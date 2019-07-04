دراسة: الباستا والبودينج جيدة لمرضى السكري

اتباع نظام غذائي صحي بجانب فقدان الوزن والحفاظ على رشاقة جسمك على المدى البعيد من العوامل الأساسية في الحفاظ على نفسك من الإصابة بمرض السكري أو التعايش معه
أكثر ما يزعج عند الذهاب للطبيب وتشخيص الأمراض ليس فقط الأدوية الطبية، ولكن الامتناع عن الأطعمة التي تفضلها خاصة مرضى السكري، حيث يتبع مرضاه نظاما غذائيا محددا مليئا بالخضراوات والفواكه والأطعمة الصحية، ولكن اقترح بعض الباحثين بعض الحلول وبعض الاكتشافات، فقالت دراسة إن مرضى السكري يستطيعون تناول المكرونة والبودينج وأطباق المهلبية، وبالرغم من أن هذه الأطعمة غنية بكميات كبيرة من السكريات والنشويات، فإنه يمكنك الحفاظ على صحتك ولكن بشروط، نقلًا عن "dailymail".
الباستا مع الوايت صوص من أكثر الأطعمة الشهية التي يمكن أن تتناولها في وجبة الغداء، وبالنسبة للإفطار فإن التوست يعتبر خيارا جيدا، وربما البطاطا المليئة بالخضراوات جيدة أيضًا للغداء، مع القليل من البسكويت والموز وكوب من اللبن قبل الذهاب إلى النوم، تعتبر هذه الأطعمة من الأغذية التي يتهافت عليها العديد
الباستا مع الوايت صوص من أكثر الأطعمة الشهية التي يمكن أن تتناولها في وجبة الغداء، وبالنسبة للإفطار فإن التوست يعتبر خيارا جيدا، وربما البطاطا المليئة بالخضراوات جيدة أيضًا للغداء، مع القليل من البسكويت والموز وكوب من اللبن قبل الذهاب إلى النوم، تعتبر هذه الأطعمة من الأغذية التي يتهافت عليها العديد من الأشخاص حول العالم، ولكن هل إذا امتنعت عنها جميعًا سيؤدي إلى معدلات عالية من الشفاء من مرض السكري2، أو سيزيد من المضاعفات التي من المحتمل أن تحدث؟ الإجابة ربما تكون نعم، أو على الأقل يعتبر من الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات التي يوصى بها خبراء التغذية.
وبالنسبة لهؤلاء الذين يواجهون أمراضا يستمر دواؤها على المدى الطويل أي أمراض مزمنة إضافة إلى المرضى الجدد المصابين بمرض السكري، لا يهم إذا كان هذا يعني التخلي عن بعض متع الحياة، ولتوضيح الأمر بشكل فعال أعلنت الخدمات الصحية والوطنية: إنه يجب اتباع خطة واحدة تشتمل على نظام غذائي منخفض في الكربوهيدرات بالنسبة لمرض السكري من النوع الثاني، فنصف الوجبة ستكون متمثلة في خضراوات، بينما الكربوهيدرات والبروتين ستمثل ربع الوجبة فقط.
ووفقًا للخبراء الذين كرسوا عقودًا من أجل البحث في نسبة السكر في الدم، يمكن التغلب على مرض السكري أو إيقافه قبل حدوثه ببعض الطرق:
1- خسارة الوزن دون تجنب الأطعمة التي تحبها
في الوقت الحاضر أكثر طريقة فعالة بشكل كبير للتحكم في مرض السكري هو خسارة الكيلوجرامات، وأن تصبح رشيقًا، وطالما التزمت بنظام غذائي منخفض في الكربوهيدرات، لا يهم ما إذا كانت السعرات الحرارية تأتي من الكربوهيدرات أم لا، فهذه الوصفات ستساعد بشكل كبير في خسارة الوزن والتحسين من الصحة التي تتمثل في تناول كميات قليلة من الطعام، ولكن ذلك لا يعني أن تقاطع الباستا أو الخبز أو الأرز أو البطاطس، كما يمكنك تناول البودينج.
2- تحطيم الأساطير حول أضرار الكربوهيدرات
الفكرة المتمثلة في أن الأنظمة الغذائية المنخفضة في الكربوهيدرات تعتبر جيدة بالنسبة لهؤلاء الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني أو معرضين لخطر الإصابة، جاءت من النظرية التي تقول إن الكربوهيدرات تزيد من معدلات الأنسولين الذي ينتجه الجسم، وعند تزايد معدلات الأنسولين في الجسم يؤدي ذلك إلى زيادة الرغبة أو الشهية، ويقلل من قدرة الجسم الطبيعية على حرق الدهون وذلك مثل ما يدعيه الكثير من الأشخاص.
وإذا تمعنا بشكل كبير في هذه النظرية، يعنى أن تناول القليل من الكربوهيدرات سيساعدنا في خسارة الوزن، ومع ذلك لم يثبت ذلك بشكل واضح، فقال أحد العلماء لا يوجد دليل قاطع على أن زيادة استهلاك الكربوهيدرات تؤدي إلى معدلات عالية من الأنسولين، مما يؤدي إلى زيادة الشهية، كما أن فكرة أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات لديها تأثير سحري على وسائل فقدان الوزن تعتبر مجرد أسطورة لا واقع لها، حيث أشارت الدراسات الفردية إلى أن تناول الكربوهيدرات المنخفضة يؤدي إلى زيادة الوزن بسرعة ويقلل نسبة السكر في الدم.
3- فقدان الوزن هو الحل
والدليل على أن فقدان الوزن يمكن أن يعكس مرض السكري من النوع الثاني يأتي من تجربة طويلة الأمد قادها البروفيسور لين وزميله البروفيسور روي تايلور، فوجدا أن النظام الغذائي الذي يحتوي على ما يقرب من 800 سعر حراري في اليوم في خلال 12 إلى 20 أسبوعا، ربما يؤدي إلى انخفاض سريع في الوزن، ويضع المرض في حالة خمول أي لا يكون نشطا، ولكن فقدان الوزن وحده غير كافٍ للتخلص من مرض السكري من النوع الثاني، فالجزء الحاسم الذي توصل إليه الباحثون هو الحفاظ على الوزن القليل.