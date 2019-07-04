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ليس الأول.. ما سبب أعطال واتساب وفيسبوك وإنستجرام؟

لم يكن هذا العطل هو الأول من نوعه الذي يواجه مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة «فيسبوك»، فقد شهدت الشبكة الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة العديد من الأعطال الفنية
تحرير:مي فؤاد ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م
مواقع التواصل الاجتماعي
مواقع التواصل الاجتماعي
أبلغ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثة "فيسبوك، إنستجرام، واتساب" في جميع أنحاء العالم، بأن هذه التطبيقات لا تعمل، وفي وقت لاحق من نفس اليوم قال "تويتر" أيضا إنه يواجه مشكلات في نظامه الأساسي. أوضح متحدث باسم فيسبوك أن "عملية الصيانة الروتينية أدت بطريق الخطأ إلى حدوث خلل جعل من الصعب على المستخدمين تحميل الصور ومقاطع الفيديو أو إرسالها"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية. واجه موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" مشكلات في تحميل الصور ومقاطع الفيديو والبيانات الأخرى عبر تطبيقاته أمس، ما جعل بعض الأشخاص غير قادرين على تحميل الصور.
كما واجه المستخدمون إرباكًا في أثناء عرض الصور على موقع الصور الشهير إنستجرام، أو إرسال الرسائل عبر تطبيق التراسل الفوري المملوك لفيسبوك "واتساب". قال فيسبوك في وقت سابق اليوم، إنه كان على دراية بالمشكلات وإنه يعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن، وألقى فيسبوك باللوم على انقطاع التيار الكهربائي
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فيسبوك

«فيسبوك» تعلق على عطل منصاتها حول العالم

تعرضت منصات وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك وإنستجرام وواتس آب"، حول العالم إلى الانهيار اليوم الأربعاء، إذ واجه المستخدمون مشكلات مختلفة، على رأسها الصور التي لم يتم تحميلها على إنستجرام وفيسبوك، والمشاكل المتعلقة بتوجيهات تويتر المباشرة، بما في ذلك التطبيق الذي يعرض إشعارات برسائل DM غير المقروءة التي لم تكن موجودة عند قيام المستخدمين بفحص البريد الوارد. وأكدت شركة "فيسبوك"، أنها تعمل على حل مشكلات تواجه بعض المستخدمين عند إرسال ملفات المواد الإعلامية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي بما فيها واتس آب، وإنستجرام.
مواقع-التواصل-الاجتماعى

عطل فني بـ«فيسبوك وإنستجرام وواتس آب» حول العالم

يواجه مستخدمو موقع فيسبوك حول العالم، مشكلة تقنية في استخدام الموقع وكذلك الوصول إلى تطبيق إنستجرام، وواتس آب، ويُعد الأشخاص الأكثر تضررًا في قارة أوروبا، بالإضافة إلى عدد قليل في شرق الولايات المتحدة الأمريكية. وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم، بأنها تواصلت مع مسؤولي "فيسبوك"، للحصول على تعليق بشأن العطل لكنها لم تتلق ردًّا. واشتكا العديدد من مستخدمي "فيسبوك"، بسبب عدم قدرتهم على تصفح الموقع الشهير وقراءة المنشورات ومطالعة الصور أول بأول.
هواوي-تبيع 10 مليون هاتف P30‎

رقم قياسي.. هواوي تبيع 10 ملايين هاتف P30 في 85 يوما

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين أن سلسلة هواتفها P30 حققت رقم مبيعات قياسيا جديدا، إذ باعت 10 ملايين وحدة من سلسلة هواتف P30 في وقت قصير جدا من إطلاقها في أواخر شهر مارس الماضي، وتضم السلسلة P30 ،P30 Pro، وقال "كيفين هو"، رئيس قطاع أعمال الأجهزة المحمولة بمجموعة هواوي لأعمال المستهلك: "لقد حققت هواوي إنجازا جديدا في أداء مبيعاتها، إذ وصل حجم مبيعات سلسلة هواتف P30 إلى 10 ملايين وحدة مبيعة في 85 يوما فقط، بينما وصل إجمالي عدد شحنات هواتف هواوي الذكية إلى 100 مليون وحدة، يوم 30 مايو من عام 2019".
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فيسبوك

«فيسبوك» تعلق على عطل منصاتها حول العالم

تعرضت منصات وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك وإنستجرام وواتس آب"، حول العالم إلى الانهيار اليوم الأربعاء، إذ واجه المستخدمون مشكلات مختلفة، على رأسها الصور التي لم يتم تحميلها على إنستجرام وفيسبوك، والمشاكل المتعلقة بتوجيهات تويتر المباشرة، بما في ذلك التطبيق الذي يعرض إشعارات برسائل DM غير المقروءة التي لم تكن موجودة عند قيام المستخدمين بفحص البريد الوارد. وأكدت شركة "فيسبوك"، أنها تعمل على حل مشكلات تواجه بعض المستخدمين عند إرسال ملفات المواد الإعلامية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي بما فيها واتس آب، وإنستجرام.
واتساب

دراسة: واتس آب يزيد من العلاقات الاجتماعية والأصدقاء

أشارت عدد من الدراسات السابقة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى مثل فيسبوك وتويتر، تسببت فى شعور المزيد من المستخدمين بالوحدة، وأفادت دراسة أجراها باحثون فى جامعة بيتسبرج الأمريكية بأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعى لأكثر من ساعتين خلال اليوم يضاعف فرص شعور المستخدمين بالعزلة الاجتماعية. كما أشارت الدراسة ذاتها إلى أن زيادة الوقت الذى يقضيه الأشخاص فى استخدام هذه المواقع على الإنترنت يقلل من فرص التواصل الاجتماعى الفعلى، كما يزيد من الشعور بالإقصاء مثلما يحدث فى حالة مشاهدة صور لأشخاص فى احتفال لم يُدع إليه المستخدم.
واتساب

واتساب يختبر ميزة مشاركة الحالة مع تطبيقات أخرى

من الأشياء التي تميز تطبيق التراسل الفوري "واتساب" عن جميع تطبيقات الدردشة الأخرى هو مستوى الاهتمام الذي توليه الشركة بأمان المستخدم، فيقول معظم مستخدمي "واتساب"، إنه على الرغم من حقيقة أن تطبيق الدردشة يوفر مجموعة كبيرة من المميزات، فإن ما يعجبهم هو حقيقة أنه يمكنهم الإحساس بالأمان في ما يتعلق بمحادثاتهم أو ملفات الوسائط التي يشاركونها مع أقرانهم. تضيف النسخة التجريبية الأخيرة من تطبيق التراسل الفوري "واتساب" ميزة جديدة، ألا وهي مشاركة حالتك الخاصة بك مع تطبيقات أخرى.
فيسبوك

دراسة: منشوراتك على فيسبوك قد تعكس مرضك

من منا لا ينشر منشورات بشكل يومي عبر حسابه على فيسبوك! قد أشارت العديد من الدراسات في وقت سابق، إلى أن المنشورات ربما تكون مؤشرا لمرضك النفسي، لتأتي دراسات أخرى وتفيد أن منشوراتك ربما تكون دليلا على مرضك العضوي أيضًا. زعمت دراسة جديدة أنه يمكن استخدام منشورات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخاصة بالمستخدمين، لتحديد ما إذا كانوا يعانون من أمراض معينة. قام باحثون من جامعة بنسلفانيا بتحليل تحديثات الحالة التي تضمنت أكثر من 500 حالة، لنحو 999 شخصًا.
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