لـ 200 جنيه فى الطن. وكان أصحاب مصانع الدرفلة قد قاموا برفع دعوى قضائية للتصدي لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 الخاص بفرض رسوم وقاية نسبتها 15% على واردات البليت والذي أدى إلى توقف جميع مصانع الدرفلة في مصر عن الإنتاج لتصل الخسائر إلى نحو 48 مليون دولار منذ صدور القرار في 15 أبريل الماضي وتم تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 22 يونيو القادم للاطلاع.
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«الإداري» يحسم خلاف المرشحين بغرفة تجارة القليوبية

قضت محكمة القضاء الإداري، الخميس، بوقف إعلان نتيجة التزكية لانتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية، وإدراج أسماء 3 مرشحين مستبعدين فى كشوف المرشحين، وهم أحمد كمال شعلان وأحمد حسن وإحسان الغباشى. ومن المقرر أن يتم وقف إعلان النتيجة المعلنة بالتزكية وإجراء انتخابات على مقاعد مجلس إدارة الغرفة السبت المقبل. وكان المرشحون الثلاثة تقدموا بدعوى رسمية أمام محكمة القضاء الإدارى ببنها، ضد وزير الصناعة ومحافظ القليوبية بصفتيهما ورئيس لجنة انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية حملت رقم 6902/320 فى 25/5/2019 اعتراضا منهم على استبعاد أسمائهم من قوائم المرشحين.
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