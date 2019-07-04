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عنصرية إسرائيل ضد يهود إثيوبيا مسلسل لا ينتهي

حمل المتظاهرون الإثيوبيون في إسرائيل بعد مقتل أحدهم، لافتات تحمل شعارات «هذه عقوبة دون محاكمة، لا يوجد فرق بين الدم والدم، لا يوجد أسود ولا أبيض، إننا جميعًا بشر»
تحرير:وفاء بسيوني ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
مظاهرات يهود إثيوبيا
مظاهرات يهود إثيوبيا
سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشباب من أصول إثيوبية داخل تل أبيب، فلم تكن الجريمة التي شهدتها إسرائيل بعد تصفية شاب من أصول إثيوبية مؤخرا هي الأولى من نوعها، فقد سبقها الكثير من الجرائم المماثلة في حق هذه الفئة. مقتل شاب إثيوبي، الأحد الماضي، على يد شرطي إسرائيلي لم يكن في مهمة عمل، أثار غضبا كبيرا في أوساط اليهود الإسرائيليين من ذوي الأصول الإثيوبية، وخرج حشد كبير منهم في مظاهرات تنديدًا بالعنصرية الممنهجة ضدهم، وتواصلت الاحتجاجات منذ الإثنين الماضي.
وقتل الشاب الذي يدعى "سلمون تيكا" (19 عاما) مساء الأحد في بلدة كريات حاييم بشمال مدينة حيفا الساحلية، وأثار مقتله غضبا في أوساط اليهود الإثيوبيين في إسرائيل، والذين قالوا إن شبابهم يعيش في خوف دائم من مضايقات الشرطة لأنهم من ذوي البشرة السوداء. شرطة الاحتلال زعمت أن الضابط رأى اقتتالا بين الشبان في
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مظاهرات-يهود-الفلاشا-في-إسرائيل (1)

صحف إسرائيلية لنتنياهو: «العنصرية ليست غريبة عليك»

لم تتوقع إسرائيل أن احتجاجات الإثيوبين على مدار الأيام القليلة الماضية، في أعقاب مقتل شاب مراهق على أيدي ضابط شرطة خارج الخدمة، أن تصل إلى مستويات من العنف والتوتر خلال الساعات القليلة الماضية. وعلى الرغم من محاولات إسرائيل إظهار أن الاحتجاجات المرتبطة بوفاة سليمان تيكا، البالغ من العمر 19 عامًا، تبدو ردا على عنف الشرطة في التعامل مع الإثيوبيين، فإن المتظاهرين يرون أيضًا أن الأزمة لا تخلو من العنصرية، والتي يتعرض لها أفراد المجتمع الإثيوبي الإسرائيلي يوميًا.
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150 ألفا من يهود الفلاشا يواصلون التظاهر بتل أبيب

يواصل آلاف الإسرائيليين من أصول إثيوبية المعروفين بيهود "الفلاشا" التظاهرات، اليوم الخميس، احتجاجا على مقتل شاب إثيوبي، يوم الأحد الماضي، واندلعت مشادات بين المحتجين والقوات الإسرائيلية، إثر الاحتجاجات التي تسببت في إغلاق شوارع كبرى في تل أبيب، وعدة مدن أخرى. وتستمر احتجاجات "الفلاشا"، البالغ أعدادهم نحو 150 ألفا، موزعين على 19 بلدة، يعيشون في أحياء فقيرة ومهملة، لليوم الثالث على التوالي، وسط اتهامات للشرطة والسلطات الإسرائيلية بالعنصرية، والتحريض عليهم، وذلك بحسب ماذ كرته "وكالة الأنباء الفلسطينية".
دونالد ترامب

إيران تعلن شروط الحوار مع الولايات المتحدة

قالت إيران، اليوم الخميس، إنه إذا رفعت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات عنها، فطهران وواشنطن يمكن أن يشرعا في حوار، بشرط أن يسمح المرشد، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. وفي يونيو الماضي، صرح نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية حسين علي أميري، بأن بلاد عازمة على بذل كل الجهود للتقليل من آثار العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، موضحا أن فرض عقوبات على وزير الخارجية جواد ظريف، الشخص المسؤول عن العلاقات الدبلوماسية والسياسة الخارجية للبلاد، سيغلق طريق الدبلوماسية في العلاقات بين الدولتين.
احتجاجات في إسرائيل

احتجاجات عنيفة بعد مقتل إثيوبي على يد شرطي بإسرائيل

تشهد إسرائيل احتجاجات عنيفة لمتظاهرين يهود من أصول إثيوبية، وذلك بعد قيام شرطي إسرائيلي بقتل شاب إثيوبي الأصل بالرصاص يوم الأحد الماضى. وبحسب موقع «روسيا اليوم»، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم تفريق المتظاهرين واعتقال عدد منهم. وأظهرت مقاطع فيديو، تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعى، عمليات تكسير واسعة النطاق نفذها المتظاهرون، طالت سيارات الشرطة. جاء ذلك فى إطار تصعيد أبناء الطائفة اليهودية الإثيوبية «الفلاشا»، الذين تظاهروا قبالة مركز الشرطة في حيفا.
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مظاهرات-يهود-الفلاشا-في-إسرائيل (1)

صحف إسرائيلية لنتنياهو: «العنصرية ليست غريبة عليك»

لم تتوقع إسرائيل أن احتجاجات الإثيوبين على مدار الأيام القليلة الماضية، في أعقاب مقتل شاب مراهق على أيدي ضابط شرطة خارج الخدمة، أن تصل إلى مستويات من العنف والتوتر خلال الساعات القليلة الماضية. وعلى الرغم من محاولات إسرائيل إظهار أن الاحتجاجات المرتبطة بوفاة سليمان تيكا، البالغ من العمر 19 عامًا، تبدو ردا على عنف الشرطة في التعامل مع الإثيوبيين، فإن المتظاهرين يرون أيضًا أن الأزمة لا تخلو من العنصرية، والتي يتعرض لها أفراد المجتمع الإثيوبي الإسرائيلي يوميًا.
مظاهرات-يهود-الفلاشا-في-إسرائيل (3)

150 ألفا من يهود الفلاشا يواصلون التظاهر بتل أبيب

يواصل آلاف الإسرائيليين من أصول إثيوبية المعروفين بيهود "الفلاشا" التظاهرات، اليوم الخميس، احتجاجا على مقتل شاب إثيوبي، يوم الأحد الماضي، واندلعت مشادات بين المحتجين والقوات الإسرائيلية، إثر الاحتجاجات التي تسببت في إغلاق شوارع كبرى في تل أبيب، وعدة مدن أخرى. وتستمر احتجاجات "الفلاشا"، البالغ أعدادهم نحو 150 ألفا، موزعين على 19 بلدة، يعيشون في أحياء فقيرة ومهملة، لليوم الثالث على التوالي، وسط اتهامات للشرطة والسلطات الإسرائيلية بالعنصرية، والتحريض عليهم، وذلك بحسب ماذ كرته "وكالة الأنباء الفلسطينية".
مسيرات-العودة-في-فلسطين (2)

الصين توضح موقفها من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

دعا نائب المبعوث الصيني الدائم بالأمم المتحدة "وو هاي تاو" إلى الالتزام بحل الدولتين في التعامل مع قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال تاو في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الجمعة، إن "حل الدولتين هو الطريق الصحيح الوحيد لحل المسألة الفلسطينية الإسرائيلية، ويجب على المجتمع الدولي العمل على أساس مبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لتسهيل وجود حل شامل وعادل ودائم للمسألة الفلسطينية مع رؤية إقامة دولة فلسطينية بسيادة كاملة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
نتنياهو-ترامب

لماذا لم يدع ترامب إسرائيل لقمة البحرين؟

تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، تستضيف العاصمة البحرينية المنامة، في يومي 25 و26 من شهر يونيو الجاري، ورشة اقتصادية بدعوة من الولايات المتحدة. الورشة، تعد هي الخطوة الأولى التي تمثل الشق الاقتصادي من خطة السلام المقترحة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين فلسطين وإسرائيل، والمعروفة باسم "صفقة القرن". إلا أن العديد من التقارير الإعلامية تحدثت عن عدم مشاركة أي جانب إسرائيلي في المؤتمر، وهو ما يعني غياب الجانبين المعنيين بالقضية، بعد إعلان السلطة الفلسطينية مقاطعتها للمؤتمر.
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