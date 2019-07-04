رياضة

مدرب المغرب يتغنى بمبارك ويعتبر مواجهة بنين نهائية

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م
هيرفي رينارد
هيرفي رينارد
أكد هيرفي رينارد، مدرب منتخب المغرب، صعوبة مباراة أسود الأطلس، أمام بنين المقرر، لها الجمعة على ملعب السلام، بدور الـ16 لمسابقة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، وقال رينارد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحن في منافسة شرسة وأعتبر مواجهة بنين مباراة نهائية لأننا يجب أن نفوز للتأهل للدور المقبل، وعلينا التحلي بالتركيز وتجنب الأخطاء من أجل التأهل للدور المقبل لتحقيق حلم ملايين العشاق بالمغرب، واللاعبون جاهزون لمباراة الغد الصعبة للغاية وهم ينفذون تعليماتي على أكمل وجه وأعتقد أننا قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية غدا".
وواصل: "علينا الحذر أمام بنين فالفريق الذي يتأهل من مجموعة صعبة لم يأت بالصدفة لذلك يجب أن نقدم كل ما نملك في المباراة، وعلينا أن نتحلى بالتركيز لتجنب العودة للوطن سريعا يجب أن نتكاتف من أجل تحقيق أحلامنا الكبيرة في البطولة، تابعت العديد من المباريات لبنين خاصة مباراة الكاميرون التي ظهر فيها الفريق
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الإسماعيلي يعاقب محمد عواد لهذا السبب

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باكستر يتحدث عن مشكلة الجماهير قبل مواجهة الفراعنة

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ديسابر عن مواجهة السنغال: لا نخشى أحدا

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رينارد يحذر مصر ويكشف تفاصيل حالة بوطيب

حذر الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب المغرب، الجهاز الفني للمنتخب الوطني من مواجهة جنوب إفريقيا المقرر لها بعد غد السبت على استاد القاهرة بدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري. وتأهل الفراعنة لدور الـ16 بالعلامة الكاملة بعد أن جاء في صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما تأهل جنوب إفريقيا كثالث للمجموعة الرابعة. وقال رينارد في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام بنين، المقرر لها غدا الجمعة: "جنوب إفريقيا منتخب قوي للغاية ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وحذارِ أن تقلل من قدراته".
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أزمة جديدة.. حمد الله يضع المغرب في ورطة أمام الكاف

أكد عبد الرزاق هيفتي، طبيب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، على رفض حمد الله عبد الرزاق، مهاجم أسود الأطلسي والنصر السعودي الخضوع لفحوصات طبية تحت إشرافه صباح اليوم الجمعة مفضلا مغادرة معسكر أسود الاطلسي وعدم خوض نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل. وأعلن الاتحاد المغربي خروج حمد الله من معسكر منتخب أسود الأطلسي بسبب معاناته من الإصابة على مستوى الظهر والفخذ، وأشار إلى أن عبد الكريم باعدي لاعب حسنية أغادير سيحل محل عبد الرزاق حمد الله بعد قرار المدير الفني لأسود الأطلسي هيرفي رينارد.
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لماذا غادر محمد صلاح قبل انتهاء مباراة تنزانيا؟

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بعد رحيله من معسكر المغرب.. أرقام قياسية لحمد الله

تفجرت أزمة كبيرة داخل المنتخب المغربي قبل أيام معدودة من نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وتحديدًا بعد مباراة أسود الأطلس أمام جامبيا التي جمعتهما أمس الأربعاء وشهدت خسارة لأسود أطلس بهدف دون رد، وكشفت الصحف المغربية نية حمد الله عبد الرزاق مهاجم النصر السعودي الرحيل من المعسكر وعدم الاستمرار في قائمة البطولة.
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