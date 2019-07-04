مدرب الأهلي يعدد مكاسب ودية «المتحدة»

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

محمد يوسف

قال محمد يوسف، المدرب العام بالنادي الأهلي، إن ودية «المتحدة» التي خاضها الفريق أمس الأربعاء، حققت العديد من الأهداف الفنية التي سعى إليها الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي؛ ويأتي في مقدمتها تجربة جميع عناصر الفريق في أول مباراة ودية مع بداية فترة الإعداد للمرحلة المهمة المقبلة، وأضاف يوسف أن الجهاز الفني كان حريصا على إقامة المباراة أمس على أربعة أشواط؛ من أجل منح الفرصة للجهاز الفني لرؤية جميع العناصر داخل الملعب بعد مشاركة الجميع طوال الأيام الماضية في خوض التدريبات بشكل يومي، وعلى فترتين صباحية ومسائية في بعض الأيام.

وأوضح أن المباراة الودية مع المتحدة، أتاحت للجهاز الفني متابعة العناصر الشابة التي تتواجد مع الفريق منذ بداية فترة الإعداد والتي تمثل إضافة كبيرة للفريق لما تملكه من قدرات يتطلع الجهاز الفني إلى الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما أظهرت هذه العناصر قدرات فنية وبدنية وسمات شخصية تؤكد أنها

وأوضح أن المباراة الودية مع المتحدة، أتاحت للجهاز الفني متابعة العناصر الشابة التي تتواجد مع الفريق منذ بداية فترة الإعداد والتي تمثل إضافة كبيرة للفريق لما تملكه من قدرات يتطلع الجهاز الفني إلى الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما أظهرت هذه العناصر قدرات فنية وبدنية وسمات شخصية تؤكد أنها على الطريق الصحيح، وأنها ستكون خير داعم للفريق الأول مستقبلا.



وأشار إلى أن الفريق يحصل اليوم علي راحة سلبية وسيتدرب صباح غد الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، ويطير بعدها إلى إسبانيا لبدء معسكر الإعداد الخارجي الذي يستهدف تجهيز اللاعبين فنيا وبدينا ونفسيا.



وتابع أن معسكر إسبانيا يتضمن عدة مباريات ودية متدرجة المستوى يسعى الجهاز الفني من خلالها إلى تطبيق الفكر الخططي والتكتيكي بشكل عملي والاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة.

