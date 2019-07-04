«بطولة الأمم» تؤجل 6 قضايا إرهاب إلى أغسطس

النيابة نسبت للمتهمين باغتيال النائب العام، الانضمام لجماعة إرهابية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية وذخيرة وقنابل شديدة الانفجار
بسبب انعقاد بطولة الأمم الإفريقية بالقاهرة، ونظرًا لانشغال قوات الأمن بإجراءات تأمين الشوارع ومقار انعقاد المباريات، تعذّر نقل المتهمين فى عدد من قضايا الإرهاب من السجون إلى مقار المحاكم، وهو السبب الذى استندت إليه محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، لإصدار قرارات بإرجاء القضايا المعروضة عليها اليوم إلى شهر أغسطس المقبل، ومنها إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، إذ أجلتها المحكمة إلى جلسة 5 أغسطس المقبل لحضور المتهمين، نظرًا لتعذر حضورهم فى مقر المحكمة بجلسة اليوم، لاعتبارات أمنية.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
شوكان يصل «تخشيبة الجيزة» تمهيدا لإطلاق سراحه
أسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
شوكان يصل «تخشيبة الجيزة» تمهيدا لإطلاق سراحه
أسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
اغتيال النائب العام
محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، أجلت أيضًا إعادة محاكمة مصطفى محمود المتهم في قضية "اغتيال النائب العام"، والصادر بحقه حكم غيابي بالسجن 15 سنة، إلى جلسة 5 أغسطس المقبل، لتعذر حضور المتهم من محبسه.
ويواجه المتهم وآخرون تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة إليهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة ووسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
خلية طلاب حلوان
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية طلاب حلوان"، إلى جلسة 5 أغسطس.
نسبت النيابة إلى المتهمين أنهم فى غضون الفترة من 2016 حتى 2018، أسسوا جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والدعوة إلى تكفير الحكام ووجوب الخروج عليهم وتغيير النظام الحاكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب وسيلتهم.
خلية الزيتون الأولى
بسبب إجراءات تأمين نقل المتهمين أيضًا، أجلت دائرة جنايات الإرهاب برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الزيتون الإرهابية»، إلى جلسة 5 أغسطس المقبل.
أسندت النيابة للمتهمين اتهامات بإنشاء وإدارة وتولي زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وارتكاب أعمال شغب.
اقتحام قسم مدينة نصر
ذات المحكمة أرجأت إعادة محاكمة متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر"، المتهمين فيها بالتجمهر واستعراض القوة، وتخريب وإتلاف الممتلكات ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح، إلى جلسة 3 أغسطس لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.
أسندت النيابة للمتهمين التجمهر وتنظيم اعتصام مسلح يهدد هيبة الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة السلاح والمتفجرات.
أحداث عنف الظاهر
أجلت المحكمة إعادة إجراءات محاكمة متهمين في "أحداث عنف الظاهر"، إلى جلسة 5 أغسطس لغياب المتهمين لاعتبارات أمنية.
وكانت النيابة أسندت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم، عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.