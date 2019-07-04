صحف إسرائيلية لنتنياهو: «العنصرية ليست غريبة عليك»

فتحت التظاهرات التي ينظمها الإثيوبيون في إسرائيل الباب أمام انتقادات لاذعة لحكومة نتنياهو، بسبب فشلها في التعامل مع هذه الفئة بالمجتمع الإسرائيلي.

تحرير:محمود نبيل ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

تظاهرات الفلاشا في إسرائيل

لم تتوقع إسرائيل أن احتجاجات الإثيوبين على مدار الأيام القليلة الماضية، في أعقاب مقتل شاب مراهق على أيدي ضابط شرطة خارج الخدمة، أن تصل إلى مستويات من العنف والتوتر خلال الساعات القليلة الماضية. وعلى الرغم من محاولات إسرائيل إظهار أن الاحتجاجات المرتبطة بوفاة سليمان تيكا، البالغ من العمر 19 عامًا، تبدو ردا على عنف الشرطة في التعامل مع الإثيوبيين، فإن المتظاهرين يرون أيضًا أن الأزمة لا تخلو من العنصرية، والتي يتعرض لها أفراد المجتمع الإثيوبي الإسرائيلي يوميًا.

عنصرية واضحة تناول وسائل الإعلام الإسرائيلية للأزمة الحالية، سعى للمس خلفية أعمال العنف، وهو ما قاده إلى التعرف على آراء الإسرائيليين الإثيوبيين بشكل رئيسي، والذين أكدوا تعرضهم للعنصرية منذ فترة طويلة، وهو ما ظهر بشكل واضح في الإسكان والتعليم والتوظيف وغيرها من المجالات، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست