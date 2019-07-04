نائب يطالب الحكومة بإجراء حازم ضد قطر لاحتجاز مصريين

تحرير:أحمد جاد ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

انتقلت أزمة احتجاز مصريين في قطر إلى مجلس النواب، بعد الإدانات الحقوقية الواسعة التي شهدتها هذه الأزمة، وتقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والسفير سامح شكري وزير الخارجية، بشأن احتجاز مواطنين مصريين في قطر دون إدانة أو محاكمة، قائلا إن المحتجزين المصريين وليد عبد العزيز وعلى محمد سالم، تم القبض عليهما في نوفمبر 2018، واحتجزا بتهمة تورطهما في قضية قرصنة بث شبكة قنوات BeIN الفضائية الرياضية، دون دليل إدانة واحد أو محاكمة.

واستنكر فؤاد منع الزيارات عنهما أو التواصل معهما، مشددا على أن استخدام مواطنين مصريين كأداة لتصفية حسابات سياسية، ما هو إلا انتهاك فج لكافة المعايير والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تنص على حق المتهمين في المحاكمات العادلة، باعتبارها أحد المبادئ واجبة التطبيق في شتى أرجاء العالم.وطالب