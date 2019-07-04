رينارد يحذر مصر ويكشف تفاصيل حالة بوطيب

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

خالد بوطيب

حذر الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب المغرب، الجهاز الفني للمنتخب الوطني من مواجهة جنوب إفريقيا المقرر لها بعد غد السبت على استاد القاهرة بدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري. وتأهل الفراعنة لدور الـ16 بالعلامة الكاملة بعد أن جاء في صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما تأهل جنوب إفريقيا كثالث للمجموعة الرابعة. وقال رينارد في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام بنين، المقرر لها غدا الجمعة: "جنوب إفريقيا منتخب قوي للغاية ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وحذارِ أن تقلل من قدراته".

وعن إقامة البطولة في مصر، قال مدرب منتخب المغرب: "كل شيء رائع ويسير بشكل ممتاز بدايةً من البث التليفزيوني وحتى ملاعب التدريب والمباريات، ومصر قدمت بطولة ممتازة". وحول إصابة خالد بوطيب، مهاجم أسود الأطلس ونادي الزمالك، أوضح هيرفي رينارد: "سيكون على مقاعد البدلاء على أن يشارك في مباراة دور الـ8 حال التأهل". وعن

وعن إقامة البطولة في مصر، قال مدرب منتخب المغرب: "كل شيء رائع ويسير بشكل ممتاز بدايةً من البث التليفزيوني وحتى ملاعب التدريب والمباريات، ومصر قدمت بطولة ممتازة".



وحول إصابة خالد بوطيب، مهاجم أسود الأطلس ونادي الزمالك، أوضح هيرفي رينارد: "سيكون على مقاعد البدلاء على أن يشارك في مباراة دور الـ8 حال التأهل".



وعن إمكانية مواجهة الجزائر خلال فعاليات البطولة، أوضح مدرب المغرب: "منتخب الجزائر يضم مجموعة مميزة من اللاعبين مثل رياض محرز (نجم مانشستر سيتي)، مع جهاز فني رائع بقيادة جمال بلماضي، الذي تمكن من دمج العناصر الشابة بعناصر الخبرة؛ لذلك ستكون مباراة رائعة وقوية".

