مدرب السنغال: كأس الأمم دائما ما تسبب جدلا واسعا

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

أليو سيسيه - مدرب السنغال

أبدى أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال تفاؤله قبل مواجهة أوغندا، مؤكدا أن فريقه استعد جيدا للقاء كما أن لديهم الحماس والرغبة القوية للفوز للصعود لدور الثمانية، وأضاف سيسيه، في المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة: "أوغندا فريق قوي دفاعيا ومنظم ويضع هجوم خصمه دائما في موقف صعب لقوة خطوط دفاعه لذلك سوف أضع خطة تكتيكية لكسر التكتلات الدفاعية واختراق صفوفهم للتسجيل في مرماهم.. أوغندا خصم جدير بالاحترام ولكن السنغال تملك مجموعة جيدة جدا من اللاعبين، قوام المنتخب الحالي تم بناؤه خلال الأعوام الأربعة الماضية بشكل قوي".

وعن موعد إقامة البطولة لأول مرة في شهر يونيو، قال سيسيه: "بطولة أمم إفريقيا دائما ما تسبب جدلا واسعا خاصة في موعد إقامتها الذي يتعارض مع التزامات اللاعبين المحترفين في أوروبا، ورغم تغييره إلا أن اللاعبين ملتزمين مع أنديتهم ببداية الموسم نهاية يوليو وهو ما لم يمنحهم راحة كافية". وواصل مدرب السنغال:

وعن موعد إقامة البطولة لأول مرة في شهر يونيو، قال سيسيه: "بطولة أمم إفريقيا دائما ما تسبب جدلا واسعا خاصة في موعد إقامتها الذي يتعارض مع التزامات اللاعبين المحترفين في أوروبا، ورغم تغييره إلا أن اللاعبين ملتزمين مع أنديتهم ببداية الموسم نهاية يوليو وهو ما لم يمنحهم راحة كافية".



وواصل مدرب السنغال: "إقامة البطولة في فصل الصيف ليس جيدا خاصة مع ارتفاع دراجات الحرارة والجفاف. سوف نرى نتائج هذه التجربة لاحقا".



وفيما يخص تقييمه لبطولة كأس الأمم 2019 تنظيميا، تحدث أليو سيسيه، قائلآ: "التنظيم رائع وكل شيء جيد سواء فندق الإقامة وملاعب التدريب".



ويستعد منتخب السنغال بقيادة ساديو ماني، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، لمواجه أوغندا، غدًا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس أمم إفريقيا.

