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تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.6 مليار دولار

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
أعلن البنك المركزي المصري اليوم، الخميس، انخفاض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليصل إلى 4.6 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2018-2019، في مقابل نحو 6.01 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه 2017-2018، وفقاً للبيانات الصادرة عن أداء ميزان المدفوعات. وأوضح المركزي، أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل إجمالي تدفق للداخل بلغ نحو 10.2 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر، مقابل 5.6 مليار دولار صافي التدفق للخارج خلال نفس الفترة.
وذكرت البيانات أن الحساب الرأسمالي والمالي حقق صافي تدفقا للداخل بلغ نحو 7.8 مليار دولار خلال الفترة (يوليو 2018/ مارس 2019). وتعرف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بأنها استثمارات يقوم بها أشخاص (طبيعيون أو معنويون) مقيمون فى بلد معين خارج حدود هذا البلد، وتأخذ شكل إنشاء مشاريع جديدة أو تملك حصص فى رأس
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دولارات

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في بنك الإسكندرية بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك المصري الخليجي، وبنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس بواقع قرشين أيضا ليسجل نحو 16.66 جنيه للبيع، و16.56 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في بنك كريدي إجريكول بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.67 جنيه للبيع، و16.57 جنيه للشراء.
ذهب

أسعار الذهب تتراجع جنيهين خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1416 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
حديد

القضاء الإداري يلغي قرار فرض رسوم على واردات البليت

ألغت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار اليوم، الخميس، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسوم على واردات البليت. وقررت المحكمة برئاسة المستشار منير عبد القدوس في حيثيات حكمها وقف تنفيذ الحكم وإحالتها إلى المفوضين لإبداء الرأي الفني. وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أصدرت قرارا بفرض رسوم بنسبة 15% على واردات البليت، مما أثر على مصانع درفلة الحديد في مصر ورفع تكلفتها الإنتاجية، وترتب على ذلك توقف 22 مصنعا وهي تمثل 20% من إنتاج الحديد في مصر.
الحج

تصل إلى 400 ألف جنيه.. تفاصيل قروض الحج في البنوك

تتنافس البنوك الحكومية والعاملة في مصر على تقديم أفضل العروض والتمويلات الخاصة برحلات الحج والعمرة، خاصة مع اقتراب موسم الحج، فتقدم هذه البنوك للعملاء تمويلات بصيغة المرابحة طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية للموظفين وأصحاب المهن الحرة. وتتراوح هذه القروض في البنوك ما بين 400 ألف جنيه كحد أقصى لتمويل رحلات الحج، ونحو 50 ألف جنيه كحد أقصى أيضًا لتمويل رحلات العمرة. وتحتل مصر المرتبة الأولى عربيا فى أعداد المعتمرين، حيث بلغ عدد المعتمرين المصريين الذين أدوا مناسك العمرة لعام 1440هـ منذ انطلاق الموسم وحتى الآن، 541 ألفا و951 معتمرا.
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سبائك ذهبية

أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى في 5 أعوام

شهدت تعاملات اليوم الخميس، قفزة غير مسبوقة في أسعار الذهب العالمية، إذ سجلت أعلى مستوى لها منذ 5 أعوام، وسط إقبال كبير من المستثمرين على شراء المعدن الأصفر، إذ صعد سعر العقود الآجلة للذهب، تسليم شهر أغسطس، بنسبة 2.5% لتصل إلى مستوى 1382.20 دولار للأوقية، وهو أعلى سعر لها منذ شهر سبتمبر من عام 2013، بالتزامن مع تلميحات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس، أكد فيها استعداده لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، لمواجهة خطر المخاطر الاقتصادية المتنامية عالميا ومحليا، بعد تقييمه لتصاعد التوترات التجارية وتنامي المخاوف مع ضعف التضخم.
ليبرا

فيسبوك يطرح «ليبرا»| مستقبل العملات الرقمية إلى أين؟

أعلن مارك زوكربيرج مؤسس الفيسبوك عن طرح العملة الرقمية الجديدة للمنصة رسميا والتى تحمل اسم Libra، وذلك بمشاركة نحو 27 مؤسسة حول العالم. وأكد مارك أن العملة الجديدة ستكون مهمتها إنشاء بنية تحتية مالية عالمية تساعد مليارات الأشخاص حول العالم، خاصة أنها مدعومة بتقنية البلوك تشين، لافتا إلى أن الخطة تستهدف إطلاقها خلال العام المقبل 2020. وأكد مارك أنه سيتم إطلاق شركة فرعية مستقلة تدعى Calibra ستقوم ببناء خدمات تتيح للمستخدم إرسال العملة الرقمية وإنفاقها وحفظها، بدءًا بمحفظة رقمية ستكون متاحة فى واتس آب وماسنجر وكتطبيق مستقل العام المقبل.
البنك-المركزى

من غير موظفين يا شربيني.. ماهي فروع البنوك المميكنة؟

بدأت مصر في الدخول لعصر البنوك الإلكترونية منذ 5 أشهر مضت، بهدف تقديم الخدمات المالية والمصرفية للعملاء بشكل إلكتروني ميسر توفيرا للوقت والمجهود، ودون الحاجة للتعامل مع العنصر البشري. وتستهدف البنوك الإلكترونية شريحة العملاء الذين يميلون إلى استخدام التكنولوجيا حيث يندرج 60% من سكان مصر تحت سن 30 عاما وهى أعلى الفئات استخداما للوسائل التكنولوجية الحديثة. وتمتد ساعات العمل بالفروع الإلكترونية لفترات أطول بما يتيح التيسير على العملاء فى الحصول على الخدمات المصرفية.
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بالأرقام.. اقتصاد مصر أكثر مرونة أمام الحرب التجارية

أكد تقرير صادر من وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الاقتصاد المصري يعد ضمن أكثر الاقتصادات الناشئة مرونة أمام تهديدات الحرب التجارية العالمية، لتحتل مصر المرتبة الثانية بعد دولة الفلبين، وذلك ضمن 21 اقتصادًا ناشئاً على مستوى العالم. ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على تحليل وكالة بلومبرج لأداء الاقتصاد المصري وفقا لمجموعة من المؤشرات الهامة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر شهدت نقلة نوعية في السنوات الخمس الأخيرة التي استهدفت الإصلاح الاقتصادي المتكامل، وهو ما أدى إلى تحقيق معدلات نمو قوية.
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