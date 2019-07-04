«بطولة الأمم» تؤجل 6 قضايا إرهاب إلى أغسطس

النيابة نسبت للمتهمين باغتيال النائب العام، الانضمام لجماعة إرهابية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية وذخيرة وقنابل شديدة الانفجار

تحرير:سماح عوض الله ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

دائرة المستشار حسن فريد - أرشيفية

بسبب انعقاد بطولة الأمم الإفريقية بالقاهرة، ونظرًا لانشغال قوات الأمن بإجراءات تأمين الشوارع ومقار انعقاد المباريات، تعذّر نقل المتهمين فى عدد من قضايا الإرهاب من السجون إلى مقار المحاكم، وهو السبب الذى استندت إليه محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، لإصدار قرارات بإرجاء القضايا المعروضة عليها اليوم إلى شهر أغسطس المقبل، ومنها إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، إذ أجلتها المحكمة إلى جلسة 5 أغسطس المقبل لحضور المتهمين، نظرًا لتعذر حضورهم فى مقر المحكمة بجلسة اليوم، لاعتبارات أمنية.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد. شوكان يصل «تخشيبة الجيزة» تمهيدا لإطلاق سراحه أسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع