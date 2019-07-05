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اعتقدت أننا عام 1860.. التهاب المخ يفقد سيدة ذاكرتها

عندما تعرضت لبعض الأعراض التي تشبه الإنفلونزا، كان زوجها يعتقد أنها أصيبت بالاكتئاب، حيث توقفت عن الضحك ولم تستطع أن تهتم بنفسها كما كانت تفعل دائما
تحرير:فيروز ياسر ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
امرأة تعاني من التهاب الدماغ
امرأة تعاني من التهاب الدماغ
تخيل معي أنك تستيقظ في أحد الأيام لتجد نفسك لا تستطيع التعرف على أهلك وأصدقائك وحتى لا تعرف المكان الذين تعيش فيه، وهذا ما حدث بالفعل مع فيكي هاركنس، 29 سنة بإنجلترا، كما اعتقدت أنها في عام 1860 بعد أن تسببت حالة نادرة في تضخم دماغها، حيث لم تتذكر من كانت أو كيفية القيام بالمهام الأساسية مثل تنظيف أسنانها أو ربط الحذاء. بدأت مشاكلها في مارس 2016 بأعراض تشبه الإنفلونزا وأسبوع من النوبات، وأظهرت الفحوصات أنها مصابة بالتهاب الدماغ، وهي حالة تهدد حياتها في كثير من الأحيان بسبب عدوى فيروسية، وتم نقلها إلى المستشفى لمدة ثلاثة أشهر.
في الوقت الذي تعرضت فيه للغيبوبة، وعندما استيقظت استعادت 80% من ذاكرتها، لكنها لا تزال لا تتذكر يوم زفافها عام 2015، كما أنها كشفت عن مدى صحتها ولياقتها البدنية حتى شهر مارس في عام 2016، وذلك وفقا لما ذكره موقع الديلي ميل البريطاني. عندما تعرضت لبعض الأعراض التي تشبه الإنفلونزا، كان زوجها يعتقد أنها
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هل-بيتك-يجعلك مريضًا

هل بيتك يجعلك مريضًا؟.. غرف النوم محملة بالأتربة

هل سألت نفسك إذا كان بيتك يجعلك مريضًا؟ ستكون الإجابة المتوقعة بالفعل لا، فأنت تقوم بتنظيف الأسطح بشكل يومي، وتهتم دائمًا بإزالة الأتربة وتنظيف الحمام، وجعل أطفالك في أحسن صورة، ولكن قامت عالمة أسترالية في العلوم البيئية بتوضيح بعض الأشياء التي تغفل عنها، فكشفت عن أن منزلك من المحتمل أن يجعلك تصاب بالعدوى من الأمراض، وأعطت بعض النصائح في ما يتعلق باستخدام الصابون المضاد للبكتيريا، إضافة إلى عدم استخدام مياه الصنبور مباشرة دون وجود فلتر. وذلك نقلا عن "daily mail".
معركة حطين - تعبيرية

في مثل هذا اليوم..هزم صلاح الدين الصليبيين في «حطين»

في مثل هذا اليوم 4 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1187: انتصار المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين في معركة حطين. وفي عام 1953: افتتاح إذاعة صوت العرب في العاصمة المصرية القاهرة. وفي عام 1886: إقامة تمثال الحرية في ولاية نيويورك الأمريكية. وفي عام 1837: تدشين أول خط للسكة الحديدية طويلة المدى في العالم يربط بين برمنغهام وليفربول بإنجلترا.
انتصار طفلة على سرطان المخ.

انتصار طفلة في عمر السابعة على سرطان المخ

لا يزال يوجد في حياتنا قصص بطولة صغيرة لم تُحك بعد، فعندما ترى طفلة صغيرة تحارب مرضًا شاقا يقتل براءتها وكل ما فيها من قوة، عليك أن تتعلم الإرادة منها، تتعلم كيف تنظر إلى الحياة بعين قادرة على التغلب والانتصار، فالاستسلام ليس من شيم الأقوياء، والدليل على ذلك ما فعلته الطفلة روكسان نايت البالغة من العمر سبعة أعوام عندما استطاعت التغلب على سرطان المخ بعد رحلة طويلة من العلاج والجراحات التي قام بها الأطباء، لذا لا تستسلم فالانتصار على المرض يحتاج فقط إلى الصبر، نقلًا عن "dailymail".
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