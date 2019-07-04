تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.6 مليار دولار

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري اليوم، الخميس، انخفاض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليصل إلى 4.6 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2018-2019، في مقابل نحو 6.01 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه 2017-2018، وفقاً للبيانات الصادرة عن أداء ميزان المدفوعات. وأوضح المركزي، أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل إجمالي تدفق للداخل بلغ نحو 10.2 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر، مقابل 5.6 مليار دولار صافي التدفق للخارج خلال نفس الفترة.

وذكرت البيانات أن الحساب الرأسمالي والمالي حقق صافي تدفقا للداخل بلغ نحو 7.8 مليار دولار خلال الفترة (يوليو 2018/ مارس 2019). وتعرف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بأنها استثمارات يقوم بها أشخاص (طبيعيون أو معنويون) مقيمون فى بلد معين خارج حدود هذا البلد، وتأخذ شكل إنشاء مشاريع جديدة أو تملك حصص فى رأس