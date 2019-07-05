اعتقدت أننا عام 1860.. التهاب المخ يفقد سيدة ذاكرتها

عندما تعرضت لبعض الأعراض التي تشبه الإنفلونزا، كان زوجها يعتقد أنها أصيبت بالاكتئاب، حيث توقفت عن الضحك ولم تستطع أن تهتم بنفسها كما كانت تفعل دائما

تحرير:فيروز ياسر ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

امرأة تعاني من التهاب الدماغ

تخيل معي أنك تستيقظ في أحد الأيام لتجد نفسك لا تستطيع التعرف على أهلك وأصدقائك وحتى لا تعرف المكان الذين تعيش فيه، وهذا ما حدث بالفعل مع فيكي هاركنس، 29 سنة بإنجلترا، كما اعتقدت أنها في عام 1860 بعد أن تسببت حالة نادرة في تضخم دماغها، حيث لم تتذكر من كانت أو كيفية القيام بالمهام الأساسية مثل تنظيف أسنانها أو ربط الحذاء. بدأت مشاكلها في مارس 2016 بأعراض تشبه الإنفلونزا وأسبوع من النوبات، وأظهرت الفحوصات أنها مصابة بالتهاب الدماغ، وهي حالة تهدد حياتها في كثير من الأحيان بسبب عدوى فيروسية، وتم نقلها إلى المستشفى لمدة ثلاثة أشهر.

في الوقت الذي تعرضت فيه للغيبوبة، وعندما استيقظت استعادت 80% من ذاكرتها، لكنها لا تزال لا تتذكر يوم زفافها عام 2015، كما أنها كشفت عن مدى صحتها ولياقتها البدنية حتى شهر مارس في عام 2016، وذلك وفقا لما ذكره موقع الديلي ميل البريطاني. عندما تعرضت لبعض الأعراض التي تشبه الإنفلونزا، كان زوجها يعتقد أنها