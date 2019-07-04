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دراسة: الباستا والبودينج جيدة لمرضى السكري

اتباع نظام غذائي صحي بجانب فقدان الوزن والحفاظ على رشاقة جسمك على المدى البعيد من العوامل الأساسية في الحفاظ على نفسك من الإصابة بمرض السكري أو التعايش معه
تحرير:إسراء سليمان ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
مرض السكري
مرض السكري
أكثر ما يزعج عند الذهاب للطبيب وتشخيص الأمراض ليس فقط الأدوية الطبية، ولكن الامتناع عن الأطعمة التي تفضلها خاصة مرضى السكري، حيث يتبع مرضاه نظاما غذائيا محددا مليئا بالخضراوات والفواكه والأطعمة الصحية، ولكن اقترح بعض الباحثين بعض الحلول وبعض الاكتشافات، فقالت دراسة إن مرضى السكري يستطيعون تناول المكرونة والبودينج وأطباق المهلبية، وبالرغم من أن هذه الأطعمة غنية بكميات كبيرة من السكريات والنشويات، فإنه يمكنك الحفاظ على صحتك ولكن بشروط، نقلًا عن "dailymail".
الباستا مع الوايت صوص من أكثر الأطعمة الشهية التي يمكن أن تتناولها في وجبة الغداء، وبالنسبة للإفطار فإن التوست يعتبر خيارا جيدا، وربما البطاطا المليئة بالخضراوات جيدة أيضًا للغداء، مع القليل من البسكويت والموز وكوب من اللبن قبل الذهاب إلى النوم، تعتبر هذه الأطعمة من الأغذية التي يتهافت عليها العديد
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علاج الصلع

هل يمكن أن تكون الخلايا الجذعية علاجًا للصلع؟

هل يمكن أن تصبح الباروكات أو عمليات زرع الشعر يومًا ما شيئا من الماضي؟ يعد الصلع من المشكلات الطبيعية والمعتادة، التي تبدأ عادةً بتداخلات على جانبي الجبهة أو في قمة الرأس، ثم تستمر في الانتشار في جميع أنحاء فروة الرأس. هل يمكن علاج الصلع عند الرجال؟ سؤال يشغل بال الكثيرين، ويرجع الصلع إلى عدة عوامل، منها العوامل الوراثية على الأغلب، ومنها عوامل غير وراثية؛ مثل نقص نشاط الغدة الدرقية، أو وجود فطريات في فروة الرأس، أو تناول أدوية معينة تؤدي إلى الصلع، أو حالات الضغط النفسي.
عصير الثوم

فقدان الوزن.. أهم فوائد عصير الثوم لصحتك

مع ارتفاع درجات الحرارة نلجأ إلى تناول العصائر منخفضة السكر وذلك من أجل الحصول على معدلات عالية من الترطيب والانتعاش، على سبيل المثال عصير الخوخ والتوت والبرقوق والبرتقال يمد الجسم بكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة التي يحتاجها، ولكن ماذا عن عصير الثوم؟ الثوم بشكل عام يمنح الجسم الكثير من الفوائد العلاجية، فمن المؤكد أن تناوله في صورة سائلة لن ينقص من فوائده، فهو يعمل على التقليل من الكوليسترول وتقوية الجهاز المناعي بجانب المساعدة في فقدان الوزن، نقلا عن "organicfacts".
اكتئاب الرجال

لماذا يصعب على الرجال البحث عن العلاج النفسي؟

العلاج النفسي وصمة عار في كثير من المجتمعات، ووفقا للمؤسسة الأمريكية لمنع الانتحار، فإن نسبة انتحار الرجال أعلى من النساء، إذ وصلت إلى 3.54%، كما تشير تقارير الصحة العقلية إلى إصابة 6 ملايين رجل بالاكتئاب. ويكشف المعهد الوطني للإدمان عن أن الرجال أكثر عرضة مرتين لإساءة استخدام المخدرات من النساء، ويتم تصنيف الاكتئاب والتفكير في الانتحار سببا رئيسيا للوفاة بين الرجال، ومع ذلك لا يزالون أقل سعيا للحصول على علاج للصحة العقلية من النساء. وذلك وفقا لما ذكره موقع "Health line".
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