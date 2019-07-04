رياضة

مدرب الأهلي يعدد مكاسب ودية «المتحدة»

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١١ م
محمد يوسف
محمد يوسف
قال محمد يوسف، المدرب العام بالنادي الأهلي، إن ودية «المتحدة» التي خاضها الفريق أمس الأربعاء، حققت العديد من الأهداف الفنية التي سعى إليها الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي؛ ويأتي في مقدمتها تجربة جميع عناصر الفريق في أول مباراة ودية مع بداية فترة الإعداد للمرحلة المهمة المقبلة، وأضاف يوسف أن الجهاز الفني كان حريصا على إقامة المباراة أمس على أربعة أشواط؛ من أجل منح الفرصة للجهاز الفني لرؤية جميع العناصر داخل الملعب بعد مشاركة الجميع طوال الأيام الماضية في خوض التدريبات بشكل يومي، وعلى فترتين صباحية ومسائية في بعض الأيام.
وأوضح أن المباراة الودية مع المتحدة، أتاحت للجهاز الفني متابعة العناصر الشابة التي تتواجد مع الفريق منذ بداية فترة الإعداد والتي تمثل إضافة كبيرة للفريق لما تملكه من قدرات يتطلع الجهاز الفني إلى الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما أظهرت هذه العناصر قدرات فنية وبدنية وسمات شخصية تؤكد أنها
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الإسماعيلي يعاقب محمد عواد لهذا السبب

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مران الأهلي.. ظهور عمار حمدي وعودة «معلول ومحسن»

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون من تدريبات أمس الجمعة، حيث اجتمع مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، وألقى محاضرة نظرية للاعبي الفريق قبل انطلاق المران، وانتظم التونسي علي معلول وصلاح محسن لاعبا الأهلي في مران الفريق مساء اليوم السبت، حيث غاب الثنائي عن تدريبات الفريق الفترة الماضية بعد أن حصلا على راحة سلبية إضافية من الجهاز الفني والإداري.
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الأهلي يكشف عن برنامجه التدريبي قبل السفر لإسبانيا

حدد الجهاز الفني بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، برنامج تدريب الفريق حتى مطلع الأسبوع المقبل، وذلك تزامنا مع توقف النشاط الرياضي لارتباط المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي انطلقت أول من أمس، الجمعة، وتستمر حتى التاسع عشر من يوليو المقبل. وبات من المقرر أن يواصل الفريق تدريباته مساء اليوم الأحد على أن تستمر التدريبات المسائية حتى الأربعاء المقبل، ويتدرب الفريق على فترتين الخميس المقبل، على أن يحصل الفريق على راحة من التدريبات يوم الجمعة ويعاود استئناف التدريبات يوم السبت المقبل.
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عبدالحفيظ: جلسة مع لاسارتي لحسم كل الملفات

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن عقد اجتماع هام غدا الأحد مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق من أجل حسم الكثير من الأمور المهمة، ومنها حسم مكان معسكر الفريق الإعدادي الخارجي وعدد من الأمور الأخرى المتعلقة بالعروض المُقدمة للاعبي للفريق وحسم قائمة الراحلين. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، فور وصوله إلى القاهرة عائدًا من إسبانيا: "سنحسم غدًا مع لاسارتي موعد معسكر الإعداد، حيص نفاضل بين مدينتي مدريد وبرشلونة ".
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مران الأهلي.. غياب الشحات وإصابة مؤمن زكريا

استأنف فريق الكرة بالأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت، عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 25 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباراة رسمية ومشاركة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، وعقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، جلسة مع خالد محمد طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي المُقام على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وعرض عليه تقريرا مفصلا عن حالة اللاعبين المصابين بالفريق وهم سعد سمير وكريم نيديفيد ومحمد محمود وشريف إكرامي، وأوضح للمدير الفني حالة كل لاعب بالفريق، والبرنامج الطبي والبدني المتبع في الفترة الحالية.
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