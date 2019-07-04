ليس الأول.. ما سبب أعطال واتساب وفيسبوك وإنستجرام؟

لم يكن هذا العطل هو الأول من نوعه الذي يواجه مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة «فيسبوك»، فقد شهدت الشبكة الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة العديد من الأعطال الفنية

تحرير:مي فؤاد ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م

مواقع التواصل الاجتماعي

أبلغ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثة "فيسبوك، إنستجرام، واتساب" في جميع أنحاء العالم، بأن هذه التطبيقات لا تعمل، وفي وقت لاحق من نفس اليوم قال "تويتر" أيضا إنه يواجه مشكلات في نظامه الأساسي. أوضح متحدث باسم فيسبوك أن "عملية الصيانة الروتينية أدت بطريق الخطأ إلى حدوث خلل جعل من الصعب على المستخدمين تحميل الصور ومقاطع الفيديو أو إرسالها"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية. واجه موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" مشكلات في تحميل الصور ومقاطع الفيديو والبيانات الأخرى عبر تطبيقاته أمس، ما جعل بعض الأشخاص غير قادرين على تحميل الصور.

كما واجه المستخدمون إرباكًا في أثناء عرض الصور على موقع الصور الشهير إنستجرام، أو إرسال الرسائل عبر تطبيق التراسل الفوري المملوك لفيسبوك "واتساب". قال فيسبوك في وقت سابق اليوم، إنه كان على دراية بالمشكلات وإنه يعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن، وألقى فيسبوك باللوم على انقطاع التيار الكهربائي