اعتقدت أننا عام 1860.. التهاب المخ يفقد سيدة ذاكرتها

عندما تعرضت لبعض الأعراض التي تشبه الإنفلونزا، كان زوجها يعتقد أنها أصيبت بالاكتئاب، حيث توقفت عن الضحك ولم تستطع أن تهتم بنفسها كما كانت تفعل دائما
تخيل معي أنك تستيقظ في أحد الأيام لتجد نفسك لا تستطيع التعرف على أهلك وأصدقائك وحتى لا تعرف المكان الذين تعيش فيه، وهذا ما حدث بالفعل مع فيكي هاركنس، 29 سنة بإنجلترا، كما اعتقدت أنها في عام 1860 بعد أن تسببت حالة نادرة في تضخم دماغها، حيث لم تتذكر من كانت أو كيفية القيام بالمهام الأساسية مثل تنظيف أسنانها أو ربط الحذاء.
بدأت مشاكلها في مارس 2016 بأعراض تشبه الإنفلونزا وأسبوع من النوبات، وأظهرت الفحوصات أنها مصابة بالتهاب الدماغ، وهي حالة تهدد حياتها في كثير من الأحيان بسبب عدوى فيروسية، وتم نقلها إلى المستشفى لمدة ثلاثة أشهر.
في الوقت الذي تعرضت فيه للغيبوبة، وعندما استيقظت استعادت 80% من ذاكرتها، لكنها لا تزال لا تتذكر يوم زفافها عام 2015، كما أنها كشفت عن مدى صحتها ولياقتها البدنية حتى شهر مارس في عام 2016، وذلك وفقا لما ذكره موقع الديلي ميل البريطاني.
عندما تعرضت لبعض الأعراض التي تشبه الإنفلونزا، كان زوجها يعتقد أنها
في الوقت الذي تعرضت فيه للغيبوبة، وعندما استيقظت استعادت 80% من ذاكرتها، لكنها لا تزال لا تتذكر يوم زفافها عام 2015، كما أنها كشفت عن مدى صحتها ولياقتها البدنية حتى شهر مارس في عام 2016، وذلك وفقا لما ذكره موقع الديلي ميل البريطاني.
عندما تعرضت لبعض الأعراض التي تشبه الإنفلونزا، كان زوجها يعتقد أنها أصيبت بالاكتئاب، حيث توقفت عن الضحك ولم تستطع أن تهتم بنفسها كما كانت تفعل دائما، كما أنها كانت تنسى الكثير من الأشياء، وبعدما عانت من النوبات المتكررة، أصبح الأطباء متعجبين من حالتها، ثم نقلت إلى مستوصف كمبرلاند في كارلايل.
أخذ الأطباء عينة من السائل الموجود بالعمود الفقري للاختبار، وبعدما تم الكشف عن وجود التهاب في الدماغ، ولا يعرفون السبب الحقيقي وراء هذا الأمر، حيث افترض الأطباء وجود مشكلة بداخل الجهاز المناعي نتيجة اكتشافهم أن جسمها ينتج الكثير من كرات الدم البيضاء.
بعد فترة وجيزة من دخول المستشفى، تدهورت أعضاؤها، فعندما يتورم المخ، فإنه يضغط لأسفل على جذع الدماغ، الذي يتحكم في الوظائف الحيوية مثل التنفس والدورة الدموية، كما يمكن أن يؤدي الضغط على جذع الدماغ إلى توقفه عن العمل، لذا أجبر الأطباء على وضع السيدة هاركنس في غيبوبة مستحثة لمدة أسبوع للسماح لعقلها بالتعافي من التورم.
تقول جمعية التهاب الدماغ إن هناك أنواعًا مختلفة من التهاب الدماغ، وبعضها شديد الخطورة حيث تقتل ما بين 10 إلى 30% من المرضى، كما أوضح الأطباء لعائلتها أنه يجب الاستعداد للأسوأ فقد تصاب بالإعاقة بسبب تدمير الخلايا العصبية مما يتسبب في تلف في الدماغ وتأثيرات طويلة المدى مثل تقلب المزاج والتعب ومشكلات في الكلام.
عندما استيقظت هاركنز من الغيبوبة، اختفت ذاكرتها قصيرة وطويلة الأمد وكانت بحاجة إلى رعاية على مدار الساعة، حيث قالت:«في البداية لم أستطع الكلام، كما كان الأمر غريبا فعلى الرغم أنني تعرفت على عائلتي وأصدقائي، لكن لم يعد بإمكاني التحكم في جسدي، لذا كان علي استخدام قسطرة».
بعد 3 أشهر من الاستيقاظ عادت إلى منزلها، لكنها كانت تملك مذكرة تكتب فيها ما حدث في اليوم الماضي وتقرأها، وأوضحت: «لم أستطع تذكر أي شيء منذ طفولتي، كأن تم مسح ذاكرتي، كما اعتدت العزف على الجيتار وكتابة الأغاني الصغيرة، لكنني لم أستطع القيام بذلك بعد الآن».
قررت هانكس في أكتوبر 2016 أن تدرب عقلها، كما استخدمت «جي بي إس» للوصول إلى الأماكن والقيام بذلك بشكل تدريجي، وإعادة تعلم كل الأشياء المنسية، كما كان عليها أن تتعلم طريقة ربط الحذاء وتنظيف أسنانها.
بدأت ذكرياتها في العودة، لكنها كانت مضطربة، كما كانت عازمة على إعادة بناء شخصيتها، وقررت أن تجرب التزلج على الجليد لأنها فعلته في طفولتها، ووجدت مدربا ومن ثم قررت المشاركة في بطولة التزلج البريطانية.
في أبريل من هذا العام، شاركت هاركنس في فئة ما قبل البرونزية، التي عقدت في شيفيلد، بعد 3 سنوات من إقامتها في المستشفى.
وهي الآن ترفع مستوى الوعي بمرض التهاب الدماغ كما أنها تنظم يومًا خيريًا ممتعًا لجمع الأموال لصالح مستوصف نيوكاسل فيكتوريا الملكي، وهو المستشفى الذي أنقذ حياتها.
كما وصفت زوجها بالشخص الذي تثق فيه طوال حياتها، حيث كان يحميها طوال فترة مرضها وجعلها تشعر بالأمان.