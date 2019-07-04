جريمة

غياب متهمي «خطة الأمل» عن جلسة التحفظ على أموالهم

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
تسلمت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى عابدين، اليوم الخميس، إفادة بتعذر حضور المتهمين بقضية «خطة الأمل»، إلى مقر المحكمة لاعتبارات أمنية، بينما حضر الجلسة المحامي خالد علي، والنائب أحمد طنطاوي، وتنظر المحكمة اليوم طلب نيابة أمن الدولة العليا، بالمنع من السفر والتحفظ على أموال المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات باتهامات تكوين خلية إرهابية، وتحمل رقم 930 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، ومتهم فيها كل من مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوى، وعمر الشنيطى، وحسام مؤنس، وزياد العليمى، وهشام فؤاد، وحسن بربرى وأحمد تمام وخالد أبو شادى.
كانت قوات الأمن، قد ألقت القبض على المتهمين المشار إليهم، للتحقيق معهم باتهامات الانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية، والتخطيط لاستهداف مؤسسات الدولة يوم 30 يونيو، ومن بينهم مدير مكتب النائب أحمد طنطاوي، وبعض العاملين معه، ويتم التحقيق معهم الآن في الواقعة.  وفور القبض على المتهمين أعلنت وزارة
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المستشار-حسن-فريد

«بطولة الأمم» تؤجل 6 قضايا إرهاب إلى أغسطس

بسبب انعقاد بطولة الأمم الإفريقية بالقاهرة، ونظرًا لانشغال قوات الأمن بإجراءات تأمين الشوارع ومقار انعقاد المباريات، تعذّر نقل المتهمين فى عدد من قضايا الإرهاب من السجون إلى مقار المحاكم، وهو السبب الذى استندت إليه محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، لإصدار قرارات بإرجاء القضايا المعروضة عليها اليوم إلى شهر أغسطس المقبل، ومنها إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، إذ أجلتها المحكمة إلى جلسة 5 أغسطس المقبل لحضور المتهمين، نظرًا لتعذر حضورهم فى مقر المحكمة بجلسة اليوم، لاعتبارات أمنية.
جثه -علي-الطريق (1)

170 جنيها وجثة عائمة.. رحلة سائق توكتوك الأخيرة

"توك توك و170 جنيها وهاتف محمول".. كانت السبب وراء جريمة قتل وقعت فى ظروف غامضة حيث عثرت الأجهزة الأمنية على جثة سائق توك توك بمياه بأحد المجارى المائية بدائرة قسم شرطة أول العامرية، مصاب بجرح بالرأس. حيث بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول العامرية بالعثور على جثة سائق توك توك، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية.
جثة-فى-شقة

التوصيلة الأخيرة.. حكاية جريمة عجوز وابن الأخ العاق

هرج ومرج، حركة غريبة بعيدة عن المألوف لأهالي القرية البسيطة، صوت سارينة سيارات الشرطة يثير انتباه الحضور، يتجمع قاطنو القرية من كل حدب وصوب بحثًا عن إجابة للسؤال الأبرز حينها "إيه اللي بيحصل.. الشرطة دي كلها علشان إيه؟" حتى جاءت الإجابة قاطعة من أحد أفراد إدارة البحث الجنائي "إحنا جايين نمثل جريمة قتل حصلت هنا من كام يوم.. الواد اللي قتل عمته" بدت الصورة جلية لدى الحضور مع تذكرهم تفاصيل تلك الجريمة المؤسفة بعد العثور على جثة عجوز ملقاة بأحد المصارف.
كلب

كلاب ضالة تهاجم طفلا وتمزقه في شبرا الخيمة (صور)

هاجمت كلاب ضالة، اليوم الخميس، طفلا فى أحد شوارع منطقة بيجام بشبرا الخيمة وعقرته في عدة مناطق متفرقة من جسده، ونجح بعض الأهالي في تخليصه من بين أنياب الكلاب، وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطرة. تلقى حى غرب شبرا الخيمة بلاغًا من بعض المواطنين بهجوم مجموعة كلاب ضالة على طفل يدعى "عبد الرحمن أشرف- 14 عامًا" وإصابته بجروح وعقرات بالغة، وتم نقله إلى مستشفى حميات العباسية، وتم حجزه للعلاج وسط حالة من الاستياء والغضب بين المواطنين بسبب انتشار الكلاب الضالة بأعداد كبيرة في الشوارع بشكل يهدد حياتهم وحياة أبنائهم.
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المستشار-حسن-فريد

«بطولة الأمم» تؤجل 6 قضايا إرهاب إلى أغسطس

بسبب انعقاد بطولة الأمم الإفريقية بالقاهرة، ونظرًا لانشغال قوات الأمن بإجراءات تأمين الشوارع ومقار انعقاد المباريات، تعذّر نقل المتهمين فى عدد من قضايا الإرهاب من السجون إلى مقار المحاكم، وهو السبب الذى استندت إليه محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، لإصدار قرارات بإرجاء القضايا المعروضة عليها اليوم إلى شهر أغسطس المقبل، ومنها إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، إذ أجلتها المحكمة إلى جلسة 5 أغسطس المقبل لحضور المتهمين، نظرًا لتعذر حضورهم فى مقر المحكمة بجلسة اليوم، لاعتبارات أمنية.
محافظ-المنوفية-المتهم-بقضية-الرشوة-داخل-القفص

السجن 10 سنوات لمحافظ المنوفية السابق في «الكسب»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، بالسجن 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 58 مليون جنيه، وألزمته برد مبلغ مساو لمبلغ الغرامة، في القضية المتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المحافظ السابق من جهاز الكسب غير المشروع في أمر الإحالة الصادر ضده، وصدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.
المستشار-محمد-ناجى-شحاتة

مد أجل للحكم في «هجوم فندق الهرم» لـ30 يوليو

قررت، اليوم السبت، محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مد أجل للنطق بحكمها على المتهمين في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، إلى جلسة 30 يوليو المقبل، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم لاعتبارات أمنية. صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم وسكرتارية محمد سليمان، وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أحالت 7 متهمين لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهم.
محكمة

النيابة تطلب إخطار وفاة مرسي بقضية التخابر وتؤجلها

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" إلى جلسة 29 يونيو الجاري، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، وذلك بعد تعذر إحضار المتهمين من محبسهم إلى مقر المحكمة بجلسة اليوم، وكلفت المحكمة النيابة العامة بتقديم ما يفيد وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ويحاكم المتهمون فى تلك القضية باتهامات التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
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