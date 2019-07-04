وفاة مكرم جاد الكريم صاحب صور اغتيال السادات

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م

مكرم جاد الكريم

توفي، اليوم الخميس، المصور العالمي مكرم جاد الكريم، عن عمر ناهز الـ80 عاما، وتقام صلاة الجنازة في دار الخدمات، الملحقة بكنيسة السيدة العذراء بالزيتون، في الساعة الواحدة ظهر اليوم، وذلك بعد أنه مر في حياته بمحطات شهيرة، إذ كان مراسلا حربيا ومصورا عسكريا بـ"أخبار اليوم"، وغطى حرب اليمن، حرب الاستنزاف، حرب تشاد، حرب الخليج، حرب أكتوبر، ونال شهرته الواسعة ومعرفة العالم به كمصور بعد تصويره لحظة اغتيال الرئيس أنور السادات في أحداث المنصة، وكرمته العديد من الجهات العالمية.

حصد جاد الكريم الكثير من الجوائز، ومنها: جائزة "وورلد برس فوتو" عن صوره لاغتيال السادات، جائزتين من نقابة الصحفيين 1987 و1988، جائزة التفوق الصحفي من نقابة الصحفيين 1981، جائزة أحسن صور صحفية في حرب البوسنة 1986 من القوات المسلحة، جائزة القوات المسلحة لأفضل صور صحفية عام 1993،ـ جوائز عالمية من