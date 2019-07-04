دراسة: الباستا والبودينج جيدة لمرضى السكري

اتباع نظام غذائي صحي بجانب فقدان الوزن والحفاظ على رشاقة جسمك على المدى البعيد من العوامل الأساسية في الحفاظ على نفسك من الإصابة بمرض السكري أو التعايش معه

تحرير:إسراء سليمان ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

مرض السكري

أكثر ما يزعج عند الذهاب للطبيب وتشخيص الأمراض ليس فقط الأدوية الطبية، ولكن الامتناع عن الأطعمة التي تفضلها خاصة مرضى السكري، حيث يتبع مرضاه نظاما غذائيا محددا مليئا بالخضراوات والفواكه والأطعمة الصحية، ولكن اقترح بعض الباحثين بعض الحلول وبعض الاكتشافات، فقالت دراسة إن مرضى السكري يستطيعون تناول المكرونة والبودينج وأطباق المهلبية، وبالرغم من أن هذه الأطعمة غنية بكميات كبيرة من السكريات والنشويات، فإنه يمكنك الحفاظ على صحتك ولكن بشروط، نقلًا عن "dailymail".

الباستا مع الوايت صوص من أكثر الأطعمة الشهية التي يمكن أن تتناولها في وجبة الغداء، وبالنسبة للإفطار فإن التوست يعتبر خيارا جيدا، وربما البطاطا المليئة بالخضراوات جيدة أيضًا للغداء، مع القليل من البسكويت والموز وكوب من اللبن قبل الذهاب إلى النوم، تعتبر هذه الأطعمة من الأغذية التي يتهافت عليها العديد