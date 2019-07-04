عنصرية إسرائيل ضد يهود إثيوبيا مسلسل لا ينتهي

حمل المتظاهرون الإثيوبيون في إسرائيل بعد مقتل أحدهم، لافتات تحمل شعارات «هذه عقوبة دون محاكمة، لا يوجد فرق بين الدم والدم، لا يوجد أسود ولا أبيض، إننا جميعًا بشر»

تحرير:وفاء بسيوني ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشباب من أصول إثيوبية داخل تل أبيب، فلم تكن الجريمة التي شهدتها إسرائيل بعد تصفية شاب من أصول إثيوبية مؤخرا هي الأولى من نوعها، فقد سبقها الكثير من الجرائم المماثلة في حق هذه الفئة. مقتل شاب إثيوبي، الأحد الماضي، على يد شرطي إسرائيلي لم يكن في مهمة عمل، أثار غضبا كبيرا في أوساط اليهود الإسرائيليين من ذوي الأصول الإثيوبية، وخرج حشد كبير منهم في مظاهرات تنديدًا بالعنصرية الممنهجة ضدهم، وتواصلت الاحتجاجات منذ الإثنين الماضي.

وقتل الشاب الذي يدعى "سلمون تيكا" (19 عاما) مساء الأحد في بلدة كريات حاييم بشمال مدينة حيفا الساحلية، وأثار مقتله غضبا في أوساط اليهود الإثيوبيين في إسرائيل، والذين قالوا إن شبابهم يعيش في خوف دائم من مضايقات الشرطة لأنهم من ذوي البشرة السوداء. شرطة الاحتلال زعمت أن الضابط رأى اقتتالا بين الشبان في

وقتل الشاب الذي يدعى "سلمون تيكا" (19 عاما) مساء الأحد في بلدة كريات حاييم بشمال مدينة حيفا الساحلية، وأثار مقتله غضبا في أوساط اليهود الإثيوبيين في إسرائيل، والذين قالوا إن شبابهم يعيش في خوف دائم من مضايقات الشرطة لأنهم من ذوي البشرة السوداء.



شرطة الاحتلال زعمت أن الضابط رأى اقتتالا بين الشبان في مكان قريب وحاول الفصل بينهم، وجاء في بيان للشرطة: "بعد أن عرف الضابط عن نفسه بدأ الشبان يلقون الحجارة عليه، وقام الشرطي بإطلاق النار بعدما شعر بأن حياته في خطر"، بحسب "الفرنسية".



هذا الحادث لا يعد الأول من نوعه، فغالبا ما تشهد المدن الإسرائيلية احتجاجات من طرف اليهود ذوي الأصول الإثيوبية ضد التمييز، وتتخلل احتجاجات الإثيوبيين مظاهرات حاشدة يتبعها إغلاق للطرقات وإضرام النار في المتاجر فضلا عن شن هجمات على الشرطة والتهديد بالانتحار في حال عدم تلبية طلباتهم.

لماذا أعادت إسرائيل توطين جماعة الفلاشا الإثيوبية؟



في يناير الماضي، اندلعت أعمال احتجاجات بعد حادث مماثل، أطلق خلاله شرطي إسرائيلي النار على شاب إثيوبي الأصل، يدعى يهودا بيادغا، ما أدى إلى مقتله، بعد أن لاحظ أنه يركض صوبه حاملا سكينًا، قبل أن يتبين أن الشاب يعاني من إعاقة ذهنية، فلم يفكر الشرطي، فقد كان بالإمكان التعامل مع الأمر بشكل آخر وتجنب قتله، في إشارة إلى التمييز الذي يمارَس بحق أبناء الأصول الإثيوبية.

عقوبة دون محاكمة

قادة اليهود الإثيوبيين قالوا إن سلمون تيكا قتل بسبب لون بشرته، وحمل المتظاهرون، الذين خرجوا في الاحتجاجات المستمرة، لافتات تحمل شعارات: "هذه عقوبة دون محاكمة"، "لا يوجد فرق بين الدم والدم"، "يسقط تعسف الشرطة"، "لا يوجد أسود ولا أبيض، إننا جميعا بشر".

وزير الأمن العام جلعاد أردان، أعرب عن حزنه لوفاة الفتى الإثيوبى وأصر على أن المتظاهرين لهم الحق فى التظاهر، لكنه حذر من أن تتحول المظاهرات إلى عنف مرة أخرى، معربا عن تخوفه من الفوضى والانفلات الأمنى فى البلاد، وسط توقع المزيد من الاحتجاجات.

المنظمة الإسرائيلية "فيدال" التي تنادي بالدمج الكامل لليهود الإثيوبيين في المجتمع الإسرائيلي، ترى أن العائدين من إثيوبيا يشكلون أنفسهم تمييزا، ما يشكل في المقام الأول مظاهر العنصرية.



وتضيف المنظمة: "من غير المعقول أن في عام 2019، يشعر رجل إثيوبي ولد في إسرائيل بعدم الأمان في الشارع، ولكن هذا هو بالضبط ما يحدث اليوم في المناطق والمجتمعات التي يتركز فيها العائدون الإثيوبيون"، وفقا لـ"سبوتنيك".

وتتبنى الجالية الأرثوذكسية المتطرفة في إسرائيل، التمييز العنصري ضد العائدين من إثيوبيا، على أساس ديني قائلة: "البعض منهم مسيحيون وليسوا يهودًا".

رفض وإبعاد

رفض معظم رؤساء وزراء إسرائيل، وعلى رأسهم ديفيد بن غوريون وموشيه شاريت وليفي إشكول وغولدا مائير، هجرة اليهود الإثيوبيين الجماعية إلى إسرائيل، ووصل الأمر، في بعض الأحيان، إلى إبعاد من وصلوا إلى إسرائيل بالفعل خلال تلك الأعوام بحجة أنهم لا ينطبق عليهم "قانون العودة" وأنهم "نصارى".

ونبعت معارضة المسؤولين الإسرائيليين لهجرة "اليهود الشرقيين" أو "يهود الفلاشا" كما يطلق عليهم، إلى إسرائيل، من موقفهم الديني.

«الفلاش مورا» تشتعل ضد عنصرية إسرائيل بعد قتل إثيوبي

ويحافظ يهود إثيوبيا، عبر تاريخهم الطويل، على تقاليدهم الخاصة، رغبةً منهم في "العودة" يوما ما إلى إسرائيل، متمسكين بمعتقدهم عن "أرض الميعاد"، ففي معبد صغير بحي "لام بيرت"، مجاور للسفارة الإسرائيلية في العاصمة أديس أبابا، تركز جماعة من اليهود صباح كل يوم أحد، صلواتها ودعواتها على أمل تحقيق حلم الهجرة أو العودة إلى ديارهم الأصلية، بحسب اعتقادهم.







إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين وافق على تطبيق "قانون العودة" عليهم عام 1975، وبدأت الهجرة الجماعية في الفترة بين عامي 1979 و1990، إذ وصل 16 ألف يهودي إثيوبي إلى إسرائيل، في أكثر من عملية سرية عرفت واحدة منها باسم "عملية موسى"، وتلتها "عملية سليمان" بين عامي 1990 و1991.

وفي عام 2012 عينت إسرائيل، لأول مرة في تاريخها، سفيرة لها من أصول إثيوبية لتكون مبعوثتها الدبلوماسية إلى إثيوبيا.

وجماعة الفلاشا أو يهود الفلاشا هم الكنية العبرية لـ"يهود بيتا إسرائيل"، ومعظمهم حاليا من أصول إثيوبية، وهم السلالة التي تركت التعاليم الدينية أو تحولت إلى النصرانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.





وفي أكتوبر الماضي وافقت حكومة الاحتلال على جلب جماعة "يهود الفلاشا" إلى إسرائيل، بعد محاولتها بالاتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاء عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم.

150 ألفا من يهود الفلاشا يواصلون التظاهر بتل أبيب

وقال وزير المالية موشيه كاحلون حينها إن دولة الاحتلال سعيدة بامتصاص كل شخص تحق له الهجرة إلى إسرائيل، إلا أن دولة الاحتلال مستمرة في سياستها العنصرية المعادية لكل مَن له أصول إثيوبية.