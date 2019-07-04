مدرب المغرب يتغنى بمبارك ويعتبر مواجهة بنين نهائية

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م

هيرفي رينارد

أكد هيرفي رينارد، مدرب منتخب المغرب، صعوبة مباراة أسود الأطلس، أمام بنين المقرر، لها الجمعة على ملعب السلام، بدور الـ16 لمسابقة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، وقال رينارد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحن في منافسة شرسة وأعتبر مواجهة بنين مباراة نهائية لأننا يجب أن نفوز للتأهل للدور المقبل، وعلينا التحلي بالتركيز وتجنب الأخطاء من أجل التأهل للدور المقبل لتحقيق حلم ملايين العشاق بالمغرب، واللاعبون جاهزون لمباراة الغد الصعبة للغاية وهم ينفذون تعليماتي على أكمل وجه وأعتقد أننا قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية غدا".

وواصل: "علينا الحذر أمام بنين فالفريق الذي يتأهل من مجموعة صعبة لم يأت بالصدفة لذلك يجب أن نقدم كل ما نملك في المباراة، وعلينا أن نتحلى بالتركيز لتجنب العودة للوطن سريعا يجب أن نتكاتف من أجل تحقيق أحلامنا الكبيرة في البطولة، تابعت العديد من المباريات لبنين خاصة مباراة الكاميرون التي ظهر فيها الفريق

وواصل: "علينا الحذر أمام بنين فالفريق الذي يتأهل من مجموعة صعبة لم يأت بالصدفة لذلك يجب أن نقدم كل ما نملك في المباراة، وعلينا أن نتحلى بالتركيز لتجنب العودة للوطن سريعا يجب أن نتكاتف من أجل تحقيق أحلامنا الكبيرة في البطولة، تابعت العديد من المباريات لبنين خاصة مباراة الكاميرون التي ظهر فيها الفريق بشكل ممتاز على الجانب الدفاعي".



وأردف رينارد: "علينا أن نستعيد تركيزنا بعد هذا الكم الكبير من المباريات من أجل تجنب المفاجآت في مباراة الغد لأن بنين فريق صعب جدا وسيخوض مباراة الغد بمعنويات مرتفعة للغاية بعد أن تأهل من دور المجموعات للبطولة".



وعن مبارك بوصوفة، قال مدرب المغرب: "منذ قدومي إلى المنتخب وهو داعم لي وهو قائد مميز وتجاهلت الجدل الذي يدور حول انضمامه للمنتخب فتواجده ضروري داخل الفريق نظرا لما يمتلكه من خبرات وقدرات فنية رائعة".

