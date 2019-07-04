غياب متهمي «خطة الأمل» عن جلسة التحفظ على أموالهم

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

محكمة- أرشيفية

تسلمت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى عابدين، اليوم الخميس، إفادة بتعذر حضور المتهمين بقضية «خطة الأمل»، إلى مقر المحكمة لاعتبارات أمنية، بينما حضر الجلسة المحامي خالد علي، والنائب أحمد طنطاوي، وتنظر المحكمة اليوم طلب نيابة أمن الدولة العليا، بالمنع من السفر والتحفظ على أموال المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات باتهامات تكوين خلية إرهابية، وتحمل رقم 930 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، ومتهم فيها كل من مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوى، وعمر الشنيطى، وحسام مؤنس، وزياد العليمى، وهشام فؤاد، وحسن بربرى وأحمد تمام وخالد أبو شادى.

كانت قوات الأمن، قد ألقت القبض على المتهمين المشار إليهم، للتحقيق معهم باتهامات الانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية، والتخطيط لاستهداف مؤسسات الدولة يوم 30 يونيو، ومن بينهم مدير مكتب النائب أحمد طنطاوي، وبعض العاملين معه، ويتم التحقيق معهم الآن في الواقعة. وفور القبض على المتهمين أعلنت وزارة