صحف إسرائيلية لنتنياهو: «العنصرية ليست غريبة عليك»

فتحت التظاهرات التي ينظمها الإثيوبيون في إسرائيل الباب أمام انتقادات لاذعة لحكومة نتنياهو، بسبب فشلها في التعامل مع هذه الفئة بالمجتمع الإسرائيلي.
لم تتوقع إسرائيل أن احتجاجات الإثيوبين على مدار الأيام القليلة الماضية، في أعقاب مقتل شاب مراهق على أيدي ضابط شرطة خارج الخدمة، أن تصل إلى مستويات من العنف والتوتر خلال الساعات القليلة الماضية.
وعلى الرغم من محاولات إسرائيل إظهار أن الاحتجاجات المرتبطة بوفاة سليمان تيكا، البالغ من العمر 19 عامًا، تبدو ردا على عنف الشرطة في التعامل مع الإثيوبيين، فإن المتظاهرين يرون أيضًا أن الأزمة لا تخلو من العنصرية، والتي يتعرض لها أفراد المجتمع الإثيوبي الإسرائيلي يوميًا.
عنصرية واضحة
تناول وسائل الإعلام الإسرائيلية للأزمة الحالية، سعى للمس خلفية أعمال العنف، وهو ما قاده إلى التعرف على آراء الإسرائيليين الإثيوبيين بشكل رئيسي، والذين أكدوا تعرضهم للعنصرية منذ فترة طويلة، وهو ما ظهر بشكل واضح في الإسكان والتعليم والتوظيف وغيرها من المجالات، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست
عنصرية واضحة
تناول وسائل الإعلام الإسرائيلية للأزمة الحالية، سعى للمس خلفية أعمال العنف، وهو ما قاده إلى التعرف على آراء الإسرائيليين الإثيوبيين بشكل رئيسي، والذين أكدوا تعرضهم للعنصرية منذ فترة طويلة، وهو ما ظهر بشكل واضح في الإسكان والتعليم والتوظيف وغيرها من المجالات، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.
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حديث ووركا، والد تيكا، أكد أن هناك العديد من المشكلات التي تواجه المجتمع الإثيوبي في إسرائيل، حيث قال: "لقد جئنا هنا معًا، فكيف يمكن أن نُدمر جميعًا؟ كيف حدث هذا الشيء لنا؟".
وتعليقًا على وفاة ابنه على أيدي ضابط شرطة خارج الخدمة، قال: "كيف أصبحنا مختلفين فقط لأننا إثيوبيون؟ نحن نحترم القوانين والعادات، فلماذا لا نُحترم؟ علينا أن نعيش معًا.. دعونا نكون في سلام".
جرس إنذار
ومن جانبها، اعتبرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، أن احتجاجات هذا الأسبوع من قبل الإسرائيليين ذوي الأصول الإثيوبية بعد وفاة سليمان تيكا، جرس إنذار يجب أن يثير تعاطف المجتمع بأسره.
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وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية خلال تحليلها للتظاهرات المستمرة من الإسرائيليين الإثيوبيين، أن الأحداث الجارية يجب أن تكون دافعًا لتغيير الأنماط العادية والتقليدية المعروفة من جانب إسرائيل والحكومة في التعامل مع الإثيوبيين والفئات المختلفة داخل المجتمع.
وحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، نزع فتيل الأزمة خلال الساعات القليلة الماضية، بإجراء اجتماع مع لجنة وزارية مشتركة أُنشئت لتعزيز اندماج المهاجرين الإثيوبيين في المجتمع الإسرائيلي.
وفي أعقاب الاجتماع الذي حضره بعض أفراد هذه اللجنة، قال نتنياهو: "لقد عملنا سويًا وحققنا أشياء مهمة للمجتمع الإثيوبي في إسرائيل ولدينا المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به".
وأضاف نتنياهو: "أول ما أطلبه وأتوقعه هو أن نستخدم كافة النفوذ للمساعدة في وقف هذا العنف.. يجب أن يتوقف على الفور".
إسرائيل عنصرية بطبعها
ووجهت الصحيفة نقدها المباشر والصريح للحكومة ووسائل الإعلام المختلفة التي غطت الحدث من منظور موالي لتصريحات الحكومة، حيث قالت هاآرتس إن "هذه الاحتجاجات تأتي ردًا على العنصرية الصارخة والمستمرة من جانب الشرطة ضد الأشخاص ذوي البشرة الداكنة، والتي يتم تبريرها دومًا من قبل المدافعين عن الحكومة والإعلام ووزير الأمن العام ورئيس الوزراء".
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وأشارت الصحيفة إلى أن هناك توجهات واضحة من جانب الحكومة للتعامل بشكل عنيف مع هذا المجتمع في إسرائيل، مؤكدة أن ذلك جزء من حملة عنصرية أوسع على الفلسطينيين والبدو والعرب الذين يعيشون هناك.
وبدا من الواضح أن تعامل الحكومة الإسرائيلية وسلطاتها مع الاحتجاجات الإثيوبية في الساعات القليلة الماضية، لم يلق قبولًا واسعًا لدى العديد من وسائل الإعلام، والتي رأت أن نمط التعامل يواصل نهج السلطات العنصري.