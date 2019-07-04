رياضة

رومينيجه يحدد موعد اعتزال العمل في بايرن ميونيخ

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م
كارل هاينز رومينيجه - الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ
كارل هاينز رومينيجه - الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ
رفض كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، الانتقادات الموجهة لهيكل الفريق البافاري، مؤكدًا أن المزج بين عنصري الشباب والخبرة أسهم في التتويج بلقب الدوري الألماني. وقال رومينيجه لمجلة 51 التابعة لبايرن ميونيخ: "كان علينا تحمل المناقشات المتعلقة بعملية إعادة البناء بشكل أكبر، ففريقنا يضم مزيجا جيدا، ولا يمكن تحقيق إعادة البناء من خلال لاعبين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 و20 عامًا داخل الملعب، ولا يمكن القيام بذلك في خطوة واحدة، لأنك تحمل الشباب قدرا كبيرا من المسؤولية".
وتابع الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ: "مزيجنا كان له الأفضلية على دورتموند في نهاية الموسم الماضي، فخبرة لاعبين بأعينهم أتت بثمارها نحو التتويج باللقب مرة أخرى". ونجح بايرن ميونيخ في تحويل تأخره بفارق تسع نقاط عن بروسيا دورتموند ليتوج بلقب الدوري الألماني "بوندسليجا" للمرة الـ29 عبر تاريخه ولقب
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الإسماعيلي يعاقب محمد عواد لهذا السبب

كشف صبري المنياوي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن غياب محمد عواد حارس مرمى الدراويش، عن تدريبات الفريق الجماعية، وقال المنياوي، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يتم توقيع عقوبة مالية على اللاعب صاحب الـ(26 عامًا) بسبب غيابه، وسيتم عمل مذكرة وتقديمها لإبراهيم عثمان رئيس النادي، وأوضح مدير الكرة، أنه لا يعلم شيئا عن اللاعب ولا أسباب غيابه، مشيرًا إلى الإسماعيلي يملك حراس مرمى متميزين، يستطيع بهم المنافسة في المباريات.
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باكستر يتحدث عن مشكلة الجماهير قبل مواجهة الفراعنة

تحدث الإنجليزي ستيوارت باكستر، مدرب مُنتخب جنوب إفريقيا، عن استعدادت فريقه لمواجهة الفراعنة ضمن مباريات دور الستة عشر في بطولة كأس أمم إفريقيا، والمقرر لها يوم السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي. وقال باكستر في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي: "اختيارات الفريق دائما ما تكون بمثابة المشكلة للجماهير، وأيضا بالنسبة لي، لأن الأمر يظل متعلقا بالرأي ووجهة النظر. حال قمت بسؤال مدربي الدوري المحلي في جنوب أفريقيا، فربما يكون لكل منهم رأي مختلف ومُغاير عن الآخر".
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ديسابر عن مواجهة السنغال: لا نخشى أحدا

قال الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، إن الفريق واجه الكثير من التحديات قبل خوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، مؤكدًا صعوبة مباراة الغد أمام السنغال، ضمن دور الـ16 بالبطولة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن أوغندا تمتلك الأفضلية بسبب اللعب على استاد القاهرة أكثر من مرة، وتحدث ديسابر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، قائلا: "مباراة السنغال تحد كبير للاعبي أوغندا، وأسود التيرانجا من أكبر منتخبات القارة الإفريقية لكننا سنلعب ولا نخشى أحدا".
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هازارد-ريال-مدريد

الميركاتو.. 240 صفقة حسمت بـ1.9 مليار يورو

بدأت اليوم رسميا سوق الانتقالات الصيفية في كل الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، ومع ذلك فهناك العديد من الأندية حسمت صفقاتها، والتي وصلت إلى 240 صفقة في القارة الأوروبية بقيمة 1.9 مليار يورو، ففي الدوري الإسباني تمت 57 صفقة أبرزها انتقال إيدين هازارد إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو، بينما تبادل برشلونة مع فالنسيا حارس مرماه ياسبر سيليسين بالحارس الآخر نيتو، وأنفقت الأندية الإسبانية حتى الآن 700 مليون يورو، أما أبرز الصفقات في الدوري الألماني فهي انتقال لوكاس هيرنانديو إلى بايرن ميونيخ من أتلتيكو مدريد، وعودة ماتس هوملز إلى بروسيا دورتموند.
بايرن-ميونخ

رابطة الدوري الألماني تعلن جدول مباريات البوندسليجا

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، جدول مباريات الدوري لموسم 2019- 2020، الذي يفتتح بلقاء بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري، أمام هرتا برلين في 16 أغسطس المقبل. وبعد خوض المباراة الأولى أمام هرتا برلين، يحل بايرن ميونيخ في المرحلة الثانية ضيفًا على شالكه، وصيف بطل الدوري الألماني (بوندسليجا) عام 2018. وكذلك يستهل بوروسيا دورتموند مشواره في الموسم الجديد على ملعبه، حيث يستضيف أوجسبورج في المرحلة الأولى، لكنه سيحل ضيفا على كل من شالكه وبايرن ميونيخ في أواخر أكتوبر ومنتصف نوفمبر المقبلين.
بوروسيا-دورتموند (1)

صفقة دورتموند تتصدر عناوين الصحف الألمانية

سيطرت صفقة انتقال المدافع الألماني المخضرم ماتس هوميلز، من صفوف فريق بايرن ميونخ إلى بروسيا دورتموند، على صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الخميس، حيث أبرزت صحيفة "بيلد" على صدر غلافها انتقال هوميلز إلى دورتموند، بصفقة بلغت 38 مليون يورو، شاملة الحوافز الإضافية. أما صحيفة «Westfalenpost» فجاءت بعنوان «العائد»، في إشارة لعودة صاحب الـ30 عامًا إلى دورتموند بعد 3 سنوات على رحيله في الوقت الذي خرجت فيه صحيفة «Kolner stadt-Anzeiger» بعنوان "عودة هوميلز المذهلة إلى دورتموند"، مشيرة إلى نجاح دورتموند في تعزيز خط دفاعه بصفقة من العيار الثقيل.
بوروسيا دورتموند (1)

دورتموند يعلن عودة ماتس هوملز من بايرن ميونيخ

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدافع ماتس هوملز، من صفوف بايرن ميونيخ، حيث نشر نادي بروسيا دورتموند بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت وحساباته الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك- تويتر» أكد فيه عودة ماتس هوملز إلى صفوفه من جديد. وكانت بعض وسائل الإعلام الألمانية قد كشفت تفاصيل صفقة عودة ماتس هوملز إلى بروسيا دورتموند مجددا، فذكرت "بيلد" الألمانية أن المدافع الألماني وقع على عقد مدته 3 سنوات مع فريق ملعب سيجنال أدونا بارك.
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