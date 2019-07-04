نائب يطالب بمسائلة رئيس الوزراء بسبب هدم دار المعارف

تحرير:أحمد جاد ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

استنكر تامر عبد القادر عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، في طلب احاطة تقدم به للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قرار إدراج مبنى مؤسسة دار المعارف ضمن خطة مثلث ماسبيرو، واستثناء فندق شهير بمنطقة كورنيش النيل، وكذا جراج ماسبيرو، قائلا إن الإدراج سيهدر الملايين على الدولة، إذ إن دار المعارف بها مطابع لا تقل قيمتها السوقية عن 450 مليون جنيه، ولا يمكن نقلها إلى مكان آخر، وفي حالة النقل سيتم بيعها بنظام "الخردة"، بالإضافة إلى أن النقل سيفقدها قيمتها الإنتاجية والاقتصادية، معلنا رفضه إدارج دار المعارف ضمن مخطط ماسبيرو.

وطالب عبد القادر بمساءلة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزيري الإسكان والمرافق، والتنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، بشأن محاولة وأد تاريخ إعلامي لأقدم مؤسسات النشر بالوطن العربي، والتي أنشئت عام 1890، وشارك في تأسيسها وإدارتها أعلام الفكر والثقافة في مصر والوطن العربى، فضلا عن ترأس لجنة النشر بها الدكتور