رامي مالك ليس الأول| مصريون رفضوا دور «شرير هوليوود»

الأمر ليس مقصورا على الفنانين المصريين فقط، ولكن يشمل جميع النجوم فى الوطن العربي، الذين يراودهم حلم «العالمية» والوصول إلى سينما هوليوود والمشاركة مع نجوم عالميين
منذ أمس والجميع يتحدث عن الممثل الأمريكي صاحب الأصول المصرية، رامي مالك، الحاصل على جائزة أوسكار لأفضل ممثل، الذي صرح للموقع الإلكتروني لجريدة The Mirror البريطانية، بأنه اشترط للموافقة على المشاركة في فيلم «جيمس بوند» الجديد، أن لا يقدم فيه بدور الإرهابي العربي «التقليدي».
شرط «مالك» جاء من منطلق خوفه من تشويه صورة العرب والمسلمين، حيث شدد على مخرج العمل كاري فوكنجا، بأن يكون الدور الذي سيجسده ضمن الفيلم بعيدًا كل البعد عن الصورة النمطية التي تظهر للإرهابيين في أفلام هوليوود، وأنهم يأخذون دينهم أو فكرهم مبررًا لارتكاب أعمالهم الإرهابية.
رامى مالك
وقال رامي مالك لصحيفة «The Mirror»: «تحمست للشخصية، لكنْ كان هناك أمر واحد ناقشته مع المخرج كاري فوكنجا، قبل أن أقبل بالعمل، وهو أننا لا يمكننا جعل أفعال الشخصية الإرهابية عائدة إلى أيديولوجية أو دين، قلت للمخرج إذا كنت اخترتني لهذا الأمر (أي لكي يقدم الصورة التقليدية للإرهابي
رامى مالك
وقال رامي مالك لصحيفة «The Mirror»: «تحمست للشخصية، لكنْ كان هناك أمر واحد ناقشته مع المخرج كاري فوكنجا، قبل أن أقبل بالعمل، وهو أننا لا يمكننا جعل أفعال الشخصية الإرهابية عائدة إلى أيديولوجية أو دين، قلت للمخرج إذا كنت اخترتني لهذا الأمر (أي لكي يقدم الصورة التقليدية للإرهابي العربي) فيمكنك أن تعتبرني خارج الفيلم».
ولكن مخرج فيلم جيمس بوند، أكد لرامى مالك، أن دوره مختلف وبعيد كل البعد عن شخصية الإرهابي.
موقف مالك يعكس مدى اعتزازه بأصوله العربية والمصرية، حيث رفض أن يقدم دورًا يتسبب في تشويه صورة العرب والمسلمين، رغم أن الكثير من العرب سبق أن وافقوا على مثل هذه الأدوار، فقط من أجل حلم العالمية ومشاركتهم فى أفلام هوليوود.
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عمرو واكد
رامي مالك، لم يكن أول فنان يرفض دورا فى هوليوود لعدم اتفاقه مع ما يؤمن به، حيث كشف الفنان عمرو واكد فى وقت سابق عن رفضه عددا كبيرا من الأفلام الأجنبية، لكونها لا تتفق مع قناعاته الشخصية، وكان يطلب منهم باستمرار فى ترشيحه لأدوار وشخصيات ليست عربية حتى يصل إلى العالمية، ولا تكون الأدوار التي تأتي مقصورة على دور إرهابي هوليوود.
«أصبحت مرشحا لدور الإرهابى فى معظم الأفلام الأمريكية، وأنا لا أريد أن أكون (إرهابي هوليوود)، وطلبت من الوكالة التى أتعامل معها ترشيحى فى أدوار أخرى غير عربية»، وقال عمرو واكد هذا التصريح فى حوار سابق له منذ نحو 10 سنوات مع جريدة (المصري اليوم)، ولم يفصح عن أسماء الأعمال التي رفضها واكتفى بتأكيده على رفضه الظهور بصورة الإرهابي.
وبدأ عمرو واكد مشواره مع العالمية قبل 14 عاما وكان أول فيلم يشارك فيه خو Syriana أمام الممثل العالمي جورج كلوني، ومن ثم توالت المشاركات والأدوار، آخرها فيلم Geostorm الذى عرض قبل عامين، بطولة جيرارد باتلر، كما شارك مؤخرا فى المسلسل الأمريكي Ramy إلى جانب عدد من النجوم العرب، والذى يتناول قصة شاب أمريكي مصري ويقيم مع أسرته التي هاجرت من مصر في نيوجيرسي، وتأثير ذلك على حياته، خاصة أن ثقافته مختلفة عن أمريكا.
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محمود المليجي
وكان للراحل محمود المليجي مؤقف آخر من سينما هوليوود، حيث كشف فى أحد اللقاءات التليفزيونية، أنه رفض المشاركة فى فيلم Valley Of The kings للمخرج العالمي روبرت بيروش، بسبب الدور الذي أسنده إليه، وهو مصري يهرب آثار بلده، وطلب أن تتغير الأدوار، ويصبح الممثل الإنجليزي هو السارق، بينما يدافع المصري عن آثار بلده، وهو ما لم يرض المخرج، والذى أسند الدور لفنان آخر.
فيلم Valley of the Kings أنتج عام 1954، وتم تصويره فى مصر، وشارك فى بطولته كل من روبرت تايلور، إلينور باركر وفيكتور جوري، كما كان هناك ظهور خاص للراقصة سامية جمال والفنان رشدي أباظة.
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بينما حاول عدد من الفنانين العربي تقديم صورة مختلفة عن العرب والإسلام للغرب، حتى لا تكون النظرة مقصورة على أنهم مجرد إرهابيين، أبرزهم الفنان السوري غسان مسعود، الذي قدم دور البطل العربي المسلم فى فيلم Kingdom of Heaven، والفنان السوداني أليكساندر صديق الذى عرض إيجابيات المجتمع المصري والعربي من خلال مشاركته فى فيلم Cairo Time (اقرأ أيضا| الفنانون الأعلى أجرًا في هوليوود.. نجوم مصر «غلابة»).