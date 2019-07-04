رومينيجه يحدد موعد اعتزال العمل في بايرن ميونيخ

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

كارل هاينز رومينيجه - الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ

رفض كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، الانتقادات الموجهة لهيكل الفريق البافاري، مؤكدًا أن المزج بين عنصري الشباب والخبرة أسهم في التتويج بلقب الدوري الألماني. وقال رومينيجه لمجلة 51 التابعة لبايرن ميونيخ: "كان علينا تحمل المناقشات المتعلقة بعملية إعادة البناء بشكل أكبر، ففريقنا يضم مزيجا جيدا، ولا يمكن تحقيق إعادة البناء من خلال لاعبين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 و20 عامًا داخل الملعب، ولا يمكن القيام بذلك في خطوة واحدة، لأنك تحمل الشباب قدرا كبيرا من المسؤولية".

وتابع الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ: "مزيجنا كان له الأفضلية على دورتموند في نهاية الموسم الماضي، فخبرة لاعبين بأعينهم أتت بثمارها نحو التتويج باللقب مرة أخرى". ونجح بايرن ميونيخ في تحويل تأخره بفارق تسع نقاط عن بروسيا دورتموند ليتوج بلقب الدوري الألماني "بوندسليجا" للمرة الـ29 عبر تاريخه ولقب

وتابع الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ: "مزيجنا كان له الأفضلية على دورتموند في نهاية الموسم الماضي، فخبرة لاعبين بأعينهم أتت بثمارها نحو التتويج باللقب مرة أخرى".



ونجح بايرن ميونيخ في تحويل تأخره بفارق تسع نقاط عن بروسيا دورتموند ليتوج بلقب الدوري الألماني "بوندسليجا" للمرة الـ29 عبر تاريخه ولقب الكأس للمرة الـ19، والثنائية للمرة الـ12.



وأكد كارل هاينز رومينيجه رغبته في اعتزال العمل في بايرن ميونيخ عندما ينتهي عقده في 2021، لكي يفسح المجال للحارس السابق للفريق، أوليفر كان، لتولي منصب الرئيس التنفيذي.



يشار إلى أن رئيس بايرن ميونيخ أولي هونيس، حث المدير الرياضي للنادي، حسن صالح حميديتش، على الاستمرار بكل قوة في البحث عن لاعبين موهوبين، لضمهم إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل.

