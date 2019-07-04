ليس الأول.. ما سبب أعطال واتساب وفيسبوك وإنستجرام؟

لم يكن هذا العطل هو الأول من نوعه الذي يواجه مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة «فيسبوك»، فقد شهدت الشبكة الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة العديد من الأعطال الفنية
أبلغ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثة "فيسبوك، إنستجرام، واتساب" في جميع أنحاء العالم، بأن هذه التطبيقات لا تعمل، وفي وقت لاحق من نفس اليوم قال "تويتر" أيضا إنه يواجه مشكلات في نظامه الأساسي.
أوضح متحدث باسم فيسبوك أن "عملية الصيانة الروتينية أدت بطريق الخطأ إلى حدوث خلل جعل من الصعب على المستخدمين تحميل الصور ومقاطع الفيديو أو إرسالها"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية.
واجه موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" مشكلات في تحميل الصور ومقاطع الفيديو والبيانات الأخرى عبر تطبيقاته أمس، ما جعل بعض الأشخاص غير قادرين على تحميل الصور.
كما واجه المستخدمون إرباكًا في أثناء عرض الصور على موقع الصور الشهير إنستجرام، أو إرسال الرسائل عبر تطبيق التراسل الفوري المملوك لفيسبوك "واتساب".
قال فيسبوك في وقت سابق اليوم، إنه كان على دراية بالمشكلات وإنه يعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن، وألقى فيسبوك باللوم على انقطاع التيار الكهربائي
كما واجه المستخدمون إرباكًا في أثناء عرض الصور على موقع الصور الشهير إنستجرام، أو إرسال الرسائل عبر تطبيق التراسل الفوري المملوك لفيسبوك "واتساب".
قال فيسبوك في وقت سابق اليوم، إنه كان على دراية بالمشكلات وإنه يعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن، وألقى فيسبوك باللوم على انقطاع التيار الكهربائي في خطأ حدث في أثناء عملية صيانة روتينية.
واعتبارًا من الساعة 7:49 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، نشر فيسبوك رسالة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها: "تم حل المشكلة منذ ذلك الحين وسنعود بنسبة 100% للجميع، نأسف على أي إزعاج"، كما قال إنستجرام بالمثل، إن مشكلاته سيتم حلها بشكل أو بآخر.
بدأت المشكلات في تمام الساعة 8 صباحًا بنفس التوقيت وبدأت الأمور تعود لطبيعتها ببطء بعد بضع ساعات، وفقا لموقع "داون ديتكتور دوت كوم" لمتابعة الأعطال الإلكترونية، الذي يراقب مشكلات الموقع والتطبيق.
كشفت التقارير عن أن الأخطاء لا تؤثر فى جميع الصور، ولا يزال يتم تحميل العديد من الصور عبر فيسبوك وإنستجرام، لكن هناك صورا أخرى تظهر فارغة، كما أفادت أيضًا التقارير عدم قدرة الأشخاص على تحميل الرسائل في ماسنجر.
استمر انقطاع التيار الكهربائي حتى منتصف النهار، إذ أصدر فيسبوك بيانًا ثانيًا، يعتذر فيه للمستخدمين عن العطل، وما زال فيسبوك حتى الآن يعاني من عطل جزئي، مع ملاحظة أن الشركة تعمل على إصلاح العطل حتى يتم الانتهاء منه قريبًا.
تواجه جميع التطبيقات ومواقع الويب دائمًا اضطرابات في بعض الأحيان نظرًا لتعقيد الخدمات التي تقدمها، لكن عندما تكون الثلاث شبكات لديها بنية تحتية واحدة، فقد تصبح مشكلة حقيقية نظرًا للعدد الهائل من مستخدمي هذه الخدمات.
أثر انقطاع فيسبوك فى مجموعة من التطبيقات الشائعة، وتلك التطبيقات مجتمعة بها مليارات المستخدمين الذين يعتمدون عليها، وتظهر المشكلة الكبيرة عندما تصبح هذه الخدمات ضرورية للأعمال التجارية والاتصالات، وكل ساعة تكون فيها غير متصلة بالإنترنت أو تتصرف بشكل غريب، قد تعني مضايقات حقيقية أو ضياع مليارات.
وذكر موقع داون ديتكتور، أن أكثر من 14 ألف مستخدم اشتكى من مشكلات واجهته في إنستجرام، بينما اشتكى أكثر من 7500 مستخدم من مشكلات في فيسبوك وواتساب.
كما كشفت خريطة الأعطال التفاعلية للموقع عن أن العطل حدث بشكل رئيسي في أجزاء من أوروبا والولايات المتحدة، ولكن قطاعا كبيرا من المستخدمين بمنطقة الشرق الأوسط أكدوا وجود نفس المشكلة، لكنها لم تكن بنفس الشدة، إذ تكاد تكون الخدمات متوقفة تمامًا في الولايات المتحدة وأجزاء كبيرة من أوروبا.
تاريخ من الأعطال
لم يكن هذا العطل هو الأول من نوعه الذي يواجه مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، فشهدت الشبكة الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة العديد من الأعطال الفنية التي لم تفصح عن أي منها، حسب موقع "the verge" التقني الأمريكي.
يوم 14 أبريل الماضي، أبلغ نحو 9 آلاف شخص بمواجهة عطل تقني في أثناء استخدام فيسبوك، ليحدث عطل مماثل له يوم 29 مايو الماضي، واشتكى أكثر من 13 ألف شخص من مشكلات وأعطال في أثناء تصفح فيسبوك.
لكن ما حدث مارس الماضي، كان الأسوأ على الإطلاق في تاريخ مواقع التواصل برمتها، إذ واجه فيسبوك أحد أطول الأعطال، عندما واجه بعض المستخدمين في أنحاء العالم مشكلة في الدخول من الأساس إلى فيسبوك وإنستجرام وواتساب لأكثر من 24 ساعة.