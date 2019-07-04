رياضة

مدرب السنغال: كأس الأمم دائما ما تسبب جدلا واسعا

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م
أليو سيسيه - مدرب السنغال
أليو سيسيه - مدرب السنغال
أبدى أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال تفاؤله قبل مواجهة أوغندا، مؤكدا أن فريقه استعد جيدا للقاء كما أن لديهم الحماس والرغبة القوية للفوز للصعود لدور الثمانية، وأضاف سيسيه، في المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة: "أوغندا فريق قوي دفاعيا ومنظم ويضع هجوم خصمه دائما في موقف صعب لقوة خطوط دفاعه لذلك سوف أضع خطة تكتيكية لكسر التكتلات الدفاعية واختراق صفوفهم للتسجيل في مرماهم.. أوغندا خصم جدير بالاحترام ولكن السنغال تملك مجموعة جيدة جدا من اللاعبين، قوام المنتخب الحالي تم بناؤه خلال الأعوام الأربعة الماضية بشكل قوي".
وعن موعد إقامة البطولة لأول مرة في شهر يونيو، قال سيسيه: "بطولة أمم إفريقيا دائما ما تسبب جدلا واسعا خاصة في موعد إقامتها الذي يتعارض مع التزامات اللاعبين المحترفين في أوروبا، ورغم تغييره إلا أن اللاعبين ملتزمين مع أنديتهم ببداية الموسم نهاية يوليو وهو ما لم يمنحهم راحة كافية". وواصل مدرب السنغال:
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الإسماعيلي يعاقب محمد عواد لهذا السبب

كشف صبري المنياوي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن غياب محمد عواد حارس مرمى الدراويش، عن تدريبات الفريق الجماعية، وقال المنياوي، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يتم توقيع عقوبة مالية على اللاعب صاحب الـ(26 عامًا) بسبب غيابه، وسيتم عمل مذكرة وتقديمها لإبراهيم عثمان رئيس النادي، وأوضح مدير الكرة، أنه لا يعلم شيئا عن اللاعب ولا أسباب غيابه، مشيرًا إلى الإسماعيلي يملك حراس مرمى متميزين، يستطيع بهم المنافسة في المباريات.
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باكستر يتحدث عن مشكلة الجماهير قبل مواجهة الفراعنة

تحدث الإنجليزي ستيوارت باكستر، مدرب مُنتخب جنوب إفريقيا، عن استعدادت فريقه لمواجهة الفراعنة ضمن مباريات دور الستة عشر في بطولة كأس أمم إفريقيا، والمقرر لها يوم السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي. وقال باكستر في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي: "اختيارات الفريق دائما ما تكون بمثابة المشكلة للجماهير، وأيضا بالنسبة لي، لأن الأمر يظل متعلقا بالرأي ووجهة النظر. حال قمت بسؤال مدربي الدوري المحلي في جنوب أفريقيا، فربما يكون لكل منهم رأي مختلف ومُغاير عن الآخر".
مباراة أوغندا وزيمبابوى (2)

ديسابر عن مواجهة السنغال: لا نخشى أحدا

قال الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، إن الفريق واجه الكثير من التحديات قبل خوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، مؤكدًا صعوبة مباراة الغد أمام السنغال، ضمن دور الـ16 بالبطولة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن أوغندا تمتلك الأفضلية بسبب اللعب على استاد القاهرة أكثر من مرة، وتحدث ديسابر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، قائلا: "مباراة السنغال تحد كبير للاعبي أوغندا، وأسود التيرانجا من أكبر منتخبات القارة الإفريقية لكننا سنلعب ولا نخشى أحدا".
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السنغال-وكينيا‎ (3)

سيسيه يكشف سر موافقته على تسديد ماني لركلة الجزاء

أكد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، أن فوز فريقه على كينيا بعد الخسارة الأخيرة أمام الجزائر، كان في غاية الأهمية لتأكيد التأهل إلى الدور ثمن النهائي، ولتعويض المستوى الذي ظهر به أمام محاربي الصحراء قبل المرحلة المقبلة. وحقق أسود التيرانجا فوزًا كبيرًا على المنتخب الكيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي.
كينيا_السنغال

ماني: أحب الجمهور المصري.. وشعرت بالإحباط لهذا السبب

أعرب النجم السنغالي ساديو ماني، عن سعادته بفوز منتخب بلاده على كينيا، مساء الإثنين، وحصوله على جائزة رجل المباراة، حيث حقق أسود التيرانجا فوزًا كبيرًا على المنتخب الكيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي. بهذه النتيجة ارتفع رصيد السنغال إلى 6 نقاط يحتل بها المركز الثاني في المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد كينيا عند 3 نقاط على أمل التأهل ضمن أفضل منتخبات صاحبة المركز الثالث.
صلاح-وماني‎

نجم ريال مدريد سلاح الملكي لضم ماني

كشفت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن نادي ريال مدريد الإسباني، يخطط للحصول على خدمات السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول في الميركاتو الصيفي الجاري، وأضافت أن إدارة الملكي ستحاول استغلال رغبة الريدز في ضم اللاعب ماركو أسينسيو، من أجل الحصول على خدمات ماني. ويريد مدرب ليفربول، يورجن كلوب، تعزيز صفوفه قبل بداية الموسم الجديد، ويرى في أسينسيو، خيارا مناسبا لتنويع قدراته الهجومية، علمًا بأن أسينسيو، أحد أهداف يورجن كلوب في الصيف الماضي، قبل أن يتمسك ريال مدريد باستمرار اللاعب.
محمد صلاح

ليفربول يدعم محمد صلاح قبل صدام أوغندا

واصل نادي ليفربول دعم نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، الذي يتواجد حاليًا رفقة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، ويستعد اليوم لمواجهة منتخب أوغندا في ختام دور المجموعات بحثًا عن حسم صدارة المجموعة الأولى، وتحتل مصر الصدارة برصيد 6 نقاط من الفوز على زيمبابوي بهدف نظيف وعلى الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، بينما تتواجد أوغندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بالفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد والتعادل مع زيمبابوي 1-1، وتحتاج مصر للفوز أو التعادل اليوم لضمان التأهل في صدارة المجموعة.
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