رامي مالك ليس الأول| مصريون رفضوا دور «شرير هوليوود»

الأمر ليس مقصورا على الفنانين المصريين فقط، ولكن يشمل جميع النجوم فى الوطن العربي، الذين يراودهم حلم «العالمية» والوصول إلى سينما هوليوود والمشاركة مع نجوم عالميين

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

الممثل الأمريكي رامى مالك

منذ أمس والجميع يتحدث عن الممثل الأمريكي صاحب الأصول المصرية، رامي مالك، الحاصل على جائزة أوسكار لأفضل ممثل، الذي صرح للموقع الإلكتروني لجريدة The Mirror البريطانية، بأنه اشترط للموافقة على المشاركة في فيلم «جيمس بوند» الجديد، أن لا يقدم فيه بدور الإرهابي العربي «التقليدي». شرط «مالك» جاء من منطلق خوفه من تشويه صورة العرب والمسلمين، حيث شدد على مخرج العمل كاري فوكنجا، بأن يكون الدور الذي سيجسده ضمن الفيلم بعيدًا كل البعد عن الصورة النمطية التي تظهر للإرهابيين في أفلام هوليوود، وأنهم يأخذون دينهم أو فكرهم مبررًا لارتكاب أعمالهم الإرهابية.

رامى مالك وقال رامي مالك لصحيفة «The Mirror»: «تحمست للشخصية، لكنْ كان هناك أمر واحد ناقشته مع المخرج كاري فوكنجا، قبل أن أقبل بالعمل، وهو أننا لا يمكننا جعل أفعال الشخصية الإرهابية عائدة إلى أيديولوجية أو دين، قلت للمخرج إذا كنت اخترتني لهذا الأمر (أي لكي يقدم الصورة التقليدية للإرهابي