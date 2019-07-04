فلكيا.. السبت الموافق 10 أغسطس وقفة عرفات

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م

عيد الأضحى

قال الدكتور محمد غريب، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن أول أيام شهر ذى الحجة فلكيا هو الجمعة 2 أغسطس، وبذلك يكون يوم عرفة السبت 10 أغسطس. وأوضح غريب، فى تصريحات له، أن أول أيام عيد الأضحى سيكون الأحد 11 أغسطس، مؤكدًا أن الدول العربية والإسلامية ستنتظر إعلان الرياض موعد غرة ذى الحجة، ومن ثم تحديد وقفة عرفة لارتباط ذلك بشعائر الحج. وطبقا لما أعلنه، فمن المتوقع أن تكون الإجازة بدءًا من السبت 10 أغسطس الذي يوافق -فلكيا- يوم عرفة، ثم 4 أيام عيد الأضحى المبارك، من الأحد 11 أغسطس حتى الأربعاء، 14 من الشهر ذاته.

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